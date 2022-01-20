Мнение: Что делать, если ненавидишь Android

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Иван Герасимов 0

Казалось бы, что эра, когда фанаты Android ненавидели владельцев iPhone, уже далеко позади, но не тут-то было: местечковые споры имеют место быть, а владельцы iOS, по большому счету сменив гнев на милость, все равно косо посматривают в сторону Android-смартфонов. У многих людей до сих пор остается ощущение, что Android — второсортная система, от которой одни проблемы. Ну, сами понимаете — у каждого своя правда. Интересно и то, что Android всегда ненавидели только владельцы iPhone. У тех, кто пользовался Windows Phone, попросту не было никакой злобы — у них хватало проблем со своими смартфонами. Так почему люди ненавидят Android и как это исправить?

Что делать, если ненавидишь Android?

Проблемы Андроида

Летом моя мама подарила бабуле смартфон на Android, скинув обязанности по настройке и объяснению всех процессов на меня. Признаться честно, я ненавижу что-либо объяснять, а человеку в возрасте приходится что-то рассказывать по 10-15 раз. Смартфон оказался в средней ценовой категории, но некоторые вещи выбешивали даже меня. Например, во включенном состоянии, лежа без использования, он разряжался на следующий день. По необъяснимым причинам наши с мамой номера попали в черный список, а звук на телефоне постоянно отключался.

Android точно создан не для людей в возрасте

Нет, бабуля этого сделать не могла: в прошлый раз я был убежден в том, что дарить человеку в возрасте Android-смартфон точно не стоит. За эти месяцы я ни капли не пожалел о сказанном, напротив, нашел подтверждение своим словам. Дешевые смартфоны на Android — чистое зло, они не годятся в качестве основных устройств. Запасные или рабочие — да. Но то, что не убивает нас — явно делает сильнее. Столкнувшись однажды с недорогим Android-смартфоном, в котором тормозит вообще всё, ты больше никогда не попадешься на эту уловку, как бы ни старались производители убедить тебя в обратном.

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Какой Андроид-смартфон выбрать

Одна из самых главных проблем Android-смартфонов — их невероятное количество. Дорогие, дешевые, среднебюджетные, на чистом Android или с оболочками — объективно, выбрать смартфон человеку, который всю жизнь ходил с iPhone, нереально. Моему другу на работе выдали на работе, если не ошибаюсь, недорогой Redmi. Выглядит смартфон не очень, но для работы сгодится.

Что хорошего в Redmi? Ну, с него можно звонить

Удивляет и то, насколько сильно разнится скорость работы разных по стоимости устройств: все актуальные iPhone работают одинаково хорошо, не подвисают, но выглядят не всегда современно. Внешний вид iPhone SE 2020 застрял в середине десятых, остальные iPhone с Face ID бесят своей широкой челкой. Вот и выходит, что и у тех, и у других не все идеально, но принимать этого никто не хочет.

6 функций в смартфоне, которые лучше не отключать

Устройства на Андроид

Те, кто нахваливают iOS, не задумываются о том, что Android всеяднее. Это не только смартфоны и планшеты, но и горы других устройств, среди которых телевизоры, электронные книги, головные устройства мультимедиа с Android Auto и многое другое. Когда говорят о своей ненависти по отношению к Android, в первую очередь подразумевают смартфоны с этой операционной системой, забывая про другие гаджеты.

Android TV — это очень круто!

Я и сам недолюбливал Android до тех пор, пока не обзавелся телевизором с Android TV — выяснилось, что не так уж все плохо. Напротив, система показывает себя отлично даже не на самых дорогих устройствах. Вывод один: не быть предвзятым и однобоким и обязательно попробовать другой гаджет с Android и получить новый опыт. Вдруг все окажется намного лучше, чем вы ожидали?

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Складные смартфоны 2022

Если ненавидите Android, то задайте себе вопрос: а что для развития мобильной индустрии сделала та же Apple? iPhone ни с кем не конкурирует и не получает безумных функций, а начинка улучшается год от года. Что делает для этого Android? Ну, например, выпускает Android 12L — операционную систему для устройств с большими экранами, в том числе, для складных смартфонов. Вообще, на мой взгляд, именно складные смартфоны толкают индустрию вперед.

Складные смартфоны очень круты. Жаль, что их не все замечают

Они до сих пор остаются нишевыми, а на улице, скорее всего, вы не увидите ни одного человека, разложившего свой смартфон. Есть ли такой смартфон у Apple? Пока нет, но, наверное, будет. А если он и не появится, то это будет очень глупый и самоуверенный поступок со стороны Купертино. Пока стоит понять одно: именно многочисленные «раскладушки» с сумасшедшими характеристиками и сложными складными механизмами помогают индустрии не стоять на месте.

А какие еще есть причины ненавидеть Android и как с ними бороться? Делитесь мнением в нашем Telegram-чате.

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