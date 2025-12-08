На AliExpress появился лучший камерофон года. Он стоит меньше 50K и уже сейчас круче vivo X300 Ultra

Пока большинство людей ждет выхода vivo X300 Ultra или на худой конец Xiaomi 17 Ultra, чтобы заполучить ультимативную модель для съемки фото и видео, на AliExpress уже начали продавать, возможно, лучший камерофон 2025 года. nubia Z80 Ultra с одним из самых топовых наборов сенсоров, был представлен еще в конце октября, но сейчас он доступен в глобальной версии. Причем стоит новинка существенно меньше конкурентов.
Сколько стоит nubia Z80 Ultra
nubia Z80 Ultra, несмотря на наличие глобальной версии, не продается в крупных розничных сетях. Всему виной слабая узнаваемость бренда, аффилированного с китайским гигантом ZTE. Однако купить nubia Z80 Ultra можно на AliExpress, где его цена сейчас составляет менее 50 тысяч рублей.
Что интересно, доставка осуществляется из Москвы. Значит, быстро и без дополнительных пошлин, которые бы пришлось заплатить при покупке vivo X300, OnePlus 15 или realme GT 8 Pro на том же AliExpress.
Какая камера у nubia Z80 Ultra
Покупая смартфон до 50000 рублей, мы получаем ультимативный камерофон, при описании возможностей которого в первую очередь важно сказать о его фронталке. Ведь она прячется под экраном. Ее выреза не видно, а потому nubia Z80 Ultra обладает безрамочным и абсолютно чистым экраном. Правда, ради этого придется пожертвовать качеством: фронталка снимает так себе.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
А вот к тыльной камере nubia Z80 Ultra нет никаких вопросов. Она состоит из трех функциональных объективов с интересными характеристиками:
- ультраширик (OmniVision OV50E, 50 МП) на 18 мм с размером сенсора 1/1.55″, автофокусом и OIS;
- основа (OmniVision OV50H, 50 МП) на 35 мм с размером сенсора 1/1.3″, автофокусом и OIS;
- телевик (OmniVision OV64B, 64 МП) на 85 мм с размером сенсора 1/2″, автофокусом и OIS.
Тут важно обратить внимание на характеристики ультраширика и основной камеры. Сверхширокоугольный модуль nubia Z80 Ultra не только оснащен автофокусом, но и предлагает крупный сенсор с системой OIS. Это большая редкость, которую можно встретить лишь в Ultra-флагманах vivo.
Второй момент — эквивалентное фокусное расстояние основной камеры. Оно здесь 35 мм, а не 23-25 мм, как у большинства смартфонов. Поэтому в стандартном режиме картинка будет аналогична 1.5-кратному приближению на обычной модели.
Плюсы и минусы смартфона nubia
С крутой камерой или без nubia Z80 Ultra — бескомпромиссный флагман. Он работает на базе мощнейшего чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5, имеет под капотом здоровенный аккумулятор на 7200 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной на 80 Вт. Заявлена влагозащита по стандарту IP69, равнозначные стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков и порт USB стандарта 3.2 (Gen1) для быстрой передачи данных и вывода картинки на внешний экран по проводу.
📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене
При этом у смартфона nubia Z80 Ultra есть очевидные недостатки для его цены:
- откровенно низкое качество снимков на фронтальную камеру;
- не самая функциональная и стабильная оболочка MyOS на базе Android;
- отсутствие гарантий относительно будущих обновлений системы.
То есть низкая цена nubia Z80 Ultra объясняется попыткой пока еще не слишком известного бренда заявить о себе, доказав, что крутые камерофоны флагманского уровня способны делать отнюдь не только именитые компании вроде vivo и Xiaomi.