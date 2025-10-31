На AliExpress завезли глобальную версию vivo X300. Здесь топовый флагман в 2 раза дешевле, чем в магазине

После презентации vivo X300 в Поднебесной представители новой серии стали одними из самых желанных флагманов на Android. Топовая камера, большой аккумулятор и мощнейший чипсет Dimensity 9500 — все это заставило тысячи россиян отправиться на маркетплейсы за свежими смартфонами, хотя до сих пор были доступны лишь версии для Китая со своими нюансами. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним, и сейчас vivo наконец-то представила глобальную версию vivo X300 и vivo X300 Pro. Оба смартфона уже доступны на AliExpress, где продаются по удивительно низкой цене.

Цена vivo X300 в России

Впервые за время существования AliExpress на китайском маркетплейсе появились да не глобальные, а российские версии vivo X300. Что интересно, их цена почти не отличается от китайской.

Если младший vivo X300 стартует в Китае с отметки в 4 399 юаней (~ 50 000 ₽), то на AliExpress с 1 по 7 ноября в период с 10:00 до 11:00 по Москве РСТ-версия смартфона будет доступна за 51 248 ₽ (может меняться из-за курса). А вариант vivo X300 Pro на 16/512 ГБ вообще обойдется в 66 921 ₽ вместо 5 999 юаней (~ 68 000 ₽) в Китае.

Пока неизвестно, сколько будет стоить vivo X300 в России, но цена явно окажется выше. Ведь, например, в странах ЕС за новые смартфоны просят от 1 049 евро (~ 98 000 ₽), что кажется просто немыслимым на фоне ценника AliExpress.

Особенности глобальной версии vivo X300

Важно уточнить, что сейчас на маркетплейсах можно встретить разные версии vivo X300:

китайская;

европейская;

российская.

Каждая из них имеет свои уникальные особенности, которые для вашего удобства мы сравнили в таблице.

Характеристики Китайская версия Европейская версия Российская версия Зарядка Китайская Европейская Европейская Прошивка Китайская OriginOS 6 без RuStore Глобальная OriginOS 6 без RuStore Глобальная OriginOS 6 c RuStore Русский язык Есть (встречаются остатки китайского) Есть Есть Сервисы Google Нет (можно установить вручную) Есть Есть Поддержка eSIM Нет Есть Есть Коллаборация с ZEISS Есть Есть Нет Аккумуляторы 6040/6510 мАч 5360/5440 мАч 6040/6510 мАч

В российской версии vivo X300 компания была вынуждена отказаться от коллаборации с немцами из ZEISS, которые делают оптику и софт для камеры, из-за опасения вторичных санкций. Но, скорее всего, дело ограничивается только шильдиком, поскольку vivo было бы крайне невыгодно отдельно разрабатывать смартфоны для относительно небольшого для себя рынка России.

В европейской версии vivo X300 стоят скромные аккумуляторы из-за строгих требований ЕС относительно транспортировки АКБ, которые китайские производители наотрез отказываются соблюдать, предпочитая просто урезть емкость батареи до допустимых значений. Китайская версия vivo X300 может показаться самым лучшим вариантом, учитывая размер аккумуляторов и сотрудничество с ZEISS, однако ее оболочка не адаптирована под использование за пределами КНР, в связи с чем пользователь будет вынужден испытывать целый ряд неудобств.

Кому стоит купить vivo X300

Как бы то ни было, vivo X300 и vivo X300 Pro — это одни из лучших камерофонов 2025 года. О том, чем они отличаются, мы рассказывали в отдельном материале.

vivo X300 подойдет ценителям компактных смартфонов, а vivo X300 Pro — тем, кто готов смириться с корпусом лопаты в угоду чуть более крутым камерам. Какой выбираете вы?