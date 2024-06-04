На каком Android-смартфоне самый мощный искусственный интеллект и почему сейчас важно это знать

За последние два года искусственный интеллект и нейросети набрали просто невероятную популярность. А в эпоху, когда все Андроиды похожи как внешне, так и внутренне, именно ИИ стал важнейшим фактором при определении лучшего устройства. Он нужен для качественной обработки изображения при съемке фото и видео, а также для реализации интересных фишек на телефонах с искусственным интеллектом вроде переводчика звонков, генерации уникальных обоев для рабочего стола или перемещения объектов на картинке.
Но как объективно оценить возможности искусственного интеллекта на телефоне? Известные бенчмарки наподобие AnTuTu, Geekbench и 3DMark тестируют CPU, GPU, скорость памяти и все что угодно, кроме нейронного процессора — компонента, отвечающего за работу ИИ. Однако есть приложение AiTuTu Benchmark от команды разработчиков AnTuTu, способное определить лучший смартфон с искусственным интеллектом.
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Содержание
Для чего нужен AiTuTu Benchmark на Android
Главное отличие AiTuTu от AnTuTu и других бенчмарков заключается в том, что новое приложение направлено на тестирование работы именно искусственного интеллекта. С этой целью оно проводит серию тестов, испытывающих скорость смартфона в следующих сценариях:
- Super Resolution. Производительность процессора в задачах, когда нужно улучшить качество фото на Андроид, сделав апскейл готового изображения.
- Style Transfer. Изменение стиля изображения наподобие того текста, где мы рассказывали, как на Android сделать мультяшное фото.
- Image Classification. Определение объектов на фото вроде того, что делает умная камера Яндекса на телефоне.
- Object Detection. Обнаружение объектов на видео, как делают городские камеры, мимо которых вы проноситесь на своем авто.
Нельзя сказать, что эти тесты всесторонне оценивают искусственный интеллект и нейросети на смартфоне, ведь, в частности, они не предполагают использование генеративных моделей в стиле ChatGPT. Но пока AiTuTu — единственный способ хоть как-то оценить работу ИИ на Android, потому от него мы и будем отталкиваться.
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Как проверить ИИ на телефоне
Если вы хотите проверить скорость ИИ на Андроид, скачайте приложение AiTuTu с официального сайта разработчиков. В Google Play его нет, так что пользуемся APK.
Открыв ссылку, действуем так же, как и в случае с любым другим APK:
- Подтверждаем загрузку файла.
- Открываем APK.
- Жмем кнопку «Установить».
AiTuTu на Android установлен, и теперь мы можем выполнить тест. Для этого достаточно запустить приложение, дождаться загрузки дистрибутива и завершения прогона.
Через несколько минут на экране смартфона появится общий балл в AiTuTu, а также разбивка по конкретным тестам. Эти показатели вы сможете сравнить с лучшими устройствами рейтинга, чтобы определить, на какой модели самый мощный нейронный процессор.
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Самые мощные нейронные процессоры в смартфоне
Согласно рейтингу AiTuTu, на момент публикации материала самыми лучшими процессорами в плане работы с ИИ являются следующие чипсеты:
- Snapdragon 8 Gen 3 — 1 520 697 баллов;
- Snapdragon 8 Gen 2 — 1 099 906 баллов;
- Snapdragon 8+ Gen 1 — 906 220 баллов;
- Snapdragon 8 Gen 1 — 788 996 баллов;
- Snapdragon 8s Gen 3 — 731 084 балла;
- Snapdragon 7+ Gen 3 — 669 004 балла;
- Snapdragon 7+ Gen 2 — 616 787 баллов;
- Snapdragon 888 — 491 428 баллов;
- Snapdragon 7 Gen 3 — 448 064 балла;
- Snapdragon 7 Gen 1 — 383 263 балла;
- Snapdragon 7s Gen 2 — 350 803 балла;
- Snapdragon 778G — 348 694 балла;
- Snapdragon 6 Gen 1 — 278 093 балла;
- Dimensity 9300 — 219 706 баллов;
- Dimensity 9200 — 160 932 балла;
- Snapdragon 865 — 135 001 балл;
- Dimensity 9000+ — 122 700 баллов;
- Dimensity 9000 — 121 020 баллов;
- Dimensity 8200 — 118 231 балл;
- Dimensity 8100 — 112 636 баллов.
Согласитесь, рейтинг процессоров для телефона от AiTuTu выглядит довольно странно. Передовой чип Dimensity 9300 в нем почему-то уступает среднебюджетному Snapdragon 6 Gen 1, а еще в списке нет ни одного решения от Samsung с их Exynos.
Впрочем, низкие позиции процессоров MediaTek могут служить косвенным объяснением, почему для подавляющего большинства Android-флагманов производители выбирают чипы Snapdragon. Ведь тест AiTuTu, как мы выяснили, заточен под анализ работы ИИ с графикой. Может, именно это влияет на качество фото?
Телефоны с лучшим искусственным интеллектом
Как бы то ни было, результаты теста AiTuTu, даже если они кому-то кажутся объективными, — не доказательство того, что на смартфоне с лидирующим чипом классный искусственный интеллект. Все-таки реализация ИИ ложится на плечи разработчиков ПО, использующих мощность процессора для добавления собственных фишек.
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Сегодня лидером в области искусственного интеллекта на смартфонах является Samsung. Ее устройства серии Galaxy S24 предлагают много прикладных функций от переводчика звонков до «Обвести и найти», работающих именно за счет ИИ.
Флагманы Xiaomi наподобие Xiaomi 14 помимо классного технического оснащения предлагают крутые функции камеры от клонирования до киноэффектов, где тоже велика роль ИИ. В свою очередь, галерея HyperOS предлагает настолько классный редактор, что владельцам Xiaomi не нужен фотошоп.
Остальные бренды не спешат внедрять интересные фишки искусственного интеллекта, но совсем скоро это обязательно сделают. В июне состоится презентация серии смартфонов realme GT 6, которые производитель анонсирует как новую эру в развитии ИИ, да и другие бренды совершенно точно подтянутся.