На Ozon привезли самый легкий защищенный смартфон на Android 16. Он стоит меньше 12 тысяч

Защищенные смартфоны в противоударном корпусе всегда были нишевыми устройствами. Виной тому — их масса и огромные габариты. Из-за того, что весят они по полкилограмма, ими невозможно пользоваться на повседневной основе. Ну, или по крайней мере такие устройства точно не положишь в карман. Но в начале 2026 года сегмент защищенных моделей решил раскачать смартфон Oscal MARINE 3. В отличие от конкурентов, он не громоздкий, а цена на старте продаж делает его одним из самых выгодных предложений на рынке.

Тонкий и легкий противоударный смартфон

Как и полагается подобного рода устройству, Oscal MARINE 3 выполнен в противоударном корпусе с прорезиненными торцами, благодаря чему смартфон спокойно переживает падения с высоты. Кроме того, он защищен от влаги и пыли сразу по двум стандартам: IP68 и IP69K. Первый позволяет выдержать погружение в воду на глубину до полутора метров, а второй — пережить воздействие струй горячей жидкости.

И самое интересное: имея максимальный уровень защиты, смартфон Oscal MARINE 3 весит всего 245 граммов, а толщина его корпуса составляет 10.7 мм. Получается, у него те же размеры, что и у обычной модели в чехле. Только с полноценной защитой от воды и падений.

Характеристики Oscal MARINE 3

С технической точки зрения Oscal MARINE 3 не впечатляет, но и не падает в грязь лицом. Здесь нам предложен стандартный набор характеристик для устройства за 10-15 тысяч рублей.

Характеристики Oscal MARINE 3 Экран 6.56 дюйма, IPS (1612х720), 90 Гц Основная камера 16 + 13 МП Фронтальная камера 13 МП Процессор Helio G81 Память 8/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 18 Вт

Железо просто нормальное. Из интересного можно отметить разве что вспомогательную камеру ночного видения. Зато на борту установлен свежий Android 16 в обрамлении фирменной оболочки DokeOS 5.0, буквально напичканной нейросетями от ChatGPT до DeepSeek.

Кому стоит купить Oscal MARINE 3

Oscal MARINE 3 — это отличная рабочая лошадка для тех, кто привык трудиться в тяжелых условиях: на предприятиях или открытой местности. Смартфон легко переживает морозы и другие невзгоды, не занимая при этом много места в кармане и предлагая все необходимые функции современного Android-устройства.

Купить Oscal MARINE 3 можно и на роль основного смартфона, и на роль запасного, ведь за исключением беспрецедентного уровня защиты с технической точки зрения у него есть много конкурентов, пускай и по гораздо более высокой цене.