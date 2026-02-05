Лучший камерофон 2026 года vivo X300 Ultra готов к старту продаж: характеристики, дата выхода и цена

Герман Вологжанин

Представив в конце прошлого года серию X300, компания vivo громко вернулась в Россию со своими флагманами, доказав, что устройства премиум-класса умеют делать не только Apple и Samsung. Но самое вкусное китайский производитель оставил на 2026-й, когда выйдет vivo X300 Ultra — самая продвинутая модель бренда, практически не имеющая аналогов на рынке. Релиз смартфона состоится совсем скоро, и уже сейчас о нем известно буквально все.

Лучший камерофон 2026 года vivo X300 Ultra готов к старту продаж: характеристики, дата выхода и цена. Весь рынок находится в ожидании топового камерофона vivo. Изображение: Tech Spurt. Фото.

Весь рынок находится в ожидании топового камерофона vivo. Изображение: Tech Spurt

Все характеристики vivo X300 Ultra

На днях в сеть утекли характеристики vivo X300 Ultra. Как и прежде, Ultra-модель бренда получит топовое железо, а самый жир предложат его камеры. Но и других параметров апгрейд тоже коснется.

Характеристикиvivo X300 Ultra
Экран6.82 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-120 Гц
Основная камера200 (OIS) + 50 (OIS) + 200 (OIS) + 5 МП
Фронтальная камера50 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5
Аккумулятор7000 мАч
Зарядка100 Вт (проводная)
40 Вт (беспроводная)

vivo X300 Ultra предложит ультимативный набор камер, состоящий из трех функциональных модулей:

  • 200 МП (1/1.28″) — основная камера на 35 мм с OIS;
  • 50 МП (1/1.12″) — ультраширокоугольная камера на 14 мм с OIS;
  • 200 МП (1/1.4″) — перископический телеобъектив на 85 мм с OIS.

Главной фишкой смартфона станет лучший ультраширик на рынке, а также основная камера с необычным фокусным расстоянием 35 мм (эквивалент приближения 1.5x). Нечто похожее мы видели в nubia Z80 Ultra. Но у vivo априори лучше софт, а еще будет дополнение в лице мультиспектрального сенсора на 5 МП для более точной цветопередачи.

Когда выйдет vivo X300 Ultra

Дата выхода vivo X300 Ultra состоится в марте-апреле 2026 года. Изначально релиз пройдет на территории Китая. Однако чуть позже появится глобальная версия vivo X300 Ultra для остальных стран.

Когда выйдет vivo X300 Ultra. Смартфон будет продаваться и в России. Изображение: vivo. Фото.

Смартфон будет продаваться и в России. Изображение: vivo

vivo X300 Ultra в России тоже появится. Но, вероятно, произойдет это спустя несколько недель после китайского релиза, так что придется набраться терпения и немного подождать.

Предполагаемая цена vivo X300 Ultra

На текущий момент цена vivo X300 Ultra остается неизвестной. Но можно оттолкнуться от стоимости его предшественника, которая на старте продаж составляла 6 499 юаней (~ 72 000 ₽). С учетом общемирового подорожания памяти в случае с X300 Ultra она может подняться до 6 999 юаней (~ 77 500 ₽).

Цена vivo X300 Ultra в России будет выше, чем в Китае. С учетом того, что vivo X300 Pro без скидок стоит 89 990 ₽, цена Ultra-версии может достигнуть 150 тысяч. Но однозначно будут специальные предложения, которые помогут сбить цену.

