Мощный смартфон, а остальное компромиссы? Обзор POCO F8 Pro

POCO F8 Pro — это один из тех смартфонов, которые заставляют задуматься о том, что вообще происходит с рынком мобильных устройств. Когда видишь Snapdragon 8 Elite в устройстве средней ценовой категории, невольно начинаешь сомневаться в адекватности ценников флагманов от именитых брендов. Компания POCO традиционно идёт по пути максимальной производительности за минимальные деньги (по крайней мере, пока), и новый F8 Pro не стал исключением. Но интересно другое: получилось ли у производителя собрать сбалансированное устройство или мы снова видим мощный чип в окружении посредственных компонентов? Тут надо разобраться.

Первое впечатление и позиционирование

Анонс POCO F8 Pro состоялся 26 ноября 2025 года, и буквально сразу устройство попало в продажу. В России его можно найти по цене от 40 000 рублей за минимальную комплектацию 12/256 ГБ, что делает этот смартфон одним из самых доступных носителей топового чипсета Qualcomm.

В новом поколении POCO F8 Pro стал компактнее своего предшественника. Диагональ экрана уменьшилась с 6,67 до 6,59 дюйма, что может показаться незначительным, но в руке разница ощущается. Это тот редкий случай, когда производитель идёт против тренда на постоянное увеличение габаритов. Но я его в этом поддерживаю: «лопаты» уже всем постепенно надоедают, и хочется чего-то более компактного.

С точки зрения позиционирования это не попытка создать сбалансированный флагман, а целенаправленная ставка на производительность. POCO словно говорит: «Вот вам самый быстрый чип на рынке, остальное — приятные дополнения». И надо признать, для определённой аудитории такой подход выглядит куда честнее, чем попытки натянуть лягушку на холодильник и доказывать, что за треть цены от флагмана может быть смартфон, который ему ни в чём не уступает. А заодно называть это премиальным опытом использования.

Комплект поставки POCO F8 Pro

Комплект поставки POCO F8 Pro вполне стандартный для современного смартфона этого класса. В коробке вы найдёте сам аппарат, кабель USB Type-C для зарядки и передачи данных, мощное зарядное устройство на 100 Вт, скрепку для извлечения лотка SIM-карт, силиконовый чехол и документацию.

Радует, что производитель не пошёл по пути экономии и включил в комплект не просто зарядку на 20 Вт, а полноценную на 100 Вт, способную зарядить массивную батарею за минимальное время. В эпоху, когда крупные бренды убирают зарядники из комплектации под предлогом заботы об экологии, такой подход выглядит как глоток свежего воздуха.

Дизайн и эргономика корпуса

Внешне POCO F8 Pro выглядит солидно, хотя и без претензий на премиальность. Металлическая рамка придаёт конструкции жёсткости, а защита по стандарту IP68 означает, что смартфон переживёт случайное купание, не говоря уже о попадании под дождь. Это тот уровень надёжности, который раньше был прерогативой топовых моделей, а теперь спустился в среднюю ценовую категорию.

Задняя панель не скользит в руке и спокойно переносит ежедневную эксплуатацию без появления царапин от обычного использования. Но при активной эксплуатации лучше пользоваться чехлом.

Блок камер выступает, как и у большинства современных смартфонов, но не настолько сильно, чтобы устройство качалось на столе. При этом сами линзы камеры находятся на большой выступающей площадке, как это стало модно в последние несколько месяцев. Кнопки расположены традиционно: клавиша питания и качелька громкости на правой грани. Отклик чёткий, ход приятный — никаких нареканий.

Что касается веса и баланса — тут интересная история. С батареей на 6210 мА·ч устройство не может быть лёгким. Однако производителям удалось распределить массу так, что смартфон не кажется неподъёмным кирпичом. Да, при весе 199 граммов он тяжелее обычного среднебюджетника, но за автономность приходится чем-то платить.

Приятно, что в конструкции используется линейный вибромотор, который добавляет приятных тактильных ощущений при взаимодействии с интерфейсом. Это мелочь, но именно такие детали отличают продуманное, пусть и недорогое устройство от простой сборки компонентов в корпус.

