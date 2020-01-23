Может ли коронавирус попасть в посылку со смартфоном из AliExpress?

Коронавирусы — это семейство, которое включает в себя 39 вирусов. Эти вирусы могут поразить человека, кошку, птицу, собаку, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Вирус провоцирует поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Впервые о новом типе коронавируса заговорили в декабре прошлого года, когда в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. А не так давно появились новости о первых заразившихся в России. В связи с этим многих интересует вопрос: Возможно ли заразиться коронавирусом через посылку из Китая? На него и попытаемся ответить.

Хронология

К 5 января в городе Ухань, где впервые был обнаружен вирус, зарегистрировано 59 случаев заражения, семь человек находились в критическом состоянии. На тот момент информации о том, что вирус передается от человека к человеку, не было.

10 января в Пулково начали проверять всех прибывающих туристов из Китая, измеряя их температуру. На тот момент умерших от вируса не было, поэтому его считали не таким опасным, как вспышку атипичной пневмонии в 2003 году или коронавируса, который становился причиной Ближневосточного респираторного синдрома с летальностью около 35%.

16 января появилась информация о том, что в Японии зарегистрирован первый случай заряжения новым типом коронавируса. Им стал 30-летний гражданин Китая, который прибыл в японскую префектуру из города Ухань. Спустя пару дней — 18 января — британские учёные заявили, что цифры относительно количества зараженных людей существенно занижены. Так, британские учёные считали, что число заряженных равно 1700 человек, а тот факт, что вирус уже попадает в другие страны, свидетельствует о том, что число заражений может быть существенно больше.

19 января из Китая поступила официальная информация уже о 17 случаях заражения коронавирусом, а уже 20 января зафиксировали 136 новых случаев пневмонии, источником которой стал новый коронавирус, в период с субботы по воскресенье. Позже в этот же день был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Южной Корее. Вечером того же дня со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР телеканал CNN сообщил, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

К 21 января зафиксирован четвертый случай смерти человека из-за коронавируса, к этому моменту официальное число зараженных 217 человек. Позже эксперты Всемирной организации здравоохранения запланировали на 22 января экстренное заседание, на котором рассматривался вопрос угрозы нового коронавируса международной безопасности. Тем временем в США началась разработка вакцины против вируса, а к вечеру того же дня появилась информация о первом заразившемся в штате Вашингтон. В этот же день в Минздраве России пообещали разработать экспресс-тест для выявления заражения китайским коронавирусом. К тому моменту число жертв достигло 6 человек, а число заразившихся увеличилось до 324.

22 января 9 человек скончалось от нового вируса, а заразилось уже 440 человек. В Гонконге врачи подтвердили первый случай заражения вирусом. Россия начала разработку вакцины, позже двух людей в питерском аэропорте Пулково госпитализировали с подозрением на ОРВИ, а лайнер, который прилетел из Китая, был дезинфицирован. К вечеру 22 января обоим пациентам питерской больницы поставили диагноз ОРВИ.

К настоящему моменту заражен 617 человек в Китае, скончалось 17 человек. Пока случаев заражения вирусом в России не зафиксировано, а власти Китая тем временем решили закрыть город Ухань, который стал источником нового вируса.

Есть ли риск заразиться коронавирусом через посылку со смартфоном из Китая?

Учёные допускают передачу вируса через посылки из Aliexpress. Нашим коллегам из «Известий» представители Aliexpress заявили, что находятся в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором.

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Коронавирусом передается не только воздушным путём. Им можно заразиться и при соприкосновении с предметами, к которым касался больной человек. Об этом заявил заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Михаил Щелканов:

Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться

Однако стоит ли так бояться нового вируса? На самом деле, вероятность того, что посылка из Китая окажется заражённой, крайне мала, так как коронавирусы неустойчивы к изменениям окружающей среды. Если верить заведующей кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галине Кожевниковой, вирус разрушается при температуре 56 градусов, а при 37 градусах он дезактивируется за 10-15 минут.

В случае, если заражённый предмет окажется во влажном помещении, появляется вероятность того, что вирус опять активируется. Но не стоит переживать, ведь вирус, если верить Кожевниковой, живёт во внешней среде всего несколько часов, и вероятность того, что он мутирует и станет более устойчивым, крайне мала.

Риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено. Пресс-служба Aliexress Россия

Если вы всё еще беспокоитесь по этому поводу и считаете, что небольшой риск всё же присутствует, можете при очередном посещении пункта выдачи использовать, например, резиновые перчатки и медицинскую маску в момент раскрытия посылки, чтобы быть уверенными в том, что прямого контакта с упаковкой посылки не произойдёт.

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По материалам Интерфакса