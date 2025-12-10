Нашел лучший смартфон до 20 тысяч. Он вышел год назад, но все еще круче любого Xiaomi и realme

Все смартфоны со временем дешевеют. И, пока одни люди гонятся за новинками, знающие смотрят на прошлогодние модели. Во-первых, потому что за 12 месяцев не происходит никакой революции на рынке смартфонов. Во-вторых, потому что старые модели дешевле новых. Яркое тому свидетельство — смартфон HONOR 200. Он вышел на российский рынок в июле 2024 года, но лишь сейчас стал лучшим в своем классе.

Сколько сейчас стоит HONOR 200

Когда HONOR 200 только появился в России, никто в здравом уме не мог назвать его топом за свои деньги. При официальной цене в 50 тысяч рублей у него не было шансов. И никакая скидка в размере 10% стоимости или подарок в лице фитнес-браслета не могли скорректировать позицию любого адекватного человека.

Но, будучи китайским смартфоном, HONOR 200 начал терять в цене. В итоге мы дошли до того, что сейчас на AliExpress он стоит всего 17 528 ₽, а временами его стоимость и вовсе падала до 15К, о чем мы рассказывали в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Подешевел смартфон не только на AliExpress, но и в офлайн-рознице. Даже в DNS, где цены всегда высокие, HONOR 200 сейчас продается за 23 699 ₽, что тоже неплохо.

Чем крут смартфон HONOR 200

Мы уже сказали достаточно слов о цене, но что по характеристикам? На данный момент HONOR 200 является, возможно, лучшим смартфоном до 20000 рублей, предлагая оптимальный баланс. Процессор Snapdragon 7 Gen 3 — это золотая середина, а камеры — вообще высший класс.

Камера HONOR 200 представлена исключительно функциональными сенсорами без заглушек:

основа — 50 МП (1/1.56″) c OIS;

— 50 МП (1/1.56″) c OIS; ультраширик — 12 МП с автофокусом;

— 12 МП с автофокусом; телевик — 50 МП с 2.5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом;

— 50 МП с 2.5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом; фронталка — 50 МП с автофокусом.

Будь под капотом HONOR 200 еще и процессор уровня Snapdragon 8 Elite, его можно было бы назвать полноценным флагманам. Но даже без него он почти не имеет конкурентов.

Есть ли конкуренты у HONOR 200

Что купить вместо HONOR 200? Логично было бы выбрать HONOR 400, однако он использует тот же процессор, а телевика у него вообще нет. Еще один конкурент — POCO X7 Pro: с реально мощным железом, но экономией на всем остальном.

И вот что выбрать в такой ситуации? Конечно, геймер возьмет POCO X7 Pro, однако обычному человеку будет достаточно производительности HONOR 200, а за свою лояльность он получит бескомпромиссную камеру едва ли не флагманского уровня в комбинации с 1.5K-дисплеем и аккумулятором на 5200 мАч, поддерживающим 100-ваттную зарядку.