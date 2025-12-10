Нашел лучший смартфон до 20 тысяч. Он вышел год назад, но все еще круче любого Xiaomi и realme

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Все смартфоны со временем дешевеют. И, пока одни люди гонятся за новинками, знающие смотрят на прошлогодние модели. Во-первых, потому что за 12 месяцев не происходит никакой революции на рынке смартфонов. Во-вторых, потому что старые модели дешевле новых. Яркое тому свидетельство — смартфон HONOR 200. Он вышел на российский рынок в июле 2024 года, но лишь сейчас стал лучшим в своем классе.

Нашел лучший смартфон до 20 тысяч. Он вышел год назад, но все еще круче любого Xiaomi и realme. Прошлогодний смартфон, которому сейчас нет равных. Изображение: Lim Reviews. Фото.

Прошлогодний смартфон, которому сейчас нет равных. Изображение: Lim Reviews

Сколько сейчас стоит HONOR 200

Когда HONOR 200 только появился в России, никто в здравом уме не мог назвать его топом за свои деньги. При официальной цене в 50 тысяч рублей у него не было шансов. И никакая скидка в размере 10% стоимости или подарок в лице фитнес-браслета не могли скорректировать позицию любого адекватного человека.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Но, будучи китайским смартфоном, HONOR 200 начал терять в цене. В итоге мы дошли до того, что сейчас на AliExpress он стоит всего 17 528 ₽, а временами его стоимость и вовсе падала до 15К, о чем мы рассказывали в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Сколько сейчас стоит HONOR 200. За эти деньги его должны скупать пачками. Фото.

За эти деньги его должны скупать пачками

Купить HONOR 200

Подешевел смартфон не только на AliExpress, но и в офлайн-рознице. Даже в DNS, где цены всегда высокие, HONOR 200 сейчас продается за 23 699 ₽, что тоже неплохо.

Чем крут смартфон HONOR 200

Мы уже сказали достаточно слов о цене, но что по характеристикам? На данный момент HONOR 200 является, возможно, лучшим смартфоном до 20000 рублей, предлагая оптимальный баланс. Процессор Snapdragon 7 Gen 3 — это золотая середина, а камеры — вообще высший класс.

Чем крут смартфон HONOR 200. HONOR 200 предлагает самые сбалансированные характеристики в категории до 20 тысяч. Изображение: Lim Reviews. Фото.

HONOR 200 предлагает самые сбалансированные характеристики в категории до 20 тысяч. Изображение: Lim Reviews

Камера HONOR 200 представлена исключительно функциональными сенсорами без заглушек:

  • основа — 50 МП (1/1.56″) c OIS;
  • ультраширик — 12 МП с автофокусом;
  • телевик — 50 МП с 2.5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом;
  • фронталка — 50 МП с автофокусом.

Будь под капотом HONOR 200 еще и процессор уровня Snapdragon 8 Elite, его можно было бы назвать полноценным флагманам. Но даже без него он почти не имеет конкурентов.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Есть ли конкуренты у HONOR 200

Что купить вместо HONOR 200? Логично было бы выбрать HONOR 400, однако он использует тот же процессор, а телевика у него вообще нет. Еще один конкурент — POCO X7 Pro: с реально мощным железом, но экономией на всем остальном.

Купить HONOR 200

И вот что выбрать в такой ситуации? Конечно, геймер возьмет POCO X7 Pro, однако обычному человеку будет достаточно производительности HONOR 200, а за свою лояльность он получит бескомпромиссную камеру едва ли не флагманского уровня в комбинации с 1.5K-дисплеем и аккумулятором на 5200 мАч, поддерживающим 100-ваттную зарядку.

Теги
Новости по теме
Чем оперативная память смартфона отличается от обычной
POCO X7 Pro теперь стоит 15 тысяч. Мощнейший смартфон стал как никогда дешевым
Nothing Phone (3) внезапно стал классным смартфоном. Он сильно подешевел и теперь стоит, как должен
Лонгриды для вас
Эти смартфоны далеко не новинки, но они подешевели так, что их обязательно надо брать

В этом году распродажа 11.11 на AliExpress бьет все рекорды по безумию скидок. Новейшие флагманы vivo там отдают по 45 тысяч рублей, и даже устройства OnePlus 15 сейчас стартует по более чем адекватной цене. Тем не менее, мы решили немного сместить акцент с горячих новинок на прошлогодние смартфоны, ведь на фоне более свежих моделей они подешевели вдвойне и при этом не потеряли в своей актуальности.

Читать далее
OnePlus 15 или realme GT 8 Pro — сравнение флагманов на Snapdragon с хорошей камерой

На рынке Android-смартфонов продолжается парад флагманов. После релиза серии камерофонов vivo X300 в России вышел OnePlus 15, а всего неделю назад в продаже появился realme GT 8 Pro, и это — две чрезвычайно похожие модели. Обе являются детищем материнской компании OPPO, обе работают на мощнейшем чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5, да и на маркетплейсах стоят они плюс-минус одинаково: ~ 50 000 ₽. Однако узнать, какой смартфон лучше, мы сможем только в прямом сравнении OnePlus 15 и realme GT 8 Pro.

Читать далее
Отличные товары с AliExpress, которые сразу захочется купить и пользоваться

На Aliexpress всегда есть что-то инетресное, но это не всегда легко выбрать. В этой подборке собраны самые интересные и полезные товары с AliExpress, которые пригодятся как для дома, так и для хобби, творчества или повседневных задач. Здесь вы найдете гаджеты для съемки контента, инструменты для мастеров, аксессуары для авто и стильные мелочи, которые делают жизнь проще и ярче. Каждый товар прошёл отбор по принципу "максимум пользы за разумные деньги" — чтобы вы могли радовать себя без лишних затрат.

Читать далее
Новости партнеров
Как скачать видео из YouTube, VK, RuTube, TikTok и Instagram* на iPhone
Как скачать видео из YouTube, VK, RuTube, TikTok и Instagram* на iPhone
Когда будет зимнее солнцестояние и сколько продлится самый короткий день в году
Когда будет зимнее солнцестояние и сколько продлится самый короткий день в году
Крипторынок может вырасти в 10–20 раз за десятилетие: смелый прогноз инвестиционного директора Bitwise
Крипторынок может вырасти в 10–20 раз за десятилетие: смелый прогноз инвестиционного директора Bitwise