Смартфон с хорошим экраном

Несмотря на сказанное выше про упор на производительность, экран тоже является одной из сильных сторон POCO F8 Pro. Здесь используется 12-битная AMOLED-матрица с разрешением 2510×1156 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Да, это не QHD, как у предыдущего поколения, но плотность в 419 ppi обеспечивает достаточную чёткость, и разницу на глаз заметить сложно.

Главная фишка — пиковая яркость 3500 нит. Это тот редкий случай, когда цифра не просто маркетинговая, а действительно ощутимая на практике. Смартфон остаётся читаемым даже под прямыми солнечными лучами, что критично для использования навигации летом или съёмки при ярком свете.

Есть поддержка HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision, а также полный охват цветового пространства DCI-P3. К углам обзора претензий нет, а глубина чёрного цвета типична для AMOLED.

Правда, стоит отметить: это не LTPO-панель, поэтому частота обновления переключается только между 60 и 120 Гц, без плавного регулирования и без снижения до 1 Гц. Поэтому дополнительной автономности вы не получите, но если экран включён в течение долгого времени каждый день, то о разнице говорить не приходится.

Под экраном спрятан ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев, который работает стабильно даже с влажными пальцами или при ярком освещении. Я сам такие не люблю, предпочитая боковые сканеры, поэтому рассчитывать на непредвзятость мнения не приходится. Но объективно он работает точно не хуже, чем в других моделях.

Самый мощный недорогой смартфон

Здесь начинается самое интересное. В основе POCO F8 Pro лежит Snapdragon 8 Elite — один из самых производительных мобильных процессоров на момент выхода устройства. Да, это прошлогодний флагманский чип, но его возможностей с запасом хватит на ближайшие несколько лет.

В паре с процессором работает до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ. В моём случае это базовая версия 12/256 ГБ, но и этого достаточно, чтобы сказать, что это действительно мощный смартфон. Даже хранилище вполне приличное по современным меркам. Я уже давно говорю, что 64 ГБ — очень мало для любого использования, 128 ГБ — мало для комфортного использования, а 256 ГБ — маловато, но жить можно. Идеально иметь 512 ГБ, но и так хорошо.

Особого внимания заслуживает система охлаждения. Производитель установил воздушно-жидкостный радиатор площадью 5300 мм², который эффективно отводит тепло даже при длительных игровых сессиях. На практике это означает, что смартфон не превращается в раскалённый кирпич после получаса в Genshin Impact или Call of Duty Mobile. Температуры держатся в разумных пределах, и троттлинга практически нет.

В синтетических тестах POCO F8 Pro показывает результаты, сопоставимые с флагманами стоимостью в два раза выше. В реальных задачах разница ещё менее заметна — приложения открываются мгновенно, переключение между десятками вкладок в браузере происходит без задержек, а камера снимает без проблем даже в 4K.

В общем, для простого пользователя тут особо нечего рассказывать: это просто смартфон, который перекроет все потребности с точки зрения производительности и будет хорошо работать как минимум 3–5 лет. POCO F8 Pro входит в число самых быстрых смартфонов нашего времени — и это его главная фишка.

Как снимает POCO F8 Pro

Фотомодуль POCO F8 Pro состоит из трёх камер: основной на 50 Мп с сенсором Light Fusion 800 и оптической стабилизацией, ультраширокоугольной на 8 Мп и телевика на 50 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом. Последний — приятное дополнение, которого не было в предыдущем поколении.

Основная камера справляется с большинством сценариев уверенно, но без существенного запаса. Днём снимки получаются детализированными, с хорошей цветопередачей и динамическим диапазоном. Оптическая стабилизация помогает избежать смазов при съёмке с рук, но в ночном режиме есть некоторые сложности. Именно тут становится понятно, почему есть флагманы за вдвое большую цену. Тем не менее, для своей категории качество снимков даже ночью очень неплохое.

Динамический диапазон до 13,2 EV позволяет снимать сцены с высоким контрастом — например, закаты или интерьеры с окнами — без пересветов и провалов в тенях. Конечно, в основном это достигается за счёт программной обработки, но главное, что она работает.

Примеры фото на основную камеру POCO F8 Pro (оригиналы можно скачать тут):

Ультраширик заметно слабее: детализация падает, по краям кадра — искажения, а при недостатке света появляется шум. Впрочем, для групповых фото или пейзажей его хватает. Главное — не ждать чудес и понимать, что это скорее бонус, чем полноценный инструмент.

