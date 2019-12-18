На сегодняшний день 4 гигабайт оперативной памяти вполне достаточно для выполнения большинства повседневных задач. Однако если вы хотите не просто идти в ногу со временем, но и иметь аппарат с заделом на будущее, то при прочих равных условиях вроде процессора, экрана и камеры, куда практичнее было бы присмотреться к смартфонам с 6 гигабайтами «оперативки». Конечно, есть на рынке гаджеты с 8, 10 и даже 12 «гигами», но именно 6 гигабайт ОЗУ является золотой серединой по соотношению цена\качество. Так давайте же узнаем, какие смартфоны самые лучшие в данной категории.

Сразу хочется заметить, что данный список — это никакой не топ. Это лишь перечисление аппаратов. И если какой-то смартфон тут оказался внизу списка — это не значит, что он самый худший из всех. Он… просто оказался ниже в этом списке. Ну и еще один момент, пока мы не начали. Мы регулярно составляем для вас подобные подборки, так что подписывайтесь, чтобы не упускать самые важные материалы.

Huawei P30 Pro

Из отличительных особенностей Huawei P30 Pro хочется отметить тот факт, что он предложит вам 5-кратный оптический зум и 50-кратный цифровой зум. А еще тут есть довольно мощный аккумулятор на 4200 мАч, который будет питать 6.47-дюймовый Full HD+ дисплей и процессор Kirin 980. А еще Huawei P30 Pro поставляется с предустановленными сервсами Google, что ввиду недавних скандалов — весомый плюс.

Google Pixel 4 и Google Pixel 4 4XL

4 гигабайта оперативной памяти предыдущего поколения Pixel не были восприняты слишком хорошо, поэтому в Google «повысили ставки» с семейством Pixel 4. Как Pixel 4, так и Pixel 4 XL предложат вам одну из лучших камер на рынке с широким телефотообъективом и просто шикарным качеством съемки в условиях недостаточной освещенности. Телефоны Pixel 4 также имеют экран с частотой 90 гигагерц, систему распознавания лиц, беспроводную зарядку, отличный процессор Snapdragon 855 и современный минималистский дизайн. Единственным серьезным недостатком является батарея Pixel 4 является батарея — всего 2800 мАч.

Samsung Galaxy S10e

Samsung Samsung Galaxy S10e является самым дешевым и наименее функциональным устройством серии Samsung Galaxy S10, но это не значит, что он уступает конкурентам от других производителей. 5,8-дюймовый AMOLED экран и Snapdragon 855 (или Exynos 9820) под капотом вместе с неплохой камерой и батареей 3100 мАч делают десятую «Галактику» одним из самых производительных, но при этом доступных устройств своего класса.

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro может предложить ту же камеру, время автономной работы и дополнительные функции, что и Samsung Galaxy S10, Huawei P30 Pro и Google Pixel 4, но это компенсирует его производительность, качество сборки и крайне приятный пользовательский интерфейс. Он оснащен большим 6.67-дюймовым дисплеем QHD+ с частотой обновления 90 Гц и изогнутыми краями. А также тут на месте отличная камера для селфи.

Realme X2 Pro

Если вы ищете доступный телефон с убийственными характеристиками, то обратите внимание на данный аппарат. AMOLED-дисплей с частотой 90 герц? Есть! Быстрая зарядка на 50 ватт? Присутствует! Snapdragon 855 Plus? На месте! Ну а для «закрепления результата» тут имеется еще и аккумулятор на 4000 мАч, а также датчик отпечатков пальцев, спрятанный под дисплеем и разъем для наушников, от которого многие флагманы уже начали отказываться.