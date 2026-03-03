На Ozon появился убойный смартфон с тепловизором и встроенным бумбоксом

2026 год в самом разгаре, и производители смартфонов продолжают нас удивлять. Так, компания Blackview, известная своими защищенными устройствами, выпустила новую противоударную модель — Oscal PILOT 6. Но, в отличие от своих прямых конкурентов, этот смартфон не только способен порадовать сбалансированными характеристиками, но и готов предложить уникальные фишки, которых нет больше ни у кого.

Купить Oscal PILOT 6 можно на Ozon, где в период с 3 по 17 марта защищенный смартфон доступен по специальной цене со скидкой. А внутри него все самое необходимое от противоударного корпуса MIL-STD-810H до полноценной влагозащиты по стандарту IP69K.

Характеристики Blackview Oscal PILOT 6

С точки зрения обычного смартфона Blackview Oscal PILOT 6 ничем не выделяется, если вынести за скобки большой аккумулятор на 10000 мАч. Это — его неоспоримое преимущество, которое обеспечивает до 45 дней работы в режиме ожидание. Но все остальное — просто норм.

Характеристики Oscal PILOT 6 Экран 6.78 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц Основная камера 108 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Helio G100 Память 12/256 ГБ Аккумулятор 10000 мАч Зарядка 27 Вт (проводная)

15 Вт (беспроводная)

Мощности процессора Helio G100 достаточно для решения базовых задач и даже игр на средних настройках графики, а 256 ГБ памяти можно расширить MicroSD-картой объемом до 2 ТБ. Работает смартфон на базе свежего Android 16 в обрамлении фирменной оболочки DokeOS 5.0.

Смартфон с лучшим тепловизором

А вот чем приятно удивляет Oscal PILOT 6, так это своим встроенным тепловизором, который дополняет основную камеру. По словам производителя, он самый четкий в отрасли, поскольку имеет разрешение 160х120 точек и работает в широком температурном диапазоне от -15°C до 550°C.

Так, смартфон с тепловизором превращается в отличный инструмент для обнаружения различных дефектов, включая повышение температуры линии электропередачи. При этом ничего к Oscal PILOT 6 подключать не нужно, все оборудование уже на борту.

Другие особенности Blackview Oscal PILOT 6

Помимо встроенного тепловизора смартфон Oscal PILOT 6 готов порадовать LED-фонариком на 93 люмен, а еще — мощным динамиком мощностью 4.5 Вт. Он настолько громкий, что выдает 98 дБ звука, что позволяет использовать его не только в качестве замены колонки, но и для передачи сигнала SOS на открытом воздухе.

Все это скрывается внутри Blackview Oscal PILOT 6, который поступил в продажу на маркетплейсе Ozon 3 марта. Успевайте заказывать, пока действует специальное предложение со скидкой.