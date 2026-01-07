На CES 2026 показали Infinix Note 60 — смартфон для звонков через спутник по всему миру вместо мобильной связи

На выставке CES 2026 компания Infinix представила Note 60 — новейшую линейку смартфонов бренда. Помимо того, что изменилось название, они стали первыми устройствами с поддержкой глобальной спутниковой связи. Такое мы уже видели в iPhone 14 и других устройствах, где этот тип соединения нужен для экстренных ситуаций. Однако Infinix предлагает нам другое решение — использовать спутниковую связь вместо мобильной. Это что-то новенькое!

Что цепляет — зона покрытия спутниковой связи Infinix составляет почти две трети планеты, благодаря чему функция работает практически в любой точке мира без регистрации. Скорость передачи данных в режиме спутника ограничена 4 Кбит/с, но система оптимизирована для звонков в высоком качестве и SMS. Смартфон поддерживает автоматическое переключение между спутниковой связью и роумингом, что позволяет сохранять подключение даже там, где нет обычного мобильного сигнала. Таким образом, риск остаться без связи стремится к нулю.

Дизайн смартфонов Infinix Note 60 тоже хорош: задняя панель выполнена из фотохромной кожи и термохромных чернил. Благодаря этим технологиям поверхность смартфона может менять цвет, показывать 3D‑эффекты или анимированные узоры в зависимости от освещения и температуры. Таким образом, смартфоны получились технологичными и оригинальными по части дизайна.

Помимо спутниковой связи, продемонстрировали новую систему охлаждения HydroFlow в смартфонах Infinix. Note 60 стал первым устройством с этой технологией: она использует два пьезоэлектрических керамических насоса, которые подают охлаждающую жидкость со скоростью 6,5 мл в минуту.

Система дополнена необычным вентилятором с ультратонкими вибрирующими пластинами. Эти пластины пульсируют с частотой 25 000 раз в секунду, что, по утверждению Infinix, обеспечивает более эффективное охлаждение по сравнению с обычными вентиляторами при длительном использовании или в играх.

Компания также представила несколько магнитных аксессуаров для разных задач. Например, первый в мире раздельный контроллер с сенсорной панелью, чувствительной к давлению, что гарантирует ультранизкую задержку.

Беспроводной магнитный триггер с микропереключателями.

Аксессуар AI Module Universe — модуль для конференций с мгновенным переводом.

VlogCam‑модульс отслеживанием объекта съёмки на базе ИИ.

Также показали профессиональный микрофон и портативку StackPower.

Однако пока Infinix не сообщила ни стоимость устройств, ни официальную дату их выхода, включая флагманскую модель Note 60 Ultra. Зная ценовую политику бренда, цены новых китайских смартфонов должны быть демократичными. Что подкупает больше всего — так это официальное присутствие компании в России, а значит, что спутниковая связь в Infinix Note 60 должна работать и в нашей стране.