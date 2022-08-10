Мнение: Сколько должен стоить смартфон

Совсем скоро пройдет презентация Samsung, на которой компания покажет новые складные смартфоны. Спрашиваете, сколько они будут стоить? Дорого. Очень дорого. В прошлом году Z Flip 3 стоил 90 тысяч рублей, а Z Fold — почти 170 тысяч рублей. Даже с учетом того, что складной флагман от Samsung — фактически телефон с планшетом одновременно, то сумма очень серьезная. Возникает вопрос: так сколько должен стоить смартфон? Ответить на него сложно, а учитывая то, что устройства постоянно дорожают, сэкономить проблематично. Попробуем разобраться, сколько надо тратить на смартфон, чтобы покупка не превратилась в непомерную ношу.

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Цены на смартфоны в России

Мой товарищ несколько лет назад озвучил отличную мысль: смартфон не должен быть дороже 30 000 рублей. Если не ошибаюсь, это был 2015 год. За эти 7 лет эта планка слегка повысилась — 35 тысяч. В те годы за эту сумму можно было без проблем купить iPhone 6 или 5S, но на 6S уже не хватило бы — он стоил по умолчанию почти 57 тысяч рублей. Nokia Lumia 930, если судить по смартфонам тех лет, стоила около 24 тысяч рублей — флагман по тем временам.

Как думаете, можно ли купить хороший смартфон за 30-40 тысяч? Конечно, да. В отличие от рынка 5-7-летней давности, сейчас за эти деньги можно найти не только надежные среднебюджетные смартфоны (Samsung Galaxy A-серии, даже Pixel 6a и тот же Xiaomi Mi 11 Lite), но и флагманы прошлых лет — настоящее сокровище для тех, кто собирается купить новый телефон и не пожалеть. На 35-40 тысяч не купишь флагман, но без проблем можно приобрести телефон с хорошим аккумулятором, предптоповым процессором да еще получать обновления ПО несколько лет подряд.

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Сколько лет может работать смартфон

Обычно производители указывают срок жизни смартфона: в большинстве случаев он колеблется от 4 до 5 лет. Важно учитывать и то, что сейчас смартфоны стали надежнее: керамические и алюминиевые корпуса, может, и не всегда практичны, но успешно защищают телефон от падений. На руку покупателям даже отсутствие съёмной батареи в телефоне — компоновка стала намного плотнее и свободного места в корпусе почти не осталось. Вкупе с прочным корпусом это делает смартфон более живучим, чем лет 5 назад.

Не забудьте про оболочки в Android-смартфонах: пользователи поняли, что смартфон со средненьким железом способен работать нормально, если его операционную систему оптимизировать. В последние годы, к счастью, дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Вопросы вызывает только аккумулятор: все такой же расходник, но первоначальная емкость стала в разы выше, чем ранее. А теперь представьте: смартфон, вышедший в 2020 году, можно с хорошей скидкой купить в 2022 году и пользоваться им еще три года. Под описание попадает Samsung Galaxy S20 — сейчас он как раз стоит около 40 тысяч рублей. Идеально!

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Как правильно выбрать смартфон

Основные уловки, с помощью которых производители пытаются нас подловить — это новый процессор, камера из нескольких модулей, большой экран и мощная батарея. Запомните: это всего лишь маркетинг. Производителям некуда деваться: им нужно постоянно прокачивать начинку хотя бы на словах, но для пользователей это мало что значит. Хорошую производительность показывают даже смартфоны двухлетней давности, камера становится лучше зачастую лишь на программном уровне, а большой экран и вовсе развод чистой воды — те самые дюймы дисплея в повседневной жизни редко нужны для соцсетей, мессенджеров или веб-серфинга.

К тому же, на руку покупателям так называемое устаревание смартфонов, которое является выдумкой — производителям всего лишь нужно что-то выпускать и зарабатывать деньги, поэтому новые смартфоны сыпятся словно из рога изобилия чуть ли не каждый месяц. Спустя год они якобы становятся устаревшими, но это не так.

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Так что же делать? Не поддаваться на уловки и не гнаться за новизной: мы не раз писали о том, к каким смартфонам присматриваться. И да, при выборе смартфона важно смотреть на цену и не переплачивать лишнего. Смартфоны начали поставлять параллельным импортом, поэтому они несколько прибавили в цене, поэтому лучше присматриваться к серым телефонам — они дешевле. Кроме того, смартфон не должен отнимать все ваши накопления или зарплату да и кредитов лучше избегать — только в крайних случаях, поэтому идеальная цена телефона, которая устроит каждого — это 40-45 тысяч рублей.

А какую сумму готовы потратить на смартфон вы и почему?