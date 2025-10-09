На AliExpress завезли новые флагманы Xiaomi 15T. Всем дарят планшет при заказе

Осенью Xiaomi традиционно выпускает на глобальный рынок флагманские смартфоны T-серии, и 2025-й не стал исключением. На смену 14-й линейки пришли Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. С 9 октября смартфоны уже доступны на AliExpress, а при заказе любого из них обещают планшет в подарок. Звучит как идеальная сделка, но что выбрать: Xiaomi 15T или Xiaomi 15T Pro? В этом и попытаемся разобраться.

Где купить Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro

Специальное предложение на покупку Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro действует с 9 по 15 октября. При заказе любого из смартфонов официальный магазин бренда помимо новинок отправляет на адрес планшет REDMI Pad 2.

О REDMI Pad 2 мы рассказывали в отдельном материале. Если коротко: это годный планшет для потребления контента с отличным экраном и звуком, который будет обновляться до 2032 года. То есть устройство с запасом на много лет вперед.

Чем отличаются Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro

Что касается Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, то у смартфонов помимо схожего дизайна есть в активе крутая фишка — технология Xiaomi Offline Communication. С ее помощью можно совершать звонки на расстоянии от 1.3 км (15T) до 1.9 км (15T Pro) даже в отсутствие мобильной связи, и фишка работает в России.

У смартфонов одинаково большие аккумуляторы на 5500 мАч, но отличий Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro тоже хоть отбавляй, что отчетливо видно в сравнении характеристик.

Характеристики Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Экран 6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц 6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 144 Гц Основная камера 50 (OIS) + 12 + 50 МП 50 (OIS) + 12 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 32 МП 32 МП Процессор Dimensity 8400-Ultra Dimensity 9400+ Память 12/256 или 12/512 ГБ 12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ Аккумулятор 5500 мАч 5500 мАч Зарядка 67 Вт (проводная) 90 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная)

Основным отличием является процессор. Если Xiaomi 15T Pro работает на бескомпромиссно флагманском Dimensity 9400+, но под капотом Xiaomi 15T скрывается менее производительный чипсет Dimensity 8400-Ultra.

В тесте AnTuTu превосходство первого достигает 45%, и это чувствуется в играх, где Xiaomi 15T Pro показывает более высокую частоту кадров. Однако на повседневном использовании преимущество не сказывается: оба смартфона используют быструю память стандарта UFS 4.1, благодаря чему все летает.

У смартфонов очень похожи дисплеи, ведь они используют AMOLED-матрицы на 6.83 дюйма. При этом у Xiaomi 15T Pro выше частота обновления (144 Гц вместо 120 Гц), но почувствовать такое превосходство вам вряд ли удастся.

Смартфоны с камерой Leica

То ли дело камеры. Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro выпущены в коллаборации с немецкой компанией Leica, известной своими профессиональными камерами. Но у смартфонов отличаются сенсоры, что влияет на итоговое качество.

Фронталка и ультраширик у них идентичные, а вот сенсор основной камеры больше у Xiaomi 15T Pro (1/1.31″ вместо 1/1.55″). В качестве телевика оба смартфона используют Samsung JN5 на 1/2.76″, но сильно отличается конструкция телеобъектива. Камера Xiaomi 15T лишена оптической стабилизации, а фокусное расстояние составляет 46 мм. У телевика Xiaomi 15T Pro есть OIS, а фокусное расстояние достигает 115 мм.

Что это означает на практике? Если упростить: камера Xiaomi 15T Pro значительно лучше делает снимки с приближением, а максимальная кратность зума составляет сумасшедшие 100X. У Xiaomi 15T с этим все скромнее: отсутствие OIS негативно сказывается на качестве, а кратность приближения даже с учетом «цифры» не выше 20X.

Что лучше купить: Xiaomi 15T или Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro лучше Xiaomi 15T, и было бы странно сделать другое заключение. Однако у смартфонов отличаются не только характеристики, но и цена: «прошка» существенно дороже, а переплата за нее — главный камень преткновения.

Покупая Xiaomi 15T Pro, вы получаете более премиальный смартфон с корпусом из стекла и металла с поддержкой беспроводной зарядки на одном из самых мощных процессоров и с крутым зумом камеры. Базово Xiaomi 15T выглядит так же, но его телевик в подметки не годится камере старшей модели. Влияет ли это на качество работы в остальных сценариях? Совсем нет: оба смартфона демонстрируют высокий уровень производительности и работают на HyperOS 2 (Android 15) с последующими обновлениями до 2031 года.