МТС начала отключать 3G в регионах России. Зачем это нужно и как повлияет на работу интернета

Иконка 3G на телефоне постепенно уходит в прошлое: МТС начала масштабное отключение сетей третьего поколения по всей России. Этот шаг должен ускорить связь, но может лишить некоторых пользователей интернета. Почему МТС делает это именно сейчас и к чему стоит готовиться абонентам?

Компания МТС продолжает поэтапное отключение сетей третьего поколения по всей России. Недавно оператор прекратил работу 3G в девяти новых регионах, включая Великие Луки, Златоуст и Ярославль. До конца 2025 года технология будет отключена в Сочи и вдоль всего Черноморского побережья Краснодарского края. Полный отказ от 3G в МТС планируют завершить к 2027 году.

Зачем российские операторы отключают 3G

Решение об отключении связано прежде всего с необходимостью перераспределить частоты, которые сейчас занимают сети 3G. Это нужно для развития более современных стандартов связи 4G и 5G. Новые технологии обеспечивают более высокие скорости передачи данных и большую емкость сетей, что особенно важно на фоне быстрого роста интернет-трафика и количества подключенных к сети устройств.

К слову, отключение сетей связано не только с необходимостью развития инфраструктуры. В 2025 году оператор планирует вывести из эксплуатации не менее половины базовых станций 3G в 42 регионах. Это часть масштабной программы по оптимизации сети, которая должна сократить расходы на обслуживание устаревшего оборудования и повысить энергоэффективность систем.

В начале осени сети 3G были отключены в городах:

Майкоп (Адыгея)

Приморско-Ахтарск (Краснодарский край)

Аша (Челябинская область)

Переславль-Залесский (Ярославская область)

Артем (Приморский край)

Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край)

Черняховск (Калининградская область)

Чапаевск, Кинель (Самарская область)

Аналогичным образом поступают и другие российские операторы. Например, еще весной стало известно о поэтапном отказе от 3G в сетях “Билайна”.

Что делать пользователям старых устройств с поддержкой 3G

В МТС отмечают, что доля пользователей, которые по-прежнему используют устройства без поддержки LTE (4G), не превышает 3%. Поэтому для большинства абонентов переход будет практически незаметен: смартфоны автоматически переключаются на 4G, а голосовые вызовы продолжают работать за счет технологии VoLTE или через сеть 2G. Тем не менее обладателям старых телефонов, поддерживающих только 3G, придется обновить устройство на новое, чтобы сохранить доступ к мобильному интернету.

Для российских пользователей это, по сути, конец целой эпохи. Сеть третьего поколения, запущенная в России почти два десятилетия назад, в свое время стала технологическим прорывом. Ведь именно 3G принесла абонентам быстрый мобильный интернет и поддержку видеозвонков. Однако теперь эта технология уступает место более быстрым и надежным стандартам.

В ближайшие годы операторы сосредоточатся на расширении покрытия 4G и постепенном внедрении 5G с высокими скоростями, стабильным сигналом и лучшим качеством связи.