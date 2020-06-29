Мне не нужна видеокамера в смартфоне. А вам?

Вот уже два года как камерофоны удерживают вершину трендов на рынке смартфонов. Это было вполне ожидаемо, поскольку гонка производительности уже давно себя исчерпала, а вот мобильная фотография получила новый виток популярности. Сам я никогда особенно не увлекался фотосъёмкой, однако только за этот год наделал больше двух тысяч фотографий. Бесспорно, на каждый удачный снимок в моей библиотеке приходится по пять неудачных, но, что интересно, среди них нет ни одного видео.

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Скриншоты, фотографии еды, ошибочно вложенные товары, о которых я рапортую доставщикам, бракованные вещи, снимки которых я отправлял на экспертизу в интернет-магазины, документы, случайные кадры, непонятно как появившиеся в памяти. В общем, там есть всё. По моим фоткам вообще можно отследить, что я делал, где был, что ел, что покупал и сколько заработал. Однако мне для этого не пришлось записать ни одного видеоролика, из чего я сделал вывод, что видеокамера в смартфоне мне реально не нужна.

Съёмка видео на Android

Нет, конечно, если пролистать мои «Google Фото», то можно отыскать один или два ролика. Но, во-первых, последний из них датируется 23 ноября, во-вторых, записывался не для себя, а, в-третьих, не несёт в себе никакой практической ценности и мог быть запросто заменён на фотографию. Спрашивая себя сейчас, почему я вдруг включил видео вместо фото, я решительно не могу ответить на этот вопрос. Значит, потребности в видеокамере у меня попросту нет, и я мог бы обходиться без неё, ограничиваясь только съёмкой фото.

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Я понимаю, что многим видеокамера нужна. Одни записывают своих детей на память, другие выкладывают сторис в инстаграм, третьи используют смартфон в качестве видеорегистратора и так далее. В общем, сценариев использования видеокамеры в смартфоне действительно можно придумать великое множество. Другое дело, что я не уникален, и тех, кто только фотографирует на свой аппарат, наверняка очень и очень много. Тогда я стал думать и понял, что таких функций, которыми я не пользуюсь, действительно целая куча.

Съёмка видео

Ночная тема

Запись экрана

Вспышка/фонарик

Google Play Protect

Быстрая зарядка

Обновления

Модульный смартфон на Android

Это только то, что пришло мне в голову в первую минуту, как только я об этом задумался. Однако эту мысль тут же сменила другая – а почему, собственно, я должен платить за то, чем не пользуюсь? Ведь когда я покупаю машину, в салоне дают мне возможность выбрать автомат или механику, установить парктроники или нет, снабдить руль подогревом или нет, какой тип двигателя предпочесть и т.д. Это называется конфигурация, и мне очень хочется, чтобы возможность конфигурировать функциональные возможности, выбирая только то, что тебе нужно, появилась на смартфонах.

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Я помню про концепцию модульных смартфонов, и она не очень-то зашла потребителям. Скорее всего, так произошло из-за аппаратной ориентации модулей. А вот если бы производители придумали ограничивать возможности своих аппаратов программно, позволяя пользователям снимать с них блокировку по мере надобности. Понадобилась тебе быстрая зарядка? Будь добр, заплати. Захотел снимать видео? Вперёд за кошельком. Таким образом производители могли бы продавать вообще любые функции, поставив их на поток и, во-первых, начав на этом зарабатывать, а, во-вторых, дав потребителям возможность выбора.