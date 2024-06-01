На распродаже POCO сливают новейшие смартфоны и планшет по суперцене. Купи их сейчас, чтобы не пожалеть потом

Смартфоны POCO высоко ценятся по всему миру за счет сочетания невысокой цены и качества. Зачастую устройства получают начинку не хуже, чем у флагманов, не говоря уже о внешнем виде. К тому же, совсем недавно перешла на HyperOS — новейшую операционку с улучшенным дизайном и собственными фишками, от которой просто невозможно оторваться. Заинтриговали? Тогда прямо сейчас у вас есть уникальная возможность ворваться в экосистему POCO с самыми топовыми устройствами: на выбор как раз есть два новейших смартфона и шикарный планшет!

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Cмартфон POCO с мощным процессором

В 2024 году многие пользователи делают выбор в пользу самых мощных, ультимативных моделей, не размениваясь на базовые версии. Если вы считаете так же, то вам подойдет POCO F6 Pro. Это полноценный флагман с топовым железом, который можно купить с одной зарплаты! За качество переживать не придется: он работает на производительном чипсете Snapdragon 8 Gen 2, запаса которого хватит на ближайшие несколько лет, а также имеет от 12 до 16 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5X. У вас явно не возникнет проблем ни с хранением приложений в фоне, ни с заполнением хранилища, ведь у POCO F6 Pro предусмотрена версия на 1 Тб — опять же, как у флагманов!

Также компания не поскупилась на качественный AMOLED-экран с разрешением 2К и пиковой яркостью 4000 нит. И уж тем более — на хорошую камеру с оптической стабилизацией и продвинутыми алгоритмами обработки фотографий. Можете делать снимки в движении и даже при слабом освещении — финальное изображение получится просто потрясающим!

Немаловажно и то, что POCO F6 Pro опровергает тезис о быстрой разрядке Андроид-смартфонов: в него установлен аккумулятор на 5000 мА*ч и есть невероятно быстрая зарядка, которая вернет смартфон к жизни за 19 минут. Выбирайте понравившийся цвет, объем памяти и заказывайте POCO F6 Pro по лучшей цене!

Купить POCO F6 Pro

Недорогой смартфон с хорошей камерой

Тем не менее, базовые версии смартфонов недооценивать я бы не рекомендовал. По крайней мере, POCO F6 — объективно мало чем отличается от топовой версии, зато бережет ваш бюджет. Смотрите сами.

AMOLED-экран на 6,67 дюйма с поддержкой 120 Гц.

с поддержкой 120 Гц. Процессор Snapdragon 8s Gen 3 .

. От 8 до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5X.

Основная камера 50 Мп с поддержкой OIS.

POCO F6 — отличный недорогой смартфон без слабых мест. Если другие производители стараются сэкономить на чем-либо, то эта модель укомплектована по высшему классу. Взять хотя бы чипсет Snapdragon 8s Gen 3, вышедший в 2024 году: он тянет любые игры и приложения, не перегревается и превосходно обрабатывает фотографии! Да и камера POCO F6 хороша, причем как основная, так и фронтальная 20-мегапиксельная.

POCO F6 на распродаже

Недорогой смартфон POCO F6 — оптимальный выбор для тех, кто не хочет переплачивать, желая потратить сэкономленные деньги на что-нибудь полезное! Забирайте этого красавца к себе, пока он не подорожал!

Какой планшет на Андроид купить в 2024 году

В 2024 году POCO представила новый планшет под названием POCO Pad. Обычно говорят, что первый блин — комом, но к свежему устройству это явно не относится. Тут попросту не придраться ни к внешнему виду, ни к начинке — компания традиционно подобрала самое оптимальное железо. В частности, выбрала производительный процессор для POCO Pad: в него установили восьмиядерный Snapdragon 7s Gen 2. Он выдает свыше 600 тысяч очков в AnTuTu и подходит практически для любых задач присущих планшету, будь то просмотр видео, офисные приложения или игры.

Однако больше всего привлекает в POCO Pad большой экран на 12,1 дюйма с поддержкой 120 Гц, на котором невероятно удобно работать в режиме многозадачности. Благодаря повышенной герцовке анимация будет плавнее, а значит, что глаза будут уставать не так сильно. Можете пользоваться им практически весь день, не зная проблем, тем более, что аккумулятор на 10 000 мА*ч с этим без труда справится.

POCO Pad решили выпустить в одной модификации с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб хранилища, чтобы облегчить выбор своим фанатам. Это оптимальный объём в 2024 году, которого более чем достаточно для любых задач. Смело заказывайте POCO Pad и не забудьте использовать купон на скидку со страницы продавца, чтобы покупка была максимально выгодной!

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