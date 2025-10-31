На AliExpress завезли глобальную версию vivo X300. Здесь топовый флагман в 2 раза дешевле, чем в магазине

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

После презентации vivo X300 в Поднебесной представители новой серии стали одними из самых желанных флагманов на Android. Топовая камера, большой аккумулятор и мощнейший чипсет Dimensity 9500 — все это заставило тысячи россиян отправиться на маркетплейсы за свежими смартфонами, хотя до сих пор были доступны лишь версии для Китая со своими нюансами. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним, и сейчас vivo наконец-то представила глобальную версию vivo X300 и vivo X300 Pro. Оба смартфона уже доступны на AliExpress, где продаются по удивительно низкой цене.

На AliExpress завезли глобальную версию vivo X300. Здесь топовый флагман в 2 раза дешевле, чем в магазине. В российской версии vivo нет шильдика ZEISS. Изображение: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ. Фото.

В российской версии vivo нет шильдика ZEISS. Изображение: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Цена vivo X300 в России

Впервые за время существования AliExpress на китайском маркетплейсе появились да не глобальные, а российские версии vivo X300. Что интересно, их цена почти не отличается от китайской.

Купить vivo X300

Купить vivo X300 Pro

Если младший vivo X300 стартует в Китае с отметки в 4 399 юаней (~ 50 000 ₽), то на AliExpress с 1 по 7 ноября в период с 10:00 до 11:00 по Москве РСТ-версия смартфона будет доступна за 51 248 ₽ (может меняться из-за курса). А вариант vivo X300 Pro на 16/512 ГБ вообще обойдется в 66 921 ₽ вместо 5 999 юаней (~ 68 000 ₽) в Китае.

Цена vivo X300 в России. Такие цены за РСТ-версию — просто подарок. Фото.

Такие цены за РСТ-версию — просто подарок

Пока неизвестно, сколько будет стоить vivo X300 в России, но цена явно окажется выше. Ведь, например, в странах ЕС за новые смартфоны просят от 1 049 евро (~ 98 000 ₽), что кажется просто немыслимым на фоне ценника AliExpress.

Особенности глобальной версии vivo X300

Важно уточнить, что сейчас на маркетплейсах можно встретить разные версии vivo X300:

  • китайская;
  • европейская;
  • российская.

Каждая из них имеет свои уникальные особенности, которые для вашего удобства мы сравнили в таблице.

ХарактеристикиКитайская версияЕвропейская версияРоссийская версия
ЗарядкаКитайскаяЕвропейскаяЕвропейская
ПрошивкаКитайская OriginOS 6 без RuStoreГлобальная OriginOS 6 без RuStoreГлобальная OriginOS 6 c RuStore
Русский языкЕсть (встречаются остатки китайского)ЕстьЕсть
Сервисы GoogleНет (можно установить вручную)ЕстьЕсть
Поддержка eSIMНетЕстьЕсть
Коллаборация с ZEISSЕстьЕстьНет
Аккумуляторы6040/6510 мАч5360/5440 мАч6040/6510 мАч

В российской версии vivo X300 компания была вынуждена отказаться от коллаборации с немцами из ZEISS, которые делают оптику и софт для камеры, из-за опасения вторичных санкций. Но, скорее всего, дело ограничивается только шильдиком, поскольку vivo было бы крайне невыгодно отдельно разрабатывать смартфоны для относительно небольшого для себя рынка России.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

В европейской версии vivo X300 стоят скромные аккумуляторы из-за строгих требований ЕС относительно транспортировки АКБ, которые китайские производители наотрез отказываются соблюдать, предпочитая просто урезть емкость батареи до допустимых значений. Китайская версия vivo X300 может показаться самым лучшим вариантом, учитывая размер аккумуляторов и сотрудничество с ZEISS, однако ее оболочка не адаптирована под использование за пределами КНР, в связи с чем пользователь будет вынужден испытывать целый ряд неудобств.

Китайский vivo X300

Китайский vivo X300 Pro

Кому стоит купить vivo X300

Кому стоит купить vivo X300. Оба смартфона претендуют на звание лучшего камерофона. Изображение: gizmochina. Фото.

Оба смартфона претендуют на звание лучшего камерофона. Изображение: gizmochina

Как бы то ни было, vivo X300 и vivo X300 Pro — это одни из лучших камерофонов 2025 года. О том, чем они отличаются, мы рассказывали в отдельном материале.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

vivo X300 подойдет ценителям компактных смартфонов, а vivo X300 Pro — тем, кто готов смириться с корпусом лопаты в угоду чуть более крутым камерам. Какой выбираете вы?

Теги
Новости по теме
Почему нельзя снимать плёнку с экрана нового смартфона iQOO
HONOR сделала самый необычный смартфон со встроенным роботом
Xiaomi прекратит выпуск двух известных смартфонов в 2026 году. Оказалось, они не нужны даже китайцам
Лонгриды для вас
Топовые товары с AliExpress для самых разных целей и задач

Иногда именно мелочи делают жизнь проще. Например, компактный гаджет, практичный аксессуар или стильная деталь гардероба. В этой части нашей традиционной еженедельной подборке товаров с AliExpress можно найти самые разные и недорогие вещи, которые могут пригодиться на каждый день. От удобных креплений и защиты для техники до автомобильных аксессуаров и ярких мелочей для стиля — выбирайте то, что добавит комфорта и удобства в вашу жизнь.

Читать далее
Как открыть спор на AliExpress и вернуть деньги за плохой товар: личный опыт

Хотя многие люди считают покупку товаров на AliExpress лотереей, я доверяю этой площадке. За почти 10 лет моего онлайн-шопинга не возникло ни одной проблемы с техникой и аксессуарами, которые я там заказывал. Но однажды все-таки произошла неприятность: мне прислали бракованный повербанк, к тому же оказавшийся подделкой. Подробнее об этой истории расскажу в другой раз, а сейчас просто поделюсь инструкцией о том, как открыть спор на AliExpress, основанной на личном опыте.

Читать далее
Какие полноразмерные беспроводные наушники с шумоподавлением выбрать для использования с Android

В 2025 году выбор на рынке беспроводных наушников просто огромный. Вы можете остановиться на TWS, купить спортивную версию каких-нибудь затычек, соединенных небольшим проводом, и порадовать себя полноразмерными наушниками, которые не просто погрузят вас в вашу любимую музыку, но и раскроют ее совершенно с другой стороны. Правда, остановиться на какой-то конкретной модели достаточно сложно. Мы решили немного облегчить вам выбор и рассказать про UGREEN Studio Pro.

Читать далее
Новости партнеров
5 самых частых ошибок, которые приводят к поломке туалета
5 самых частых ошибок, которые приводят к поломке туалета
Клоны ChatGPT снова заполонили App Store. Как скачать оригинальное приложение?
Клоны ChatGPT снова заполонили App Store. Как скачать оригинальное приложение?
КРИПТОЖМЫХ / Возможный пик буллрана для Биткоина, снижение ставки ФРС США и красный октябрь
КРИПТОЖМЫХ / Возможный пик буллрана для Биткоина, снижение ставки ФРС США и красный октябрь