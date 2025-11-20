На AliExpress началась Черная Пятница Xiaomi и POCO: за бесценок сливают топовые модели

Только отгремела распродажа 11.11 на AliExpress, как началась новая — Черная Пятница. В 2025 году она проходит с 20 ноября по 3 декабря и длится аж две недели, что является одним из лучших способов сэкономить на покупке смартфона Xiaomi или POCO. На этот раз сверхпопулярная компания решила не только порадовать нас скидками, но и анонсировать под Черную Пятницу новые модели. Какие именно — расскажем далее.

На AliExpress началась Черная Пятница Xiaomi и POCO: за бесценок сливают топовые модели. Черная Пятница уже началась, поэтому пора выбирать новый смартфон. Фото.

Черная Пятница уже началась, поэтому пора выбирать новый смартфон

POCO X7 Pro — очень мощный смартфон

POCO X7 Pro является королем мощности среди смартфонов до 20000 рублей, ведь под его капотом прячется настоящий зверь в лице Dimensity 8400-Ultra. С этим чипсетом данная модель набирает под 2 миллиона баллов в AnTuTu, обеспечивая флагманский уровень производительности как в системе, так и в играх.

POCO X7 Pro — очень мощный смартфон. Очень мощный и при этом недорогой смартфон. Фото.

Очень мощный и при этом недорогой смартфон

Цена: от 17 801 ₽

Купить POCO X7 Pro

Но плюсы POCO X7 Pro не ограничиваются мощным железом. Также у смартфона емкий аккумулятор на 6000 мАч, экран с повышенным до 1.5K разрешением и светосильная камера Sony, делающая бомбезные снимки даже при недостатке света.

POCO M7 — смартфон с мощной батареей

Какой должна быть батарея смартфона? Создатели POCO M7 уверены: 7000 мАч и не меньше. Именно такой аккумулятор получил этот телефон до 10000 рублей, который сейчас продают со скидкой на Черную Пятницу, и за такую сумму у него почти нет конкурентов по автономности.

POCO M7 — смартфон с мощной батареей. Рекордсмен автономности среди недорогих смартфонов. Фото.

Рекордсмен автономности среди недорогих смартфонов

Цена: от 7 393 ₽

Купить POCO M7

Смартфон спокойно работает 2 дня на одном заряде, попутно радуя экраном с частотой обновления 144 Гц и режимом повербанка, который позволяет использовать POCO M7 в качестве внешнего аккумулятора для других устройств.

Redmi Note 14 — лучший смартфон до 10 тысяч

И все-таки лучшим смартфоном до 10000 рублей является Redmi Note 14. Это более сбалансированная модель, обладающая не таким впечатляющим аккумулятором (5500 мАч), но зато имеющая AMOLED-экран с частотой 120 Гц и шустрый процессор Helio G99-Ultra под капотом.

Redmi Note 14 — лучший смартфон до 10 тысяч. Топовый смартфон до 10 тысяч рублей. Фото.

Топовый смартфон до 10 тысяч рублей

Цена: от 7 592 ₽

Купить Redmi Note 14

Также Redmi Note 14 оснащен крутой камерой на 108 МП. За счет высокого разрешения она позволяет делать снимки с 3-кратным приближением без потери качества. Ну и вишенка на торте — встроенный в экран сканер отпечатков.

POCO F6 Pro — флагман POCO до 20 тысяч

А полноценный флагман POCO тоже стоит менее 20 тысяч рублей. Именно в такую скромную сумму вписывается прошлогодний POCO F6 Pro, который помимо мощного процессора Snapdragon 8 Gen 2 готов предложить экран с разрешением 2K, быструю зарядку на 120 Вт, а также до 1 ТБ встроенной памяти.

POCO F6 Pro — флагман POCO до 20 тысяч. Полноценный флагман POCO до 20 тысяч. Фото.

Полноценный флагман POCO до 20 тысяч

Цена: от 18 214 ₽

Купить POCO F6 Pro

Полноценным флагманом его можно считать сразу по нескольким причинам, и дело отнюдь не только в топовых характеристиках. Смартфон выполнен в премиальном корпусе из стекла и металла, имеет встроенный X-осевой вибромотор и целую россыпь сертификатов от Dolby Atmos до Hi-Res Audio для ценителей качественного звука.

Новые POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra

Во время Черной Пятницы на AliExpress в продажу поступят новые смартфоны POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra, а произойдет это уже 26 ноября. И сейчас самое время присмотреться к ним поближе, если вы искали навороченные и современные флагманы.

POCO F8 Pro на AliExpress

POCO F8 Ultra на AliExpress

