В список лучших флагманов 2026 года теперь можно смело добавлять два новых устройства. 12 июня на Wildberries и Яндекс Маркет стартовали официальные продажи Xiaomi 17T и 17T Pro в России. Базовая модель — от 42 274 рубля, Pro — от 59 217 рублей. Разбираю, что именно получает покупатель за эти деньги, и почему их цены меня удивляют.

Xiaomi 17T и 17T Pro: старт продаж в России

Оба смартфона появились на российских маркетплейсах одновременно — 12 июня 2026 года. Wildberries и Яндекс Маркет стали первыми официальными площадками продаж. Это важно: речь идет об официальной поставке с российской гарантией, а не о параллельном импорте через AliExpress.

Цена Xiaomi 17T стартует с 42 274 рубля за базовую конфигурацию. Цена Xiaomi 17T Pro — от 59 217 рублей. Для официальной российской розницы обе цены выглядят адекватно — особенно если учесть, что флагманские смартфоны с оптикой Leica и кремний-углеродными батареями традиционно стоят значительно дороже. Следить за актуальными ценами и скидками удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Xiaomi 17T — характеристики и цена

Смартфон Xiaomi 17T — компактный вариант с экраном 6.59 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Сертификация Xiaomi Vision Care снижает нагрузку на зрение при длительном использовании. Внутри MediaTek Dimensity 8500-Ultra — архитектура All-Big-Core, где все ядра производительные без энергоэффективных заглушек. Это дает стабильную скорость без просадок при переключении задач. Даже игры смартфон тянет на максималках.

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Характеристики Xiaomi 17T по камере: перископный телевик Leica 5x с оптикой Summilux и AI Ultra Zoom до 120x. Функция Leica Live Moment позволяет захватывать движение в один снимок — живые фото с художественным эффектом прямо из камеры без сторонних приложений. Такой уровень зума еще недавно был доступен только в смартфонах за 80-100 тысяч рублей.

Батарея 6500 мАч на кремний-углеродной технологии с зарядкой 67 Вт — полная зарядка примерно за час. Кремний-углерод дает большую емкость в том же объёме корпуса и медленнее деградирует по сравнению с обычными литий-ионными батареями.

Xiaomi 17T на Wildberries

Xiaomi 17T на Яндекс Маркете

Телефон Xiaomi 17T за 44 990 рублей вписывается в подборку недорогих камерофонов 2026 года как один из лучших вариантов в своем ценовом диапазоне. Leica-оптика и кремний-углеродная батарея за такие деньги в официальной рознице — редкость.

Xiaomi 17T Pro — характеристики и цена

Смартфон Xiaomi 17T Pro — флагманский уровень с принципиально другой производительностью. MediaTek Dimensity 9500 — тот же чип, что стоит в топовых моделях вроде моего vivo X300, который я, к слову, недавно сдал по гарантии из-за неисправности его дисплея. Экран 6.83 дюйма с частотой 144 Гц заметно плавнее базового 17T при скроллинге и в играх. Xiaomi Vision Care сохраняется и здесь.

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Характеристики Xiaomi 17T Pro по камере идентичны базовой модели: Leica 5x, оптика Summilux, AI Ultra Zoom 120x, Live Moment. Разница в скорости обработки снимков — более мощный Dimensity 9500 быстрее обрабатывает RAW и обеспечивает стабилизацию видео на высоких частотах без потери качества.

Батарея 7000 мАч на кремний-углеродной технологии — на 500 мАч больше, чем у базовой модели. Зарядка 100 Вт проводная плюс 50 Вт беспроводная: полная зарядка за 35-40 минут проводом или 90 минут беспроводным способом. Беспроводная зарядка у базового 17T отсутствует — это одно из ключевых отличий.

Xiaomi 17T Pro на Wildberries

Xiaomi 17T Pro на Яндекс Маркете

Купить Xiaomi 17T Pro за 62 990 рублей в официальной рознице — честная цена для такого набора. Аналогичные по уровню смартфоны с Dimensity 9500 и беспроводной зарядкой на AliExpress стоят 55-70 тысяч, но без официальной российской гарантии. Актуальные новости о смартфонах Xiaomi публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Отличия Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro — что выбрать

Проведем сравнение Xiaomi 17T vs Xiaomi 17T Pro и выясним, стоит ли доплата в 17 000 рублей своих денег. Давайте разбираться по-честному.

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Отличия Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro в конкретных цифрах:

процессор: Dimensity 8500-Ultra у 17T против Dimensity 9500 у Pro (разница около 20-25% по производительности);

экран: 6.59″ 120 Гц у 17T против 6.83″ 144 Гц у Pro;

батарея: 6500 мАч у 17T против 7000 мАч у Pro;

зарядка: 67 Вт только проводная у 17T против 100 Вт проводной + 50 Вт беспроводной у Pro.

Купить Xiaomi 17T стоит тем, кому важен компактный корпус и разумная цена — камера одинаковая, для повседневных задач Dimensity 8500-Ultra хватает с запасом. Это выбор тех, кто не хочет переплачивать за производительность, которая в быту незаметна.

Купить Xiaomi 17T

Купить Xiaomi 17T Pro

Купить Xiaomi 17T Pro стоит тем, кому нужна беспроводная зарядка, максимальная производительность для игр и тяжелых задач, и кто хочет запас мощности на несколько лет вперед. Если хотя бы один из этих пунктов важен — Pro оправдан.