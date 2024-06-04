На каком Android-смартфоне самый мощный искусственный интеллект и почему сейчас важно это знать

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Герман Вологжанин

За последние два года искусственный интеллект и нейросети набрали просто невероятную популярность. А в эпоху, когда все Андроиды похожи как внешне, так и внутренне, именно ИИ стал важнейшим фактором при определении лучшего устройства. Он нужен для качественной обработки изображения при съемке фото и видео, а также для реализации интересных фишек на телефонах с искусственным интеллектом вроде переводчика звонков, генерации уникальных обоев для рабочего стола или перемещения объектов на картинке.

На каком Android-смартфоне самый мощный искусственный интеллект и почему сейчас важно это знать. Искусственный интеллект в смартфонах выходит на новый уровень, и это чертовски здорово! Фото.

Искусственный интеллект в смартфонах выходит на новый уровень, и это чертовски здорово!

Но как объективно оценить возможности искусственного интеллекта на телефоне? Известные бенчмарки наподобие AnTuTu, Geekbench и 3DMark тестируют CPU, GPU, скорость памяти и все что угодно, кроме нейронного процессора — компонента, отвечающего за работу ИИ. Однако есть приложение AiTuTu Benchmark от команды разработчиков AnTuTu, способное определить лучший смартфон с искусственным интеллектом.

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Для чего нужен AiTuTu Benchmark на Android

Для чего нужен AiTuTu Benchmark на Android. AiTuTu помогает оценить производительность нейронного процессора на смартфоне. Фото.

AiTuTu помогает оценить производительность нейронного процессора на смартфоне

Главное отличие AiTuTu от AnTuTu и других бенчмарков заключается в том, что новое приложение направлено на тестирование работы именно искусственного интеллекта. С этой целью оно проводит серию тестов, испытывающих скорость смартфона в следующих сценариях:

Нельзя сказать, что эти тесты всесторонне оценивают искусственный интеллект и нейросети на смартфоне, ведь, в частности, они не предполагают использование генеративных моделей в стиле ChatGPT. Но пока AiTuTu — единственный способ хоть как-то оценить работу ИИ на Android, потому от него мы и будем отталкиваться.

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Как проверить ИИ на телефоне

Если вы хотите проверить скорость ИИ на Андроид, скачайте приложение AiTuTu с официального сайта разработчиков. В Google Play его нет, так что пользуемся APK.

Скачать AiTuTu на телефон

Открыв ссылку, действуем так же, как и в случае с любым другим APK:

  1. Подтверждаем загрузку файла.
  2. Открываем APK.
  3. Жмем кнопку «Установить».
Как проверить ИИ на телефоне. AiTuTu устанавливается через APK. Фото.

AiTuTu устанавливается через APK

AiTuTu на Android установлен, и теперь мы можем выполнить тест. Для этого достаточно запустить приложение, дождаться загрузки дистрибутива и завершения прогона.

Как проверить ИИ на телефоне. В общей сложности тестирование смартфона через AiTuTu занимает порядка 10 минут. Фото.

В общей сложности тестирование смартфона через AiTuTu занимает порядка 10 минут

Через несколько минут на экране смартфона появится общий балл в AiTuTu, а также разбивка по конкретным тестам. Эти показатели вы сможете сравнить с лучшими устройствами рейтинга, чтобы определить, на какой модели самый мощный нейронный процессор.

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Самые мощные нейронные процессоры в смартфоне

Согласно рейтингу AiTuTu, на момент публикации материала самыми лучшими процессорами в плане работы с ИИ являются следующие чипсеты:

  • Snapdragon 8 Gen 3 — 1 520 697 баллов;
  • Snapdragon 8 Gen 2 — 1 099 906 баллов;
  • Snapdragon 8+ Gen 1 — 906 220 баллов;
  • Snapdragon 8 Gen 1 — 788 996 баллов;
  • Snapdragon 8s Gen 3 — 731 084 балла;
  • Snapdragon 7+ Gen 3 — 669 004 балла;
  • Snapdragon 7+ Gen 2 — 616 787 баллов;
  • Snapdragon 888 — 491 428 баллов;
  • Snapdragon 7 Gen 3 — 448 064 балла;
  • Snapdragon 7 Gen 1 — 383 263 балла;
  • Snapdragon 7s Gen 2 — 350 803 балла;
  • Snapdragon 778G — 348 694 балла;
  • Snapdragon 6 Gen 1 — 278 093 балла;
  • Dimensity 9300 — 219 706 баллов;
  • Dimensity 9200 — 160 932 балла;
  • Snapdragon 865 — 135 001 балл;
  • Dimensity 9000+ — 122 700 баллов;
  • Dimensity 9000 — 121 020 баллов;
  • Dimensity 8200 — 118 231 балл;
  • Dimensity 8100 — 112 636 баллов.

Согласитесь, рейтинг процессоров для телефона от AiTuTu выглядит довольно странно. Передовой чип Dimensity 9300 в нем почему-то уступает среднебюджетному Snapdragon 6 Gen 1, а еще в списке нет ни одного решения от Samsung с их Exynos.

Самые мощные нейронные процессоры в смартфоне. Если верить AiTuTu, лучше всех с искусственным интеллектом работает Snapdragon 8 Gen 3. Фото.

Если верить AiTuTu, лучше всех с искусственным интеллектом работает Snapdragon 8 Gen 3

Впрочем, низкие позиции процессоров MediaTek могут служить косвенным объяснением, почему для подавляющего большинства Android-флагманов производители выбирают чипы Snapdragon. Ведь тест AiTuTu, как мы выяснили, заточен под анализ работы ИИ с графикой. Может, именно это влияет на качество фото?

Телефоны с лучшим искусственным интеллектом

Как бы то ни было, результаты теста AiTuTu, даже если они кому-то кажутся объективными, — не доказательство того, что на смартфоне с лидирующим чипом классный искусственный интеллект. Все-таки реализация ИИ ложится на плечи разработчиков ПО, использующих мощность процессора для добавления собственных фишек.

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Сегодня лидером в области искусственного интеллекта на смартфонах является Samsung. Ее устройства серии Galaxy S24 предлагают много прикладных функций от переводчика звонков до «Обвести и найти», работающих именно за счет ИИ.

Телефоны с лучшим искусственным интеллектом. Смартфоны Galaxy S24 обладают самыми крутыми фишками искусственного интеллекта. Фото: SuperSaf. Фото.

Смартфоны Galaxy S24 обладают самыми крутыми фишками искусственного интеллекта. Фото: SuperSaf

Флагманы Xiaomi наподобие Xiaomi 14 помимо классного технического оснащения предлагают крутые функции камеры от клонирования до киноэффектов, где тоже велика роль ИИ. В свою очередь, галерея HyperOS предлагает настолько классный редактор, что владельцам Xiaomi не нужен фотошоп.

Телефоны с лучшим искусственным интеллектом. Смартфоны Xiaomi имеют классный фоторедактор, работающий на базе ИИ. Фото: Sumit Obroy. Фото.

Смартфоны Xiaomi имеют классный фоторедактор, работающий на базе ИИ. Фото: Sumit Obroy

Остальные бренды не спешат внедрять интересные фишки искусственного интеллекта, но совсем скоро это обязательно сделают. В июне состоится презентация серии смартфонов realme GT 6, которые производитель анонсирует как новую эру в развитии ИИ, да и другие бренды совершенно точно подтянутся.

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