Мне не нужна видеокамера в смартфоне. А вам?

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Вот уже два года как камерофоны удерживают вершину трендов на рынке смартфонов. Это было вполне ожидаемо, поскольку гонка производительности уже давно себя исчерпала, а вот мобильная фотография получила новый виток популярности. Сам я никогда особенно не увлекался фотосъёмкой, однако только за этот год наделал больше двух тысяч фотографий. Бесспорно, на каждый удачный снимок в моей библиотеке приходится по пять неудачных, но, что интересно, среди них нет ни одного видео.

Я почти не снимаю видео и считаю бесполезным платить за эту функцию

Как продлить поддержку Android, или Сколько в реальности может обновляться ваш смартфон

Скриншоты, фотографии еды, ошибочно вложенные товары, о которых я рапортую доставщикам, бракованные вещи, снимки которых я отправлял на экспертизу в интернет-магазины, документы, случайные кадры, непонятно как появившиеся в памяти. В общем, там есть всё. По моим фоткам вообще можно отследить, что я делал, где был, что ел, что покупал и сколько заработал. Однако мне для этого не пришлось записать ни одного видеоролика, из чего я сделал вывод, что видеокамера в смартфоне мне реально не нужна.

Съёмка видео на Android

Я уверен, что, если вы не ведёте Инстаграм, то видео, скорее всего, тоже не записываете

Нет, конечно, если пролистать мои «Google Фото», то можно отыскать один или два ролика. Но, во-первых, последний из них датируется 23 ноября, во-вторых, записывался не для себя, а, в-третьих, не несёт в себе никакой практической ценности и мог быть запросто заменён на фотографию. Спрашивая себя сейчас, почему я вдруг включил видео вместо фото, я решительно не могу ответить на этот вопрос. Значит, потребности в видеокамере у меня попросту нет, и я мог бы обходиться без неё, ограничиваясь только съёмкой фото.

Три функции Android 11, которые появятся не во всех смартфонах

Я понимаю, что многим видеокамера нужна. Одни записывают своих детей на память, другие выкладывают сторис в инстаграм, третьи используют смартфон в качестве видеорегистратора и так далее. В общем, сценариев использования видеокамеры в смартфоне действительно можно придумать великое множество. Другое дело, что я не уникален, и тех, кто только фотографирует на свой аппарат, наверняка очень и очень много. Тогда я стал думать и понял, что таких функций, которыми я не пользуюсь, действительно целая куча.

  • Съёмка видео
  • Ночная тема
  • Запись экрана
  • Вспышка/фонарик
  • Google Play Protect
  • Быстрая зарядка
  • Обновления

Модульный смартфон на Android

Модульность смартфона может определяться не только физической заменяемостью его компонентов

Это только то, что пришло мне в голову в первую минуту, как только я об этом задумался. Однако эту мысль тут же сменила другая – а почему, собственно, я должен платить за то, чем не пользуюсь? Ведь когда я покупаю машину, в салоне дают мне возможность выбрать автомат или механику, установить парктроники или нет, снабдить руль подогревом или нет, какой тип двигателя предпочесть и т.д. Это называется конфигурация, и мне очень хочется, чтобы возможность конфигурировать функциональные возможности, выбирая только то, что тебе нужно, появилась на смартфонах.

Как на Android запретить звонки с неизвестных номеров

Я помню про концепцию модульных смартфонов, и она не очень-то зашла потребителям. Скорее всего, так произошло из-за аппаратной ориентации модулей. А вот если бы производители придумали ограничивать возможности своих аппаратов программно, позволяя пользователям снимать с них блокировку по мере надобности. Понадобилась тебе быстрая зарядка? Будь добр, заплати. Захотел снимать видео? Вперёд за кошельком. Таким образом производители могли бы продавать вообще любые функции, поставив их на поток и, во-первых, начав на этом зарабатывать, а, во-вторых, дав потребителям возможность выбора.

Теги
Читайте также
Как на Android запретить звонки с неизвестных номеров

Наверное, вы уже успели заметить, что такое явление, как почтовый спам, в последнее время практически сошло на нет. Но поскольку природа, равно, как и всё остальное, не терпит пустоты, предположить, что оно просто исчезло, было бы опрометчиво. Куда вероятнее, что все те, кто раньше спамил на почту, теперь вложились в телефонный спам. Во всяком случае, у меня не проходит и дня, что кто-то не позвонил мне и не начал предлагать какую-нибудь чушь вроде обучения инвестированию, оформления кредитной карты или подключения к новому сотовому оператору, которого на самом деле не существует. Хорошо, что есть простые способы от этого избавиться.

Читать далее
Google добавит в Android продвинутый определитель номеров

Обширные возможности Google позволяют ей делать такое, о чём многие из её конкурентов могут только мечтать. Если помните, это именно она первой реализовала портретную съёмку на одиночную камеру, улучшила цифровую стабилизацию настолько, что она стала не хуже оптической, и научила смартфон распознавать жесты в воздухе. Я уже не говорю об отлаженной системе борьбы со спамом и нежелательными сообщениями, которые успешно применяются в фирменных клиентах почты и SMS от Google. Осталось дело за малым – встроить в приложение звонков для Android нормальный определитель номеров.

Читать далее
Гендиректор Xiaomi назвал три своих любимых смартфона

Кто бы что ни говорил, но для большинства людей выбрать себе новый смартфон – это та ещё задачка. Причём сложнее всего оказывается выбрать не из десятка, а из последних двух-трёх моделей, вышедших в финал, после того как все остальные по тем или иным причинам будут отсеяны. Именно о финалистах мы стараемся разузнать как можно больше. Не последнюю роль в выборе может сыграть мнение какого-то инфлюенсера, который использует ту или иную модель независимо от причин, по которым он её выбрал. Видимо, поэтому генеральный директор Xiaomi решил пролить свет на аппараты, которым он лично даёт предпочтение.

Читать далее

Новый комментарий