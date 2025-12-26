На AliExpress появился лучший камерофон за 30 тысяч. Уже сейчас там продают глобалку OPPO Reno15

Несмотря на то, что презентация глобальной версии OPPO Reno15 состоится лишь в январе, уже сейчас на AliExpress стартовали продажи модели для российского рынка. Еще задолго до выхода ее стали называть лучшим недорогим камерофоном, ведь акцент у новинки сделан именно на возможности фото и видео. При этом глобальная версия OPPO Reno15 сильно отличается от китайской, так что тут есть, о чем поговорить.

Характеристики глобальной версии OPPO Reno15

Китайская версия OPPO Reno15 вышла еще в ноябре 2025 года. В ее лице жители Поднебесной получили компактный смартфон с отличными камерами. Но глобалку существенно видоизменили:

корпус смартфона стал больше;

емкость аккумулятора подросла с 6200 мАч до 6500 мАч;

заменили основную и сверхширокоугольную камеры;

поменяли процессор MediaTek на Snapdragon.

В целом, замена получилась равноценной. И, если вы не ищете компактный смартфон, глобальная версия OPPO Reno15 вам вполне зайдет. Особенно с учетом ее характеристик.

Характеристики OPPO Reno15 Экран 6.59 дюйма, AMOLED (2760х1256), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Snapdragon 7 Gen 4 Память 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 6500 мАч Зарядка 80 Вт

Да, у смартфона нет флагманских фишек вроде беспроводной зарядки, зато его корпус выполнен из стекла и металла, а основная камера дополнена 50-мегапиксельным телевиком с 3.5-кратным оптическим зумом. И все это под управлением процессора Snapdragon 7 Gen 4, набирающего свыше миллиона баллов в AnTuTu.

Сколько стоит OPPO Reno15 на AliExpress

Цена OPPO Reno15 зависит от объема памяти. Если вариант на 12/256 ГБ обойдется в 31 719 ₽, то за версию на 12/512 ГБ попросят уже 34 618 ₽. Причем «базу» разбирают очень быстро.

Купить OPPO Reno15

О цене OPPO Reno15 в России станет известно только в следующем году, когда смартфон официально появится на наших прилавках. Скорее всего, она составит порядка 50 тысяч рублей, а потому заказ новинки на AliExpress даже с учетом не самой быстрой доставки выглядит как более рациональное решение.