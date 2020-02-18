Мне больше не интересна прошивка смартфона

Не так давно я отказался от использования своего старого iPhone в пользу Xiaomi. До этого у меня было немало Android-аппаратов, и каждый проходил через процедуру прошивки. Это было необходимостью на фоне многих моментов. Например, стандартная прошивка ZUK Z2 казалась мне неудобной, и попросту пришлось установить кастомную прошивку на базе чистого Android 9. Тоже случалось с другими телефонами Xiaomi. Redmi Note 3 Pro, Mi 5X — оба аппарата подвергались программным вмешательствам. Но сегодня всё изменилось.

Дело в том, что мне больше не интересна прошивка устройств, потому что я не вижу в этом необходимости. Если раньше оболочки производителей могли чем-то не удовлетворять, сегодня же все они выполняют практически идентичные функции. В той же MIUI 11 есть жесты, Always On Display, DC Dimming, имеется поддержка тем, функция очистки памяти и так далее. Простыми словами, с системой “из коробки” я не ощущаю себя обделенным функциями.

Да, Android 10 предлагает много интересных нововведений. Но зачем они мне, когда оболочка MIUI может делать тоже самое?

Конечно, в Android 11 нас ждет много внутренних изменений, которые важны разработчикам и влияют на безопасность, но все равно каких-то фундаментальных изменений в Android в последнее время я не замечаю.

Ранее мы занимались прошивкой устройств еще и потому, что телефоны больше не поддерживали новые версии Android, но в настоящее время производители поддерживают устройства не 1 год, как это было раньше, а 2-3 года. К тому времени технически аппарат станет заметно хуже на фоне новинок, и вы всё равно решитесь заменить его на новый телефон вместо установки прошивки на свежей версии Android.

К тому же есть еще один важный момент — люди перестали относиться к смартфонам, как к игрушкам. Это, в первую очередь, гаджет, упрощающий жизнь, а не устройство, которое можно прошивать и модифицировать. Время — важный ресурс, и тратить его на прошивку телефона — сомнительное занятие.

Чистый Android станет нормой

На мой взгляд, будущее именно за чистым Android. И тогда речи о прошивке устройства и вовсе не будет. Пока Android, к сожалению, не предлагает тех функции, которые доступны в оболочках китайских производителей, но все может измениться в ближайшие пару лет.

К тому же не так давно появилась информация о том, что Samsung может отказаться от своей оболочки в пользу чистого Android, а это серьезный шаг.

Fuchsia изменит ситуацию

Не исключаю, что ситуацию может изменить операционная система нового поколения. Возможно, Fuchsia, как и Harmony OS, предложит потребителям модульную структуру, это позволит оптимизировать размер операционной системы, используя нужные модули в различных типах устройств. В этом случае не исключаю, что кастомным прошивкам и сторонним оболочкам и вовсе может прийти конец из-за сложности всей архитектуры. Адаптация модулей может стать слишком долгим процессом на пути к обновлению устройства. И в этом случае гораздо лучшим решением станет отказ от оболочек и кастомных прошивок.

На мой взгляд, гораздо важнее единый опыт использования и возможность быстро обновить устройства. А все разнообразие оболочек и кастомных прошивок, которые доступны пользователям сегодня, мешают развиваться операционной системе и увеличивают фрагментацию версий Android.

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Вывод

Во-первых, кастомные прошивки больше не нужны, потому что производители обновляют телефоны 2-3 года. Во-вторых, фирменные оболочки производителей сегодня превосходят Android в возможностях. Одновременно с этим, я считаю, что необходимо также отказаться от оболочек и остановиться на чистом Android, потому что это позволит производителям быстрее обновлять свои устройства и сделает опыт использования единым для всех Android-телефонов.

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