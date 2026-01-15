На Ozon привезли самый легкий защищенный смартфон на Android 16. Он стоит меньше 12 тысяч

Защищенные смартфоны в противоударном корпусе всегда были нишевыми устройствами. Виной тому — их масса и огромные габариты. Из-за того, что весят они по полкилограмма, ими невозможно пользоваться на повседневной основе. Ну, или по крайней мере такие устройства точно не положишь в карман. Но в начале 2026 года сегмент защищенных моделей решил раскачать смартфон Oscal MARINE 3. В отличие от конкурентов, он не громоздкий, а цена на старте продаж делает его одним из самых выгодных предложений на рынке.

На Ozon привезли самый легкий защищенный смартфон на Android 16. Он стоит меньше 12 тысяч. Защищенный, но вместе с тем тонкий и легкий. Фото.

Защищенный, но вместе с тем тонкий и легкий

Купить Oscal MARINE 3 можно на Ozon, где защищенный смартфон доступен в вариантах на 8/128 и 8/256 ГБ. Базовая версия стоит менее 12 000 ₽, и это — отличный повод присмотреться к нему.

Купить Oscal MARINE 3

Тонкий и легкий противоударный смартфон

Как и полагается подобного рода устройству, Oscal MARINE 3 выполнен в противоударном корпусе с прорезиненными торцами, благодаря чему смартфон спокойно переживает падения с высоты. Кроме того, он защищен от влаги и пыли сразу по двум стандартам: IP68 и IP69K. Первый позволяет выдержать погружение в воду на глубину до полутора метров, а второй — пережить воздействие струй горячей жидкости.

Тонкий и легкий противоударный смартфон. Реально тонкий и легкий смартфон. Фото.

Реально тонкий и легкий смартфон

И самое интересное: имея максимальный уровень защиты, смартфон Oscal MARINE 3 весит всего 245 граммов, а толщина его корпуса составляет 10.7 мм. Получается, у него те же размеры, что и у обычной модели в чехле. Только с полноценной защитой от воды и падений.

Характеристики Oscal MARINE 3

С технической точки зрения Oscal MARINE 3 не впечатляет, но и не падает в грязь лицом. Здесь нам предложен стандартный набор характеристик для устройства за 10-15 тысяч рублей.

ХарактеристикиOscal MARINE 3
Экран6.56 дюйма, IPS (1612х720), 90 Гц
Основная камера16 + 13 МП
Фронтальная камера13 МП
ПроцессорHelio G81
Память8/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка18 Вт

Железо просто нормальное. Из интересного можно отметить разве что вспомогательную камеру ночного видения. Зато на борту установлен свежий Android 16 в обрамлении фирменной оболочки DokeOS 5.0, буквально напичканной нейросетями от ChatGPT до DeepSeek.

Кому стоит купить Oscal MARINE 3

Oscal MARINE 3 — это отличная рабочая лошадка для тех, кто привык трудиться в тяжелых условиях: на предприятиях или открытой местности. Смартфон легко переживает морозы и другие невзгоды, не занимая при этом много места в кармане и предлагая все необходимые функции современного Android-устройства.

Купить Oscal MARINE 3

Купить Oscal MARINE 3 можно и на роль основного смартфона, и на роль запасного, ведь за исключением беспрецедентного уровня защиты с технической точки зрения у него есть много конкурентов, пускай и по гораздо более высокой цене.

