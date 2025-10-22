Мощный смартфон с лучшей камерой на Android. Вышел nubia Z80 Ultra без выреза в экране

Вслед за Xiaomi, HONOR и OPPO свой новый флагман на базе Android представила компания nubia, аффилированная с ZTE. В Китае состоялась презентация nubia Z80 Ultra — навороченного смартфона с, возможно, самой крутой камерой на рынке, а также чрезвычайно мощным железом. В лице одного устройства компания предложила одновременно и камерофон, и игрофон, к которому сложно придраться.

Характеристики nubia Z80 Ultra

По аналогии с предыдущими поколениями смартфон nubia Z80 Ultra получил безрамочный AMOLED-экран без каких-либо вырезов, ведь его фронтальная камера спрятана под матрицей. Да, ее качество сильно уступает фронталкам конкурентов, но зато компания не стала идти на компромиссы при реализации основной камеры.

Также смартфон получил самый мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, компания которому составляют флагманские стандарта оперативной (LPDDR5X) и постоянной (UFS 4.1) памяти.

Характеристики nubia Z80 Ultra Экран 6.85 дюйма, AMOLED (2688х1216), 144 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 (OIS) + 64 (OIS) МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 7200 мАч Зарядка 90 Вт (проводная)

80 Вт (беспроводная)

В новом поколения nubia существенно увеличила аккумулятор, нарастив его емкость с 6150 мАч до 7200 мАч, а еще полностью отказалась от версии на 256 ГБ. Но все-таки главная фишка смартфона — камера.

Смартфон с лучшей камерой

В отличие от раскрученных камерофонов наподобие Xiaomi 15 Ultra или Galaxy S25 Ultra, флагман nubia Z80 Ultra предлагает камеру, состоящую из трех равноценных сенсоров. Оптическая стабилизация есть не только не главном модуле и перископе, но и на ультраширике:

основная — OmniVision OV50H (50 МП, 1/1.3″, 35 мм);

— OmniVision OV50H (50 МП, 1/1.3″, 35 мм); ультраширокоугольная — OmniVision OV50E (50 МП, 1/1.55″, 18 мм);

— OmniVision OV50E (50 МП, 1/1.55″, 18 мм); перископ — OmniVision OV64B (64 МП, 1/2″, 85 мм).

Важно отметить, что по аналогии с vivo X200 Ultra основная камера nubia Z80 Ultra имеет фокусное расстояние 35 мм вместо классических для смартфона 23 мм. То есть она по умолчанию снимает с небольшим приближением (примерно 1.5X), в связи с чем производитель и установил продвинутый ультраширик с не самым широким углом захвата.

Сколько стоит nubia Z80 Ultra

Цена nubia Z80 Ultra зависит от версии память и в зависимости от нее составляет:

12/512 ГБ — 4 999 юаней (~ 57 000 ₽);

— 4 999 юаней (~ 57 000 ₽); 16/512 ГБ — 5 299 юаней (~ 60 000 ₽);

— 5 299 юаней (~ 60 000 ₽); 16/1024 ГБ — 5 699 юаней (~ 65 000 ₽).

Смартфон уже доступен для заказа, а глобальная версия nubia Z80 Ultra выйдет позже. О точных сроках международного релиза пока не сообщается.