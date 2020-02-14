Нежелание Microsoft работать с Android сильно отбросило её в своём развитии, не позволив выступать на мобильном рынке хотя бы на равных с Google, не говоря уже о более востребованных брендах. Вместо этого чуть ли не 10 лет компания пыталась сначала вдохнуть в проект Windows Phone жизнь, а потом продолжала искусственно её в нём поддерживать. Но поскольку запрета на эвтаназию безнадёжных проектов в мире не существует, Microsoft взяла и закрыла его, сделав – о, чудо – ставку на Android и объявив о запуске своего первого смартфона на базе ОС от Google, который она сегодня впервые показала вживую.

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Речь, конечно, идёт о Surface Duo. Несмотря на то что его презентация состоялась ещё в прошлом году, показать его в работе Microsoft решилась только сейчас. Видимо, сказался складной форм-фактор аппарата, который имеет пару дисплеев и в разложенном состоянии образует собой либо пару совмещённых планшетов, либо подобие сенсорного мини-ноутбука с двумя независимыми частями. Но если Google уже адаптировала Android для смартфонов с гибкими дисплеями, то для устройств с парой панелей оптимизация отсутствует. Поэтому разработчикам Microsoft пришлось всё делать с нуля и, само собой, без проблем тут не обошлось.

Зачем нужен Surface Duo

На видео видно, что Microsoft активно старается выдать пару разделённых дисплеев не за недостаток, а за преимущество. Поэтому разработчики придумали совершенно нестандартную, но вполне ожидаемую концепцию их применения. Например, пользователи Microsoft Duo при желании смогут пользоваться дисплеями по очереди, выполняя на них совершенно разные и независимые друг от друга задачи. Для этого разработчикам даже пришлось переосмыслить систему жестового управления, сделав так, чтобы каждый экран воспринимал свайпы независимо от другого и реагировал на них соответствующим образом.

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Благодаря этому на одном экране можно запустить карты, а второй позволит взаимодействовать с рабочим столом или меню, или другими приложениями. На складных смартфонах от Samsung или Huawei можно делать то же самое, но из-за того, что их дисплеи являются цельными, хоть и складываются пополам, жесты в любой части будут восприниматься двумя частями сразу. С другой стороны, если попытаться открыть какое-то приложение на оба экрана Surface Duo, проходящая между ними разделительная полоса будет сильно портить впечатление, не позволяя воспринимать картинку целостно.

Стоит ли покупать Surface Duo

Поэтому, если вы хотите купить складной смартфон ради бесшовного опыта использования приложений на большом экране, вам явно не к Microsoft. Surface Duo в первую очередь ориентирован на многозадачность. Он, скорее, подходит для одновременной работы с несколькими задачами, которые выполняются независимо друг от друга. Допустим, на одной стороне экрана вы сможете общаться в мессенджере, а другую использовать для веб-сёрфинга, взаимодействия с видео и так далее. Это совершенно другой опыт, нежели предоставляют складные смартфоны конкурентов, поэтому совершенно неуместно говорить о том, хуже он или лучше. Он просто иной, и эта инаковость делает его как минимум интересным.

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Однако важно понимать, что пока даже Microsoft не может сказать, когда стоит ждать релиза Surface Duo. Очевидно, компании предстоит проделать большую работу по адаптации и отладке Android, чтобы научить операционную систему работать с двумя экранами сразу и по отдельности, чего ещё до настоящего момента не делал никто. Поэтому вполне может случиться и так, что аппарат выйдет только к концу этого года, а до того времени кто-то из конкурентов может решиться на выпуск чего-то подобного, и тогда Surface Duo уже не будет таким привлекательным. Хотя и сейчас его целевая аудитория остаётся довольно неопределённой.