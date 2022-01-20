Мнение: Что делать, если ненавидишь Android

Казалось бы, что эра, когда фанаты Android ненавидели владельцев iPhone, уже далеко позади, но не тут-то было: местечковые споры имеют место быть, а владельцы iOS, по большому счету сменив гнев на милость, все равно косо посматривают в сторону Android-смартфонов. У многих людей до сих пор остается ощущение, что Android — второсортная система, от которой одни проблемы. Ну, сами понимаете — у каждого своя правда. Интересно и то, что Android всегда ненавидели только владельцы iPhone. У тех, кто пользовался Windows Phone, попросту не было никакой злобы — у них хватало проблем со своими смартфонами. Так почему люди ненавидят Android и как это исправить?

Проблемы Андроида

Летом моя мама подарила бабуле смартфон на Android, скинув обязанности по настройке и объяснению всех процессов на меня. Признаться честно, я ненавижу что-либо объяснять, а человеку в возрасте приходится что-то рассказывать по 10-15 раз. Смартфон оказался в средней ценовой категории, но некоторые вещи выбешивали даже меня. Например, во включенном состоянии, лежа без использования, он разряжался на следующий день. По необъяснимым причинам наши с мамой номера попали в черный список, а звук на телефоне постоянно отключался.

Нет, бабуля этого сделать не могла: в прошлый раз я был убежден в том, что дарить человеку в возрасте Android-смартфон точно не стоит. За эти месяцы я ни капли не пожалел о сказанном, напротив, нашел подтверждение своим словам. Дешевые смартфоны на Android — чистое зло, они не годятся в качестве основных устройств. Запасные или рабочие — да. Но то, что не убивает нас — явно делает сильнее. Столкнувшись однажды с недорогим Android-смартфоном, в котором тормозит вообще всё, ты больше никогда не попадешься на эту уловку, как бы ни старались производители убедить тебя в обратном.

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Какой Андроид-смартфон выбрать

Одна из самых главных проблем Android-смартфонов — их невероятное количество. Дорогие, дешевые, среднебюджетные, на чистом Android или с оболочками — объективно, выбрать смартфон человеку, который всю жизнь ходил с iPhone, нереально. Моему другу на работе выдали на работе, если не ошибаюсь, недорогой Redmi. Выглядит смартфон не очень, но для работы сгодится.

Удивляет и то, насколько сильно разнится скорость работы разных по стоимости устройств: все актуальные iPhone работают одинаково хорошо, не подвисают, но выглядят не всегда современно. Внешний вид iPhone SE 2020 застрял в середине десятых, остальные iPhone с Face ID бесят своей широкой челкой. Вот и выходит, что и у тех, и у других не все идеально, но принимать этого никто не хочет.

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Устройства на Андроид

Те, кто нахваливают iOS, не задумываются о том, что Android всеяднее. Это не только смартфоны и планшеты, но и горы других устройств, среди которых телевизоры, электронные книги, головные устройства мультимедиа с Android Auto и многое другое. Когда говорят о своей ненависти по отношению к Android, в первую очередь подразумевают смартфоны с этой операционной системой, забывая про другие гаджеты.

Я и сам недолюбливал Android до тех пор, пока не обзавелся телевизором с Android TV — выяснилось, что не так уж все плохо. Напротив, система показывает себя отлично даже не на самых дорогих устройствах. Вывод один: не быть предвзятым и однобоким и обязательно попробовать другой гаджет с Android и получить новый опыт. Вдруг все окажется намного лучше, чем вы ожидали?

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Складные смартфоны 2022

Если ненавидите Android, то задайте себе вопрос: а что для развития мобильной индустрии сделала та же Apple? iPhone ни с кем не конкурирует и не получает безумных функций, а начинка улучшается год от года. Что делает для этого Android? Ну, например, выпускает Android 12L — операционную систему для устройств с большими экранами, в том числе, для складных смартфонов. Вообще, на мой взгляд, именно складные смартфоны толкают индустрию вперед.

Они до сих пор остаются нишевыми, а на улице, скорее всего, вы не увидите ни одного человека, разложившего свой смартфон. Есть ли такой смартфон у Apple? Пока нет, но, наверное, будет. А если он и не появится, то это будет очень глупый и самоуверенный поступок со стороны Купертино. Пока стоит понять одно: именно многочисленные «раскладушки» с сумасшедшими характеристиками и сложными складными механизмами помогают индустрии не стоять на месте.

А какие еще есть причины ненавидеть Android и как с ними бороться? Делитесь мнением в нашем Telegram-чате.