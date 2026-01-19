На AliExpress завезли realme 16 Pro+. Это лучший камерофон до 30000 рублей в 2026 году

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Год-два назад номерные realme с приставкой «Pro+» были безальтернативно лучшими недорогими камерофонами. Модели 12-й, 13-й и 14-й серии не имели конкурентов в своем ценовом сегменте, однако предыдущая линейка лишилась топовой версии. Производитель оставил лишь базовый realme 15 Pro, чья камера была откровенно хуже realme 14 Pro+. Но в начале 2026 года китайцы решили изменить положение дел и вернуться к истокам. Так они выпустили смартфон realme 16 Pro+, чьи продажи уже стартовали на AliExpress.

На AliExpress завезли realme 16 Pro+. Это лучший камерофон до 30000 рублей в 2026 году. Подъехал новый камерофон realme. Изображение: HFV Unbox. Фото.

Подъехал новый камерофон realme. Изображение: HFV Unbox

Характеристики realme 16 Pro+

Прежде чем поговорить о камерах, посмотрим на базовые характеристики смартфона. Здесь бросается в глаза большой аккумулятор и процессор Snapdragon 7 Gen 4, знакомый еще по «прошке» предыдущего поколения.

Характеристикиrealme 16 Pro+
Экран6.8 дюйма, AMOLED (2800х1280), 144 Гц
Основная камера200 (OIS) + 50 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера50 МП
ПроцессорSnapdragon 7 Gen 4
Память8/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор7000 мАч
Зарядка80 Вт

Купить realme 16 Pro+

С процессором Snapdragon 7 Gen 4 новый realme 16 Pro+ выдает неплохую производительность на уровне полутора миллионов баллов AnTuTu, чего будет достаточно и для плавной работы приложений, и для ресурсоемких игр, а батарея на 7000 мАч позволяет смартфону показывать автономность лучше, чем у всех своих предшественников.

Характеристики realme 16 Pro+. realme 16 Pro+ очень долго работает на одном заряде. Источник: gsmarena.com. Фото.

realme 16 Pro+ очень долго работает на одном заряде. Источник: gsmarena.com

То есть даже безотносительно камеры realme 16 Pro+ кажется одним из лучших смартфонов до 30000 рублей. Но на камере все равно предлагаем остановиться подробнее.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как снимает камера realme 16 Pro+

За исключением простенького ультраширика на 8 МП все камеры realme 16 Pro+ функциональные и качественные. Его набор включает в себя:

  • основу на 200 МП;
  • телеобъектив на 50 МП;
  • фронталку на 50 МП.

Главным достоинством этого смартфона, как и всех предыдущих моделей Pro+ из номерной серии realme является перископный телеобъектив. Он обеспечивает 3.5-кратное оптическое приближение, 7-кратное без потери качества, а общая кратность зума достигает рекордные 120X. Эта камера отлично подходит для портретной съемки, пускай и не отличается большим размером сенсора.

Как снимает камера realme 16 Pro+. realme 16 Pro+ создан для портретной съемки. Фото: gsmarena.com. Фото.

realme 16 Pro+ создан для портретной съемки. Фото: gsmarena.com

Как снимает камера realme 16 Pro+. Ночной снимок на телевик realme 16 Pro+. Фото: gsmarena.com. Фото.

Ночной снимок на телевик realme 16 Pro+. Фото: gsmarena.com

Как снимает камера realme 16 Pro+. Снимок с 10-кратным зумом на realme 16 Pro+. Фото: gsmarena.com. Фото.

Снимок с 10-кратным зумом на realme 16 Pro+. Фото: gsmarena.com

Снимает realme 16 Pro+ плюс-минус на уровне realme 14 Pro+, но за счет более мощного процессора, увеличенного аккумулятора и свежего ПО (Android 16 + 3 года обновлений) выглядит более предпочтительным решением.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Где купить realme 16 Pro+

19 января состоялся старт продаж realme 16 Pro+ на AliExpress. Позже смартфон приедет в Россию, но будет дороже. А пока на китайском маркетплейсе цена realme 16 Pro+ в зависимости от объема памяти составляет:

Кроме того, первые 2500 покупателей получат в подарок беспроводные наушники realme TechLife Buds. Так что есть повод не затягивать с покупкой, если вам нужен недорогой камерофон.

Теги
Новости по теме
iQOO выпустила самый мощный смартфон за 30 тысяч с гигантской батареей
Новая пошлина в России: смартфоны из Китая опять подорожают. Когда и насколько?
Galaxy S26 Ultra можно пропустить: Samsung обновит S27 Ultra так, что вы точно захотите его купить
Лонгриды для вас
Redmi представила K90 Pro Max — самый доступный флагман с сабвуфером на борту

Некоторые читатели вспомнят времена, когда крутость телефона измеряли не размером дисплея и количеством камер, а мощностью динамиков. Всем было наплевать на качество звучания — главное, чтобы играло громко, аж до хрипоты. Так вот, времена громких мобилок возвращаются: на рынке появился настоящий конкурент легендарной Motorola E398, которую называли “магнитофоном в камране”.

Читать далее
Рейтинг хороших смартфонов до 30 000 рублей. Какой купить в России и точно не пожалеть

Android-смартфонов так много, что многих это сбивает с толку при покупке нового устройства. Но в этом есть и плюс, так как можно подобрать телефон на любой кошелек, не идя на компромиссы. Так, например, в 2025 году существует довольно обширный сегмент неплохих смартфонов до 30 000 рублей, с чем были проблемы 5-7 лет назад. Сюда попадают камерофоны, игровые устройства и даже весьма специфичные, которые на российском рынке в диковинку. Какой телефон взять до 30 000 рублей? Рекомендуем обратить внимание на эти - точно не пожалеете.

Читать далее
Представлен Samsung W26: роскошная версия Galaxy Z Fold 7, которую вы не сможете купить

Складные смартфоны стали одной из самых захватывающих инноваций последних лет, а в последнее время они стали еще и относительно массовыми благодаря повышению уровня надежности, усилению функциональности и уменьшению толщины. Samsung, как один из лидеров этой индустрии, продолжает удивлять своими разработками. Компания представила специальную версию Galaxy Z Fold 7, которая поднимает концепцию премиального складного устройства на совершенно новый уровень. Ей есть чем удивить.

Читать далее
Новости партнеров
Гиперкар от производителя пылесосов: 1876 л.с. и разгон до сотни за 1,8 секунды
Гиперкар от производителя пылесосов: 1876 л.с. и разгон до сотни за 1,8 секунды
10 новых функций, которые появятся в iOS 27
10 новых функций, которые появятся в iOS 27
Биржа Coinbase больше не поддерживает основной закон о регулировании криптовалют в США. Почему?  
Биржа Coinbase больше не поддерживает основной закон о регулировании криптовалют в США. Почему?  