Мнение: Почему люди стали меньше покупать смартфоны Samsung

Смартфоны Samsung наряду со девайсами компании Apple всегда стоят в топе продаж. Многие пользователи из года в год доверяют свой выбор корейской компании и на то есть веские причины. Премиальный дизайн, высокая производительность, внедрение новых технологий в свои гаджеты — это то, за что мы любим корейские смартфоны уже много лет. Однако в последнее время продажи Samsung значительно пошатнулись. В первую очередь это касается линейки Galaxy S, которая в последнее время продается все хуже и хуже. Многие помнят провал смартфона Samsung Galaxy S20 в прошлом году. Казалось компания должна была учесть ошибки, а затем вывести новую линейку Samsung в лидеры рынка, но этого не произошло. Почему же так происходит?

Совсем недавно крупное корейское издание Business Post сообщило о том, что смартфоны серии Galaxy S21 продаются значительно хуже чем флагманы линейки прошлых лет. Мало того, в продажах наблюдается четкая тенденция к отрицательной динамике. Galaxy S20 продавался хуже S10, а S21 хуже предыдущего. Выпуск новой модели Galaxy S21 на месяц раньше привычного срока многие пользователи связывают именно с этим. Конечно, можно все связать с экономическим кризисом, дефицитом полупроводников и пандемией коронавируса, однако посмотрев на опыт других компаний, мне лично в это слабо верится. Но несмотря на то, что мобильное подразделение переживает не лучшие времена, компания Samsung стала зарабатывать больше. Почему так произошло, читайте в нашей статье.

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Неудачный эксперимент Z Fold и Z Flip

Эксперименты с внедрением разных технологий это очень круто! Каждый раз представление широкой публике новы фитч в своих устройствах для пользователей большой праздник. Да, многие технологии не приживутся, однако именно благодаря этому движется прогресс в мобильной индустрии. Но друзья, только не раскладушка. Ну, правда. Изначально ведь понятно, что такой форм-фактор подходит для строго ограниченного круга пользователей. Рекламная компания в виде различных баннеров и плакатов на улицах города вызывают у меня крайней степени недоумение. Кто это купит, я не знаю. А цены на новые устройства оставляют желать лучшего. Девяносто тысяч рублей за эксперимент отдать готов точно не каждый. С разными экспериментами высока вероятность того, что компанию выбросит на берег мобильной индустрии и сложится ситуация похожая на мобильное подразделение LG, которое было вынуждено закрыть производство смартфонов.

Samsung пытается занять рынок среднего сегмента

Уже не первый год корейская компания стремится зайти на рынок среднего сегмента устройств. Самыми яркими представителями мне кажутся Samsung A52 и A72. Мне было крайне интересно, как они ведут себя в реальном использовании. Я посмотрел несколько обзоров на YouTube и все непредвзятые источники высказались на тему новых смартфонов крайне негативно. Подлагивания интерфейса в телефоне за 30 тысяч рублей? Samsung, вы серьезно?

Китайские смартфоны догоняют Samsung

Компания Samsung всегда славилась качеством сборки, уникальным дизайном и частотой обновления операционной системы своих устройств. Но стоило компаниям вроде Huawei и Xiaomi чуть-чуть поработать над своими гаджетами, как корейцы сразу начали сдавать свои позиции. Китайские компании предлагают гораздо более интересные решения за свои деньги. Если за 30 тысяч рублей можно купить смартфон из среднебюджетной линейки, Xiaomi за ту же сумму предлагает почти флагмана. И можно было бы сказать о том, что у корейской компании используется лучшее оборудование, но в последнее время китайские бренды используют сенсоры и датчики тех же производителей, что и конкуренты из Кореи.

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А собственный процессор Samsung это совсем никуда не годное явление. Когда только-только появились слухи об Exynos, я лично ждал значительный прирост производительности и отличную оптимизацию. В итоге же получили обратное. Многие пользователи специально приобретали смартфоны со Snapdragon на борту, только ради большей производительности.

Samsung отказались от линейки Note

Когда-то Galaxy Note был настоящим прорывом в мире мобильной техники. Большой качественный дисплей вкупе со стилусом, значительно расширяли спектр возможностей мобильно устройства. Дизайнеры, инженеры, художники — Note был нишевым продуктом. И с его уходом, многие пользователи пересмотрели свои взгляды в сторону других моделей. Тем более, у Samsung нет четкой экосистемы, а значит переход к другому производителю будет абсолютно безболезненным. Не так давно мы уже писали о том, почему Samsung отказалась от Galaxy Note. И здесь я не согласен с коллегами и считаю, что линейка имеет полное право на жизнь.

Несмотря на то, что продажи Samsung несколько упали, корейская компания все еще остается в топе самых популярных Android устройств. Говорить о закрытии мобильного подразделения Samsung пока не приходится. Однако, я думаю, если компания примет тот факт, что смартфоны Fold и Flip полностью провалились и изменит свою траекторию в чуть больший консерватизм, ситуация должна выровниться. У нас в редакции смартфоны Samsung очень любят. Совсем недавно мой коллега Артем Сутягин сравнил все лучшие модели от Samsung и дал рекомендации, какой смартфон Samsung выбрать в 2021 году.

А как вы считаете, какое будущее ждет Samsung на мобильном рынке? С чем связан факт падения продаж компании? Своим мнением обязательно поделитесь в нашем Телеграм чате или в комментариях ниже.