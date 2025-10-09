МТС начала отключать 3G в регионах России. Зачем это нужно и как повлияет на работу интернета

  2. Темы
  3. Смартфоны
Юрий Кудлович

Иконка 3G на телефоне постепенно уходит в прошлое: МТС начала масштабное отключение сетей третьего поколения по всей России. Этот шаг должен ускорить связь, но может лишить некоторых пользователей интернета. Почему МТС делает это именно сейчас и к чему стоит готовиться абонентам?

МТС начала отключать 3G в регионах России. Зачем это нужно и как повлияет на работу интернета. Пора переходить на новые стандарты. Фото.

Пора переходить на новые стандарты

Компания МТС продолжает поэтапное отключение сетей третьего поколения по всей России. Недавно оператор прекратил работу 3G в девяти новых регионах, включая Великие Луки, Златоуст и Ярославль. До конца 2025 года технология будет отключена в Сочи и вдоль всего Черноморского побережья Краснодарского края. Полный отказ от 3G в МТС планируют завершить к 2027 году.

Зачем российские операторы отключают 3G

Решение об отключении связано прежде всего с необходимостью перераспределить частоты, которые сейчас занимают сети 3G. Это нужно для развития более современных стандартов связи 4G и 5G. Новые технологии обеспечивают более высокие скорости передачи данных и большую емкость сетей, что особенно важно на фоне быстрого роста интернет-трафика и количества подключенных к сети устройств.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

К слову, отключение сетей связано не только с необходимостью развития инфраструктуры. В 2025 году оператор планирует вывести из эксплуатации не менее половины базовых станций 3G в 42 регионах. Это часть масштабной программы по оптимизации сети, которая должна сократить расходы на обслуживание устаревшего оборудования и повысить энергоэффективность систем.

В начале осени сети 3G были отключены в городах:

  • Майкоп (Адыгея)
  • Приморско-Ахтарск (Краснодарский край)
  • Аша (Челябинская область)
  • Переславль-Залесский (Ярославская область)
  • Артем (Приморский край)
  • Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край)
  • Черняховск (Калининградская область)
  • Чапаевск, Кинель (Самарская область)

Аналогичным образом поступают и другие российские операторы. Например, еще весной стало известно о поэтапном отказе от 3G в сетях “Билайна”.

Что делать пользователям старых устройств с поддержкой 3G

В МТС отмечают, что доля пользователей, которые по-прежнему используют устройства без поддержки LTE (4G), не превышает 3%. Поэтому для большинства абонентов переход будет практически незаметен: смартфоны автоматически переключаются на 4G, а голосовые вызовы продолжают работать за счет технологии VoLTE или через сеть 2G. Тем не менее обладателям старых телефонов, поддерживающих только 3G, придется обновить устройство на новое, чтобы сохранить доступ к мобильному интернету.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Для российских пользователей это, по сути, конец целой эпохи. Сеть третьего поколения, запущенная в России почти два десятилетия назад, в свое время стала технологическим прорывом. Ведь именно 3G принесла абонентам быстрый мобильный интернет и поддержку видеозвонков. Однако теперь эта технология уступает место более быстрым и надежным стандартам.

В ближайшие годы операторы сосредоточатся на расширении покрытия 4G и постепенном внедрении 5G с высокими скоростями, стабильным сигналом и лучшим качеством связи.

Теги
Новости по теме
Ваш следующий ноутбук будет на Android. Не верите? Спросите у Google
В мессенджер MAX добавили электронный аналог паспорта. Как создать Цифровой ID и где он пригодится
Русский ютуб вернулся в Google Play. Как скачать Rutube на Android?
Лонгриды для вас
Google решила не быть как все, и отказывается от планшетов, умных колец и складных телефонов

Технологический гигант Google продолжает удивлять своими стратегическими решениями в области разработки устройств. В недавнем интервью Bloomberg компания раскрыла информацию о том, какие направления она планирует исключить из своей экосистемы в ближайшем будущем. Несмотря на успех новых Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold и Pixel Watch 4, Google готова позволить конкурентам исследовать другие сегменты рынка самостоятельно.

Читать далее
OpenAI реорганизовала команду разработки GPT-5 после его лютой критики пользователями

Компания OpenAI объявила о серьезной реорганизации своей команды Model Behavior, которая отвечает за формирование поведенческих характеристик искусственного интеллекта. Это решение стало прямым ответом на волну критики, обрушившуюся на обновленную версию GPT-5. Ведь его обвиняли во всем, чем только можно. Я сам замечал, что он работает не только хуже конкурентов, но даже предыдущей версии и с этим надо что-то делать пока не поздно.

Читать далее
Все, что Apple подсмотрела у Android и Wear OS, выдав за свое на WWDC 2025

Вчера на WWDC 2025 компания Apple представила новую серию операционных систем - iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 Tahoe, tvOS 26 и visionOS 26, - и уже сейчас они доступны для бета-тестирования разработчиками. Среди улучшений и обновлений есть несколько функций, которые, похоже, вдохновлены Android и Wear OS. В некоторых случаях Apple даже не потрудилась изменить название функции, которую они скопировали у Google и Samsung.

Читать далее