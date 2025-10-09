На AliExpress завезли новые флагманы Xiaomi 15T. Всем дарят планшет при заказе

Герман Вологжанин

Осенью Xiaomi традиционно выпускает на глобальный рынок флагманские смартфоны T-серии, и 2025-й не стал исключением. На смену 14-й линейки пришли Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. С 9 октября смартфоны уже доступны на AliExpress, а при заказе любого из них обещают планшет в подарок. Звучит как идеальная сделка, но что выбрать: Xiaomi 15T или Xiaomi 15T Pro? В этом и попытаемся разобраться.

На AliExpress завезли новые флагманы Xiaomi 15T. Всем дарят планшет при заказе. Долгожданные новинки уже можно заказать. Фото.

Долгожданные новинки уже можно заказать

Где купить Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro

Специальное предложение на покупку Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro действует с 9 по 15 октября. При заказе любого из смартфонов официальный магазин бренда помимо новинок отправляет на адрес планшет REDMI Pad 2.

Купить Xiaomi 15T

О REDMI Pad 2 мы рассказывали в отдельном материале. Если коротко: это годный планшет для потребления контента с отличным экраном и звуком, который будет обновляться до 2032 года. То есть устройство с запасом на много лет вперед.

Чем отличаются Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro

Что касается Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, то у смартфонов помимо схожего дизайна есть в активе крутая фишка — технология Xiaomi Offline Communication. С ее помощью можно совершать звонки на расстоянии от 1.3 км (15T) до 1.9 км (15T Pro) даже в отсутствие мобильной связи, и фишка работает в России.

У смартфонов одинаково большие аккумуляторы на 5500 мАч, но отличий Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro тоже хоть отбавляй, что отчетливо видно в сравнении характеристик.

ХарактеристикиXiaomi 15TXiaomi 15T Pro
Экран6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 144 Гц
Основная камера50 (OIS) + 12 + 50 МП50 (OIS) + 12 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера32 МП32 МП
ПроцессорDimensity 8400-UltraDimensity 9400+
Память12/256 или 12/512 ГБ12/256, 12/512 или 12/1024 ГБ
Аккумулятор5500 мАч5500 мАч
Зарядка67 Вт (проводная)90 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)

Основным отличием является процессор. Если Xiaomi 15T Pro работает на бескомпромиссно флагманском Dimensity 9400+, но под капотом Xiaomi 15T скрывается менее производительный чипсет Dimensity 8400-Ultra.

Чем отличаются Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Xiaomi 15T Pro мощнее Xiaomi 15T. Источник: nanoreview.net. Фото.

Xiaomi 15T Pro мощнее Xiaomi 15T. Источник: nanoreview.net

В тесте AnTuTu превосходство первого достигает 45%, и это чувствуется в играх, где Xiaomi 15T Pro показывает более высокую частоту кадров. Однако на повседневном использовании преимущество не сказывается: оба смартфона используют быструю память стандарта UFS 4.1, благодаря чему все летает.

У смартфонов очень похожи дисплеи, ведь они используют AMOLED-матрицы на 6.83 дюйма. При этом у Xiaomi 15T Pro выше частота обновления (144 Гц вместо 120 Гц), но почувствовать такое превосходство вам вряд ли удастся.

Смартфоны с камерой Leica

То ли дело камеры. Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro выпущены в коллаборации с немецкой компанией Leica, известной своими профессиональными камерами. Но у смартфонов отличаются сенсоры, что влияет на итоговое качество.

Смартфоны с камерой Leica. Leica сделала из Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro настоящие камерофоны. Фото.

Leica сделала из Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro настоящие камерофоны

Фронталка и ультраширик у них идентичные, а вот сенсор основной камеры больше у Xiaomi 15T Pro (1/1.31″ вместо 1/1.55″). В качестве телевика оба смартфона используют Samsung JN5 на 1/2.76″, но сильно отличается конструкция телеобъектива. Камера Xiaomi 15T лишена оптической стабилизации, а фокусное расстояние составляет 46 мм. У телевика Xiaomi 15T Pro есть OIS, а фокусное расстояние достигает 115 мм.

Что это означает на практике? Если упростить: камера Xiaomi 15T Pro значительно лучше делает снимки с приближением, а максимальная кратность зума составляет сумасшедшие 100X. У Xiaomi 15T с этим все скромнее: отсутствие OIS негативно сказывается на качестве, а кратность приближения даже с учетом «цифры» не выше 20X.

Что лучше купить: Xiaomi 15T или Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro лучше Xiaomi 15T, и было бы странно сделать другое заключение. Однако у смартфонов отличаются не только характеристики, но и цена: «прошка» существенно дороже, а переплата за нее — главный камень преткновения.

Купить Xiaomi 15T

Покупая Xiaomi 15T Pro, вы получаете более премиальный смартфон с корпусом из стекла и металла с поддержкой беспроводной зарядки на одном из самых мощных процессоров и с крутым зумом камеры. Базово Xiaomi 15T выглядит так же, но его телевик в подметки не годится камере старшей модели. Влияет ли это на качество работы в остальных сценариях? Совсем нет: оба смартфона демонстрируют высокий уровень производительности и работают на HyperOS 2 (Android 15) с последующими обновлениями до 2031 года.

