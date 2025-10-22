Мощный смартфон с лучшей камерой на Android. Вышел nubia Z80 Ultra без выреза в экране

Герман Вологжанин

Вслед за Xiaomi, HONOR и OPPO свой новый флагман на базе Android представила компания nubia, аффилированная с ZTE. В Китае состоялась презентация nubia Z80 Ultra — навороченного смартфона с, возможно, самой крутой камерой на рынке, а также чрезвычайно мощным железом. В лице одного устройства компания предложила одновременно и камерофон, и игрофон, к которому сложно придраться.

Мощный смартфон с лучшей камерой на Android. Вышел nubia Z80 Ultra без выреза в экране.

Теперь смартфон nubia доступен в новом цвете. Изображение: nubia

Характеристики nubia Z80 Ultra

По аналогии с предыдущими поколениями смартфон nubia Z80 Ultra получил безрамочный AMOLED-экран без каких-либо вырезов, ведь его фронтальная камера спрятана под матрицей. Да, ее качество сильно уступает фронталкам конкурентов, но зато компания не стала идти на компромиссы при реализации основной камеры.

Также смартфон получил самый мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, компания которому составляют флагманские стандарта оперативной (LPDDR5X) и постоянной (UFS 4.1) памяти.

Характеристикиnubia Z80 Ultra
Экран6.85 дюйма, AMOLED (2688х1216), 144 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 (OIS) + 64 (OIS) МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор7200 мАч
Зарядка90 Вт (проводная)
80 Вт (беспроводная)

В новом поколения nubia существенно увеличила аккумулятор, нарастив его емкость с 6150 мАч до 7200 мАч, а еще полностью отказалась от версии на 256 ГБ. Но все-таки главная фишка смартфона — камера.

Смартфон с лучшей камерой

Смартфон с лучшей камерой.

У смартфона одна из лучших камер на рынке. Изображение: nubia

В отличие от раскрученных камерофонов наподобие Xiaomi 15 Ultra или Galaxy S25 Ultra, флагман nubia Z80 Ultra предлагает камеру, состоящую из трех равноценных сенсоров. Оптическая стабилизация есть не только не главном модуле и перископе, но и на ультраширике:

  • основная — OmniVision OV50H (50 МП, 1/1.3″, 35 мм);
  • ультраширокоугольная — OmniVision OV50E (50 МП, 1/1.55″, 18 мм);
  • перископ — OmniVision OV64B (64 МП, 1/2″, 85 мм).

Важно отметить, что по аналогии с vivo X200 Ultra основная камера nubia Z80 Ultra имеет фокусное расстояние 35 мм вместо классических для смартфона 23 мм. То есть она по умолчанию снимает с небольшим приближением (примерно 1.5X), в связи с чем производитель и установил продвинутый ультраширик с не самым широким углом захвата.

Сколько стоит nubia Z80 Ultra

Цена nubia Z80 Ultra зависит от версии память и в зависимости от нее составляет:

  • 12/512 ГБ — 4 999 юаней (~ 57 000 ₽);
  • 16/512 ГБ — 5 299 юаней (~ 60 000 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 5 699 юаней (~ 65 000 ₽).

Смартфон уже доступен для заказа, а глобальная версия nubia Z80 Ultra выйдет позже. О точных сроках международного релиза пока не сообщается.

