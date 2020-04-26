Может нам пора перестать покупать флагманские телефоны?

В течение этой недели в основном обсуждали три телефона: OnePlus 8, Samsung Galaxy S20 и… iPhone SE 2. Почему? Взглянув на телефон от Apple, многие поняли, что флагманы уже перестали быть «драйверами инноваций». Когда вы в последний раз видели флагманский телефон с новым компонентом или киллер-фичей, который был бы не просто более мощной версией существующего устройства? Производители телефонов будто объявили друг другу холодную войну, но не хотят рисковать: каждый год они просто «прокачивают» характеристики своих прошлых телефонов. Добавляют мегапиксели камерам, оперативки побольше, встроенную память. И все?

В течение многих лет эти ежегодные обновления приносили ощутимую пользу. Вы могли почувствовать и увидеть разницу между телефоном из 2014 года и смартфоном 2015 года, они действительно сильно отличались. Все эти переходы к сканерам отпечатков пальцев, а потом к распознаванию лица, экрану водопад и другим современным фишкам. Но с каждым годом разрыв между флагманами сокращается. Мы достигли точки, когда разницу между флагманом этого года и прошлогодним флагманом большинство людей просто не видят.

Посмотрите сами — новейшие телефоны оснащены функциями, которые многие НИКОГДА не будут использовать. Огромные запасы оперативной памяти, которые никогда не бывают близки к нулю, функции камеры, которые только профессиональные фотографы будут изо всех сил пытаться использовать в полной мере, и процессор, который раньше использовался для настольных компьютеров. А ведь чипы дорожают, и в итоге все это привело к росту цен на телефоны для покупателей.

В чем разница между Samsung и Huawei?

Многие производители сейчас работают по старой доброй схеме: один держит флагман известной компании, другой обводит карандашом, потом они выпускают свой телефон под собственным брендом. Будто на каком-то секретном совещании собрались все производители телефонов и утвердили список функций, которые должны быть у флагмана. А затем согласились выпустить телефоны с аналогичным дизайном и внутренними компонентами. Несмотря на все разговоры о великом соперничестве между брендами, различия между флагманскими устройствами Samsung, Huawei или OnePlus удивительно невелики.

На рынке смартфонов все еще есть инновации, но теперь вам нужно смотреть не на флагманы, чтобы найти их. Сейчас новые технологии чаще можно найти в телефонах среднего ценового сегмента или нишевых устройствах. Иногда инновационные функции инженеры берут от других устройств, например, высокая частота обновления экрана, которая сначала появилась в нишевых игровых телефонах. А что мы видим сейчас? Эту частоту используют почти все производители флагманов.

Посмотрите на самые ожидаемые флагманы 2020 года. А то их может и не быть.

Вы скажете: а как же Samsung, ведь она выпустила столько интересных телефонов? Да, у Samsung есть модели Edge, линейка Note, а теперь Fold и Flip. Но это отдельные телефоны, которые как бы находятся в стороне от линейки флагманов. Своего рода экспериментальные аппараты. Если они оказываются популярными, телефоны снова тестируются и дорабатываются, а затем те части, которые действительно работают, в конечном итоге попадают во флагманский телефон.

Новый iPhone SE 2020

Единственный производитель, который может себе позволить выпускать телефоны с одним дизайном в течение многих лет — это Apple. Но это только потому, что у нее огромная армия поклонников, которая понимает, что Apple делает все правильно. Взять тот же iPhone SE 2 — по сути компания взяла корпус от iPhone 8 и сделала из него полу-флагман. Который, судя по всему, станет одним из самых продаваемых телефонов этого года. Но и Apple в нашем Телеграм-чате потихоньку вставляют палки в колеса: новый iPad Pro 2020 с LiDAR не считают таким уж инновационным, тем более там процессор почти такой же, как в iPad Pro 2018. К Apple тоже появляются вопросы, но пока ее не так трогают. Последний раз она экспериментировала с новыми технологиями, когда представила iPhone X — это было 3 года назад.

Помните таких производителей, как HTC или LG или Motorola? Все они были привержены инновациям на протяжении многих лет, и они не боялись внедрять эти технологии в свои телефоны. И где они сейчас? Вот и я не знаю. Зато знаю, где Samsung, Apple или Huawei — у них с продажами все хорошо. Проблема в том, что инновации не всегда равны высоким продажам. Так может они и не нужны нам вовсе?

На рынке телефонов сейчас не осталось производителей, которые «рискуют» своими флагманами ради новых технологий. Флагманские телефоны в 2020 году будут, несомненно, красивыми и мощными, но это в большинстве случаев будут аппараты 2019 года в новой обертке из 5G и экрана с высокой частотой. Если вам нужны инновации, взгляните на нишевые устройства, такие как игровые телефоны или концептуальные смартфоны. А потом идите и купите себе новый Galaxy или айфон (ну, у всех разные вкусы), потому что удобство пользования в итоге окажется важнее.