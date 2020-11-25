Можно ли купить нестыдный Android-смартфон за 10 тысяч рублей

Принято считать, что хороший Android-смартфон не может стоить дёшево. Дескать, чтобы получить вменяемый с точки зрения производительности, функциональных возможностей и привлекательный по дизайну аппарат, нужно непременно брать что-то флагманское, и желательно от производителей первого эшелона. Как эта теория уживается с тем, что все Android-смартфоны – это якобы решение для бедных, не идущее ни в какое сравнение с iPhone, я не знаю. Зато знаю, что если у вас есть хотя бы 10 тысяч рублей, вы уже можете купить себе нестыдный смартфон, который точно будет непохож на другие.

Huawei объявила, когда выйдет Harmony OS 2.0 для смартфонов

Poco, суббренд Xiaomi, выпускающий недорогие устройства, представил свой новый бюджетный смартфон Poco M3. Честно сказать, я терпеть не могу писать про дешёвые аппараты, потому что все они одинаково отвратительны. Ведь, чтобы снизить их себестоимость, производители максимально экономят на всём – от процессора, который обычно закупают у MediaTek, до внешнего вида, который, кажется, просто скачивали на сайте бесплатных дизайнерских решений. Но Poco M3 – это, как по мне, самый классный аппарат за 10 тысяч рублей. Нет, ну правда.

Какой смартфон купить за 10 тысяч рублей

Я уже рассказывал, за что люблю смартфоны Poco — можете почитать, если интересно, — и M3 оправдывает принадлежность к этому бренду на все 100. Вы только посмотрите на его оформление. Да, по каплевидной выемке в 6,5-дюймовом дисплее, в которой разместилась фронталка, видно, что аппарат относится к начальному ценовому сегменту. Но, по-моему, это его единственный внешний недостаток. Потому что задняя панель, на которой обычно и отрываются производители, исполнена здесь ну просто по высшему разряду.

Стоит такая игрушка всего 10 тысяч рублей на AliExpress. Правда, купить её по этой цене можно будет, начиная с 26 ноября.

Дизайнеры Poco решили сделать акцент на камере, подчеркнув, что она здесь нужна не только для галочки. Конечно, мне ещё не довелось пофотографировать на M3, да и вряд ли от него стоит ожидать каких-то выдающихся результатов, но, тем не менее, 48 Мп на дороге не валяются.

Если вы присмотритесь, то заметите, что сами модули занимают не так много места. Просто дизайнерам показалось, что если залить чёрным цветом всю верхнюю часть задней крышки, то это будет смотреться стильно. По факту так и вышло. А ещё мне очень нравится, что Poco не стала стесняться своего логотипа и разместила его крупными буквами. Вообще, такое решение является своего рода фишкой аппаратов китайского бренда, которую он время от времени применяет, выпуская свежие новинки.

Самый красивый дешёвый смартфон

Корпус у Poco M3 пластмассовый, но – без шуток – именно такой, как я люблю: текстурированный под кожу. Значит, на таком не будут оставаться ни отпечатки, ни царапины. Похожий материал был на моём LG Prada 3.0, правда, назывался он по-модному сафьяно. Пожалуй, я бы купил Poco M3 только из-за внешности и материалов исполнения.

По железу, прямо скажем, Poco M3 звёзд с неба не хватает. Но радует, что китайцы не поскупились и поставили вместо дешманского MediaTek вполне вменяемый Snapdragon 662, который сдобрили 4 ГБ оперативки. Такое сочетание и прошиваться будет лучше, и установить гугл камеру при случае позволит без проблем. Программная основа здесь – это Android 10. Но, учитывая, что аппарат новый, думаю, что можно надеяться на скорое обновление до Android 11.

Купить Poco M3 на Али

А вот аккумулятор здесь бомбический – целых 6000 мА*ч. Такому гиганту вряд ли хватит даже целого часа, чтобы зарядиться до 100% от 22,5-ваттного блока питания, который идёт в комплекте. Поэтому я бы предлагал ориентироваться на час-тридцать, час-сорок. Тем более что производитель почему-то ограничил зарядку на отметке 18 Вт. Куда делись ещё 4,5, не очень понятно. Возможно, их списали на естественные потери, а, возможно, их активируют в следующем обновлении и ускорят зарядку.