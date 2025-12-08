На AliExpress появился лучший камерофон года. Он стоит меньше 50K и уже сейчас круче vivo X300 Ultra

Пока большинство людей ждет выхода vivo X300 Ultra или на худой конец Xiaomi 17 Ultra, чтобы заполучить ультимативную модель для съемки фото и видео, на AliExpress уже начали продавать, возможно, лучший камерофон 2025 года. nubia Z80 Ultra с одним из самых топовых наборов сенсоров, был представлен еще в конце октября, но сейчас он доступен в глобальной версии. Причем стоит новинка существенно меньше конкурентов.

Сколько стоит nubia Z80 Ultra

nubia Z80 Ultra, несмотря на наличие глобальной версии, не продается в крупных розничных сетях. Всему виной слабая узнаваемость бренда, аффилированного с китайским гигантом ZTE. Однако купить nubia Z80 Ultra можно на AliExpress, где его цена сейчас составляет менее 50 тысяч рублей.

Купить nubia Z80 Ultra

Что интересно, доставка осуществляется из Москвы. Значит, быстро и без дополнительных пошлин, которые бы пришлось заплатить при покупке vivo X300, OnePlus 15 или realme GT 8 Pro на том же AliExpress.

Какая камера у nubia Z80 Ultra

Покупая смартфон до 50000 рублей, мы получаем ультимативный камерофон, при описании возможностей которого в первую очередь важно сказать о его фронталке. Ведь она прячется под экраном. Ее выреза не видно, а потому nubia Z80 Ultra обладает безрамочным и абсолютно чистым экраном. Правда, ради этого придется пожертвовать качеством: фронталка снимает так себе.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

А вот к тыльной камере nubia Z80 Ultra нет никаких вопросов. Она состоит из трех функциональных объективов с интересными характеристиками:

ультраширик (OmniVision OV50E, 50 МП) на 18 мм с размером сенсора 1/1.55″, автофокусом и OIS;

с размером сенсора 1/1.55″, автофокусом и OIS; основа (OmniVision OV50H, 50 МП) на 35 мм с размером сенсора 1/1.3″, автофокусом и OIS;

с размером сенсора 1/1.3″, автофокусом и OIS; телевик (OmniVision OV64B, 64 МП) на 85 мм с размером сенсора 1/2″, автофокусом и OIS.

Тут важно обратить внимание на характеристики ультраширика и основной камеры. Сверхширокоугольный модуль nubia Z80 Ultra не только оснащен автофокусом, но и предлагает крупный сенсор с системой OIS. Это большая редкость, которую можно встретить лишь в Ultra-флагманах vivo.

Второй момент — эквивалентное фокусное расстояние основной камеры. Оно здесь 35 мм, а не 23-25 мм, как у большинства смартфонов. Поэтому в стандартном режиме картинка будет аналогична 1.5-кратному приближению на обычной модели.

Плюсы и минусы смартфона nubia

С крутой камерой или без nubia Z80 Ultra — бескомпромиссный флагман. Он работает на базе мощнейшего чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5, имеет под капотом здоровенный аккумулятор на 7200 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной на 80 Вт. Заявлена влагозащита по стандарту IP69, равнозначные стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков и порт USB стандарта 3.2 (Gen1) для быстрой передачи данных и вывода картинки на внешний экран по проводу.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

При этом у смартфона nubia Z80 Ultra есть очевидные недостатки для его цены:

откровенно низкое качество снимков на фронтальную камеру;

не самая функциональная и стабильная оболочка MyOS на базе Android;

отсутствие гарантий относительно будущих обновлений системы.

То есть низкая цена nubia Z80 Ultra объясняется попыткой пока еще не слишком известного бренда заявить о себе, доказав, что крутые камерофоны флагманского уровня способны делать отнюдь не только именитые компании вроде vivo и Xiaomi.