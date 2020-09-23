Microsoft, это не твое! Зачем компания выпустила складной смартфон

Есть в мире много разных странных гаджетов. Одни бесполезны, другие, вроде смартфонов, полезны. Но иногда производители пытаются выпустить что-то совершенно невразумительное. То ли в стремлении выделиться, то ли реализуя какой-то свой особенный и немного странный взгляд на привычные вещи, они выпускают штуки, вроде Microsoft Surface Duo. Конечно, это могло бы выглядеть интересно, но лет пять назад. Да, это стоит дешевле складного Samsung Galaxy Z Fold 2, но все равно цена уверенно перешагивает отметку в 1000 долларов. Я попробовал изменить свое отношение к этому гаджету, но пока не получилось, и настроен я скорее негативно. Зато он наконец-то начал продаваться, а это самое время обсудить его перспективы и потенциальную полезность.

Смартфон Microsoft

Если немного окунуться в историю, можно понять, что Surface Duo для Microsoft — это не просто очередной гаджет, а нечто существенно более значимое. Этот гаджет на Android с двумя экранами стал первым смартфоном компании, выпущенным с момента прекращения поддержки платформы Windows Phone. Время летит быстро и, возможно, вы не заметили, что произошло это уже пять лет назад. Это большой срок и производители обычно уже не возвращаются к производству устройств, от которых отказались так давно.

Вообще, выход Surface Duo чем-то напоминал мыльную оперу. Изначально про него заговорили еще в конце прошлого года, когда Microsoft анонсировала появление подобного гаджета. Потом он несколько раз всплывал в новостях. То кто-то видел человека с Surface Duo в метро, то он вот-вот должен выйти и уже началось производство.

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В итоге, некоторое время назад компания дала очередной инфоповод, сказав, что уже ”вот-вот”, и этот день настал. На этой неделе пользователи уже могут заказать новый гаджет, но я бы не торопился этого делать. Хотя, уверен, что многие меня поддержат в этом мнении.

Стоит он 1399 долларов, что совсем не мало. Если бы у него был складной дисплей, который разворачивается в единое полотно, то было бы намного лучше, но реально это просто два Android-смартфона с 5,6-дюймовым дисплеем. Даже по цене видно, что это именно два смартфона. Примерно за столько и можно купить два хороших аппарата.

Характеристики Surface Duo

Экраны Surface Duo сделаны по технологии OLED и каждый имеет разрешение 1800 на 1350 точек. То есть суммарное разрешение будет 1800 на 2700 точек. Все бы ничего, но перемычка между экранами все портит. Зато смартфон можно развернуть на 360 градусов. Размер устройства составляет 145,2 на 186,9 на 4,8 мм. При таких габаритах назвать это телефоном сложно, ведь в кармане носить его будет трудновато. Я бы назвал это складным планшетом. Даже Microsoft старательно избегала слова ”смартфон”, но сдалась.

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Все из-за того, что функции телефона в устройстве все же есть. Он позволяет совершать голосовые вызовы и работать в сетях операторов. Но он не единственная новинка от Microsoft. Этот тот редкий случай, когда выпускаются два гаджета, которые относятся к одному семейству, но при этом работают на разных операционных системах.

В дополнение к Surfase Duo на Android, компания выпустила Surface Neo на Windows. Логика этого решения во многом не понятна, но, как говорится, им видней. Хотя, в таком гаджете два экрана куда более практичны, пусть они и разделены все той же перемычкой, при взгляде на которую хочется закрыть глаза и больше этого не видеть.

Возвращаясь к техническим характеристикам Surface Duo, сразу видно, что его разрабатывали еще в прошлом году, и это тоже провал. Максимально не солидно сейчас продавать устройство на прошлогодней версии процессора. Пусть он и топовый, но прошлогодний. Куда более красиво было бы выпустить гаджет на актуальном (пусть и более дешевом) Snapdragon 765, чем на прошлогоднем флагмане Snapdragon 855. Сразу видно, что строили его вокруг именно этой платформы, но разработки затянулись и так просто обновить ее не получилось (или не захотелось).

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Кроме Snapdragon 855, под корпусом можно найти 6 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной. Аккумулятор имеет емкость 3577 мАч (да уж), а камера всего одна на 11 мегапикселей. Если вам кажется, что мы уже говорим о другом устройстве долларов так за 300, то нет, это все еще Microsoft Surface Duo за 1399 долларов. Ну, хоть заряжается он не от microUSB. В нем нашлось место USB Type-С и даже стилусу.

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Продолжим топить новинку? А давайте! У нее всего один динамик, поэтому забудьте про стереозвук. В качестве операционной системы будет прошлогодний Android 10. Конечно, Android 11 вышел только пару недель назад, но я сомневаюсь, что новинка скоро поучит обновление. Если вообще получит его. Закончить хочется дизайном, который мне чем-то напоминает компьютеры 25-летней давности. Те, которые выглядели максимально некрасиво.

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Я могу понять многое. И даже то, что такие устройства вышли, как более дешевая версия складного Samsung, но нельзя же так. Microsoft придумала много способов использования этого гаджета, но большая часть из них просто высосана из пальца. В итоге мы имеет устройство с характеристиками прошлогоднего смартфона долларов так за 300 (максимум 500), но с амбициями лидера. Я не верю в будущее этого гаджета. А вы что думаете по тому поводу?