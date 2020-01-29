Я много лет в качестве основного устройства использовал старый добрый iPhone 6. Однако пришло время обновлять свой гаджет, и я решил приобрести восстановленный iPhone 7. Однако, почитав комментарии пользователей на AppleInsider.ru к моей публикации, а в дальнейшем изучив качество экранов восстановленных iPhone, я пришел к решению не в пользу Apple, отменив свой заказ. Передо мной встал вопрос — какое устройство купить? Redmi K30 со всеми своими недостатками предлагал 120 Гц дисплей и хороший модуль камеры от Sony, который мне так хотелось попробовать, однако мой выбор пал в пользу Xiaomi Mi 9 Lite с 6,39-дюймовым дисплеем.

Я всегда скептически относился к большим экранам, считая их не очень удобными в использовании. Попробовал несколько современных устройств с диагональю более 6 дюймов, и они мне все казались уж слишком большими и тяжелыми на тот момент. В особенности Redmi 8 был очень тяжелым. Однако я всё же рискнул и заказал Mi 9 Lite. На момент заказа также задумывался над покупкой iPhone SE, так как концепция компактного телефона для использования одной рукой меня полностью устраивала, к тому же до этого я 3 года владел iPhone 5s.

Xiaomi Mi 9 Lite изменил моё отношение к большим экранам. За счет тонких рамок телефон в руках кажется не таким большим в отличие от Redmi 8, да и аккумулятор здесь всего на 4000 мАч, а не на 5000 мАч, поэтому весит он также заметно меньше Redmi 8. Однако он всё еще большой на фоне моего старого iPhone, который, если положить его на Mi 9 Lite, полностью умещается в габариты смартфона Xiaomi даже с учетом больших рамок сверху и снизу.

Используя около 3 дней Mi 9 Lite, мне удалось кардинально поменять отношение к большим телефонам. Оказывается, они не такие неудобные. 6,39-дюймов в купе с тонкими рамками уже не кажутся чем-то страшным. К тому же нестандартное соотношение экрана делает удобным чаттинг в мессенджерах и серфинг интернета, а также изучение фотографий в Instagram. К слову, буквально вчера мы сделали обзор на приложение, которое на основе нейросетей определяет, насколько вы красивы.

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Я сравнил по габаритам Mi 9 Lite со стареньким Redmi Note 3 Pro и сильно удивился, когда понял, что в ширину он меньше Note 3 Pro, да и в высоту лишь незначительно больше — на пол сантиметра. А RN3P оснащался 5,5-дюймовым дисплеем. Таким образом, мы получаем 6,39-дюймовый телефон, который в руках лежит даже удобнее 5,5-дюймовой модели за счет уменьшенной ширины. Забавная ситуация.

Нестандартное соотношение экрана делает комфортным просмотр фильмов, да и с масштабированием на YouTube особых проблем я не наблюдаю. Ну и, конечно, самое главное — Твиттер, Телеграм, Вконтакте — все эти приложение использовать теперь гораздо удобнее. Кажется, что до этого я находился внутри тесного лифта, пользуясь 4,7-дюймовым устройством.

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Более того, теперь я с радостью приобрету в будущем складной аппарат по аналогии с Huawei Mate X, потому что концепция складного телефона за счет двукратного увеличения размера дисплея при разложенном состоянии, конечно, очень привлекает. Мне не терпится попробовать в деле 7 и даже 8-дюймовые телефоны, потому что большой экран даёт больше информации, больше простора для создания и просмотра контента. По крайней мере, складной Mate X уже сейчас можно использовать как полноценную замену ноутбуку при подключении к телефону Bluetooth-клавиатуры. Если вам интересно, как писать статьи на смартфоне, я подготовил небольшую инструкцию.

Интересно узнать, как вы относитесь к большим экранам и есть ли среди читателей те, кто до сих пор стремится к компактным устройствам? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш Телеграм.