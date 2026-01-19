На AliExpress завезли realme 16 Pro+. Это лучший камерофон до 30000 рублей в 2026 году

Год-два назад номерные realme с приставкой «Pro+» были безальтернативно лучшими недорогими камерофонами. Модели 12-й, 13-й и 14-й серии не имели конкурентов в своем ценовом сегменте, однако предыдущая линейка лишилась топовой версии. Производитель оставил лишь базовый realme 15 Pro, чья камера была откровенно хуже realme 14 Pro+. Но в начале 2026 года китайцы решили изменить положение дел и вернуться к истокам. Так они выпустили смартфон realme 16 Pro+, чьи продажи уже стартовали на AliExpress.

Характеристики realme 16 Pro+

Прежде чем поговорить о камерах, посмотрим на базовые характеристики смартфона. Здесь бросается в глаза большой аккумулятор и процессор Snapdragon 7 Gen 4, знакомый еще по «прошке» предыдущего поколения.

Характеристики realme 16 Pro+ Экран 6.8 дюйма, AMOLED (2800х1280), 144 Гц Основная камера 200 (OIS) + 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Snapdragon 7 Gen 4 Память 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 7000 мАч Зарядка 80 Вт

Купить realme 16 Pro+

С процессором Snapdragon 7 Gen 4 новый realme 16 Pro+ выдает неплохую производительность на уровне полутора миллионов баллов AnTuTu, чего будет достаточно и для плавной работы приложений, и для ресурсоемких игр, а батарея на 7000 мАч позволяет смартфону показывать автономность лучше, чем у всех своих предшественников.

То есть даже безотносительно камеры realme 16 Pro+ кажется одним из лучших смартфонов до 30000 рублей. Но на камере все равно предлагаем остановиться подробнее.

Как снимает камера realme 16 Pro+

За исключением простенького ультраширика на 8 МП все камеры realme 16 Pro+ функциональные и качественные. Его набор включает в себя:

основу на 200 МП;

телеобъектив на 50 МП;

фронталку на 50 МП.

Главным достоинством этого смартфона, как и всех предыдущих моделей Pro+ из номерной серии realme является перископный телеобъектив. Он обеспечивает 3.5-кратное оптическое приближение, 7-кратное без потери качества, а общая кратность зума достигает рекордные 120X. Эта камера отлично подходит для портретной съемки, пускай и не отличается большим размером сенсора.

Снимает realme 16 Pro+ плюс-минус на уровне realme 14 Pro+, но за счет более мощного процессора, увеличенного аккумулятора и свежего ПО (Android 16 + 3 года обновлений) выглядит более предпочтительным решением.

Где купить realme 16 Pro+

19 января состоялся старт продаж realme 16 Pro+ на AliExpress. Позже смартфон приедет в Россию, но будет дороже. А пока на китайском маркетплейсе цена realme 16 Pro+ в зависимости от объема памяти составляет:

Кроме того, первые 2500 покупателей получат в подарок беспроводные наушники realme TechLife Buds. Так что есть повод не затягивать с покупкой, если вам нужен недорогой камерофон.