Недавно составлял подборку смартфонов для работы, а не для понтов — там были реально модели крутые до 20 тысяч рублей. Но теперь я нашел кое-что еще интереснее: за 9 503 рублей продается американский смартфон, о существовании которого большинство российских покупателей даже не подозревает. T-MOBILE REVVL 7 Pro — лучший телефон до 10000 рублей из всего, что я видел. Объясняю почему.

Где купить T-MOBILE REVVL 7 Pro

T-Mobile — крупнейший оператор связи в США. Несколько лет он выпускал смартфоны под собственным брендом специально для американского рынка без расчета на экспорт. Именно поэтому в России о REVVL никто не знает: его не продавали официально, он не мелькал в рекламе, его не обозревали русскоязычные блогеры.

Купить T-MOBILE REVVL 7 Pro

Но на AliExpress все появляется рано или поздно. Телефон T-MOBILE REVVL 7 Pro сейчас продается за 9 503 рублей. Это глобальная версия с поддержкой Google-сервисов. Чистый Android 14 с обновлением до Android 16, никакой фирменной оболочки с рекламой и мусорными приложениями. Просто Android, каким он должен быть.

Цена T-MOBILE REVVL 7 Pro делает его самым интригующим предложением в бюджетном сегменте прямо сейчас. Актуальную цену и ссылку на покупку публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Характеристики T-MOBILE REVVL 7 Pro

Характеристики T-MOBILE REVVL 7 Pro в цифрах:

Характеристики T-MOBILE REVVL 7 Pro Экран 6.78 дюйма, AMOLED (1080×2436), 120 Гц, 393 ppi Основная камера 50 МП (OIS) + 5 МП (ширик) + 2 МП (макро) Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 6 Gen 1, 4 нм Память 8/256 ГБ + microSD до 2 ТБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 25 Вт проводная, 15 Вт беспроводная

Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC, разъем 3.5 мм. Сканер отпечатков в кнопке питания, разблокировка по лицу. Единственный цвет — сине-серый Azurite Blue с перламутровым отливом, который не собирает отпечатки.

Недорогой смартфон с хорошим экраном

Вот с чего начинается удивление. Недорогой, но хороший смартфон в ценовом диапазоне до 10 тысяч рублей обычно предлагает IPS-экран с частотой 60 или в лучшем случае 90 Гц. POCO C81 Pro, который я разбирал совсем недавно, использует IPS при цене около 6 400 рублей. Хороший экран для своей цены, но все же IPS.

T-MOBILE REVVL 7 Pro за 9 503 рублей дает AMOLED с частотой 120 Гц и разрешением Full HD+. Диагональ 6.78 дюйма, плотность 393 ppi — пикселей не видно даже при пристальном рассматривании. AMOLED означает глубокий черный цвет, живые насыщенные цвета и экономию батареи в темных интерфейсах. Разница между AMOLED и IPS ощущается в первые же минуты использования.

Snapdragon 6 Gen 1 в AnTuTu

Недорогой телефон на Android с Snapdragon 6 Gen 1 — это просто шок. Чип изготовлен по 4-нанометровому техпроцессу, В AnTuTu 410 841 баллов. Это отличный задел как для повседневной работы, так и для игр на средних настройках графики. Особенно, если сравнивать с конкурентами.

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8 ГБ оперативной памяти против 4 ГБ у POCO C81 Pro — это принципиальная разница в многозадачности. Плюс 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ через microSD. В играх: Asphalt 9 без лагов, World of Tanks Blitz выдает больше 60 FPS на дефолтных настройках. Для лучшего телефона до 10 тысяч — это высокий уровень производительности. Следить за новостями о бюджетных смартфонах удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Функции флагманов на Android

Перечисляю вещи, которые делают смартфон T-MOBILE REVVL 7 Pro по-настоящему неожиданным устройством для своей цены:

eSIM : виртуальная SIM-карта, которая обычно встречается во флагманах от 60 тысяч рублей. У POCO C81 Pro ее нет. У большинства смартфонов до 15 тысяч рублей ее нет. Здесь она есть. eSIM позволяет подключать тарифы без физической карты — удобно в поездках и для тех, у кого два номера.

: виртуальная SIM-карта, которая обычно встречается во флагманах от 60 тысяч рублей. У POCO C81 Pro ее нет. У большинства смартфонов до 15 тысяч рублей ее нет. Здесь она есть. eSIM позволяет подключать тарифы без физической карты — удобно в поездках и для тех, у кого два номера. Беспроводная зарядка 15 Вт : тоже не бюджетная история. Положил на коврик — заряжается. Не нужно искать провод и попадать в разъем в темноте. Смартфон с беспроводной зарядкой за 9 тысяч рублей — раньше это звучало бы как фантастика.

: тоже не бюджетная история. Положил на коврик — заряжается. Не нужно искать провод и попадать в разъем в темноте. за 9 тысяч рублей — раньше это звучало бы как фантастика. USB 3.0: не 2.0, как у большинства бюджетников. Это в 10 раз быстрее при передаче файлов на компьютер. Плюс смартфон с eSIM и USB 3.0 одновременно — сочетание, которое в этой цене больше нигде не встретишь.

Стоит ли покупать T-MOBILE REVVL 7 Pro в 2026 году

Коротко: да. Однозначно, если нужен лучший телефон до 10 тысяч рублей прямо сейчас.

Купить T-MOBILE REVVL 7 Pro

Купить T-MOBILE REVVL 7 Pro стоит, если:

хотите AMOLED-экран за минимальные деньги;

нужна eSIM для второго номера или поездок;

беспроводная зарядка стала привычкой;

8/256 ГБ памяти важнее, чем экономия 3 тысячи рублей на POCO C81 Pro.

Нюансы, которые стоит знать: смартфон разрабатывался для американского рынка. LTE-бенды 2, 4, 5, 12, 66, 71 — это американские частоты. Российские операторы используют диапазоны 1, 3, 7, 8, 20. Полного совпадения нет, поэтому в некоторых регионах и у некоторых операторов 4G может работать нестабильно или отсутствовать. Перед покупкой стоит уточнить у своего оператора, на каких бендах он работает в вашем городе. Wi-Fi и звонки будут работать в любом случае.

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Если совместимость с LTE — критичный вопрос, берите POCO C81 Pro или любой другой смартфон с поддержкой российских бендов. Если вы в крупном городе и оператор поддерживает широкий диапазон частот — T-MOBILE REVVL 7 Pro за 9 503 рублей это лучший недорогой телефон на Android в своей ценовой нише.