Телевик на 50 Мп — интересное решение. Он обеспечивает 2,5-кратный оптический зум и даёт возможность макросъёмки с дистанции 10 см. На практике это означает, что можно снимать портреты без искажений пропорций лица или фотографировать мелкие детали, не упираясь объективом в объект. Качество снимков с телевика приятно удивило — резкость, цвета и детализация на уровне. Но в темноте опять же начинаются проблемы с шумами.

Видео смартфон умеет снимать в разрешении до 8K. Конечно, такие ролики занимают много места, и далеко не все экраны способны показать такое разрешение в полной мере, но возможность есть. Для YouTube и соцсетей вполне достаточно 4K при 60 fps — стабилизация работает хорошо, а звук пишется чисто. Динамический диапазон позволяет снимать даже сложные сцены, но чудес ждать не стоит — как у флагмана за 100+ тысяч рублей здесь не будет.

Примеры фото на фронтальную камеру POCO F8 Pro:

Про фронтальную камеру сказать нечего: она просто есть и просто справляется со своими задачами. Селфи получаются резкими, режим портрета не обрезает волосы и уши, а видеовстречи проходят без нареканий. Ничего выдающегося, но и откровенных провалов нет.

Смартфон с быстрой зарядкой

Сейчас стало слишком много телефонов с ёмкостью батареи 7000+ или даже 8000+ мА·ч. В POCO F8 Pro «только» 6210 мА·ч, но это всё равно больше, чем у многих других моделей.

На практике смартфон легко переживает полный день активного использования с запасом. Игры, съёмка видео, навигация, соцсети, стриминг музыки — даже при таком сценарии к концу дня остаётся 20–30% заряда. При умеренной нагрузке (звонки, мессенджеры, браузер) можно растянуть автономность до двух дней.

Проводная зарядка мощностью 100 Вт заряжает батарею с нуля до 100% примерно за 40–50 минут. Это не рекордные показатели, но для повседневного использования более чем достаточно. Даже 15–20 минут на зарядке дают приличный запас энергии на полдня работы.

Дополнительные особенности

Из приятных опций можно отметить динамики с настройкой Bose. Сказать, что телефон заменит вам портативную колонку, конечно, нельзя, но звук всё равно будет чуть более приятным, чем у многих конкурентов. Для просмотра фильмов или игр без наушников этого более чем достаточно.

POCO F8 Pro поддерживает современные стандарты связи: Wi-Fi 7 обеспечивает высокую скорость и стабильность беспроводного интернета, а Bluetooth 5.4 гарантирует минимальные задержки при использовании наушников. NFC тоже есть.

Программная часть основана на фирменной оболочке POCO, построенной на базе HyperOS. Интерфейс быстрый, оптимизация хорошая, но количество предустановленных приложений многим может не понравиться. Впрочем, тут всё как обычно — большинство из них можно отключить или удалить при желании.

Система управления ресурсами работает интеллектуально: смартфон сам решает, какие приложения держать в памяти, а какие выгружать для экономии энергии. В большинстве случаев алгоритмы срабатывают корректно, но иногда система может слишком агрессивно закрывать фоновые процессы — решается это настройкой вручную.

Стоит ли покупать POCO F8 Pro

POCO F8 Pro — это концентрированная производительность за разумные деньги. Если вам нужен смартфон, который тянет любые игры, быстро работает, долго держит заряд и при этом не разоряет — это один из лучших вариантов на рынке.

Устройство подойдёт геймерам, которым важна мощность и плавность картинки, людям, активно использующим многозадачность и тяжёлые приложения, а также тем, кто устал от постоянной охоты за розеткой. Защита IP68 пригодится в путешествиях, а качественный экран станет приятным инструментом для просмотра контента.

Из минусов стоит отметить отсутствие LTPO-дисплея, что влияет на автономность, среднюю ультраширокую камеру и избыточное количество системного софта. Но на фоне всего остального это выглядит как разумный компромисс.

За свои деньги POCO F8 Pro предлагает больше, чем большинство конкурентов. Это устройство, которое не стыдно рекомендовать друзьям и которое не разочарует в повседневном использовании. Но и думать, что это флагман втрое дешевле, точно не стоит.

