Нашли для вас несколько хороших смартфонов со скидками

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Артем Сутягин 0

При покупке телефона самое последнее, что хочется делать, это переплачивать. Смартфоны и без того стали довольно дорогими, чтобы их можно было просто пойти и купить. Это относится не только к флагманским моделям, но даже к бюджетным. Именно поэтому мы так любим распродажи, скидки и различные акции, о которых часто пишем на сайте. Приятнее всего, когда акции устраивает сам продавец и не надо гоняться за ними. Его продукция просто появляется на полках всех магазинов со скидками. Но такие акции часто афишируются даже меньше, чем локальные распродажи в крупных магазинах. Хотя знать о них надо. Вот сейчас и расскажем о нескольких моделях, которые сейчас можно купить дешевле.

Хороший смартфон сам по себе прекрасен. А если он еще и со скидкой, то что может быть лучше?

Скидки на смартфоны realme

На этот раз речь пойдет о моделях realme C21, realme C11 2021, а также realme 8-й серии. С этим брендом вы уже наверняка знакомы, хотя бы даже из-за того, какой рост показали его продажи в последнее время. Напомню, что за прошлый год именно realme стали покупать в разы больше — рост продаж составил сотни процентов и никто не смог повторить это достижение.

Я пользовался только двумя моделями этого бренда, а об одной даже написал в свое время большую развернутую статью. Для меня залогом популярности этих смартфонов стала их ставка на топовые характеристики за небольшие деньги и довольно высокий уровень качества.

Такие скидки упускать неправильно, если планируешь покупать телефон.

С чем можно сравнить realme C11 2021

Для сравнения, можно вспомнить знаменитые смартфоны Redmi. Например, модели 9A и 9С. Они неплохие и многие считают их лучшими в своем сегменте, но при той же или даже более низкой цене, в зависимости от места покупки, они не могут предложить то, что есть у realme C11 2021 и realme C21, соответственно.

Realme

realme C11 2021 предлагает на выбор один из довольно симпатичных цветов.

Например, если сравнивать между собой Redmi 9A и realme С11 2021, то второй будет лучше как минимум по трем пунктам: у него есть вторая камера, есть поддержка 4G/LTE и у него более производительный процессор (MediaTek Helio G35 против G25).

Сейчас на распродаже цена данной модели снижена сразу на 1 000 рублей. До 12 июля его можно купить всего за 7 990 рублей. При такой цене конкурировать с другими моделями realme С11 2021 становится еще проще.

С чем можно сравнить realme C21

Примерно то же самое можно сказать и о другой модели. realme C21 можно сравнить с другой популярной моделью Redmi — 9С. При одинаковой цене он получил три камеры, вместо двух у 9C, и в полтора раза больше оперативной памяти (3 ГБ против 2 ГБ), которая никогда не будет лишней. У Redmi тоже есть версия с 3 ГБ оперативной памяти, но стоит она дороже, чем realme C21.

Realme

Модуль камеры realme C21 и сканер отпечатков на задней стенке

Сейчас же покупка realme С21 стала еще более выгодной. Все из-за того, что до 26 июля его можно будет купить на 2 000 рублей дешевле. Цена составит всего 8 990 рублей. Это еще более приятная скидка, если сравнивать новую цену с ценами конкурентов.

Чем realme 8 отличается от realme 8 Pro

Но и это еще не все. Еще более выгодным предложением станут realme 8-ой серии. В нее входят модели realme 8 и realme 8 Pro. Обе до 26 июля можно будет купить со скидкой в размере 4 000 рублей. Итоговая цена составит соответственно 19 990 рублей и 23 990 рублей.

realme 8 — это Super AMOLED экран, игровой процессор Helio G95, быстрая зарядка на 30 Вт, аккумулятор емкостью 5 000 мАч и квадрокамера с разрешением 64 Мп. При этом объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а постоянной — 128 ГБ.

Основные характеристики realme 8

Если вам кажется, что это уже круто, увеличьте разрешение камеры до 108 Мп, замените процессор на Snapdragon 720G, поднимите мощность зарядки до 50 Вт и получите realme 8 Pro, который и вовсе может тягаться с признанными флагманами рынка.

Основные характеристики realme 8 Pro

Все это выгодно выделяет модели на фоне конкурентов, как и описанные выше смартфоны. А если добавить сюда скидку в размере 4 000 рублей, покупка становится еще более привлекательной.

Где купить realme дешевле

Точный размер скидки будет зависеть от ритейлера, а купить описанные выше смартфоны realme можно в магазинах DNS, М.Видео, Ситилинк, в салонах связи Билайн, МТС, Мегафон, Связной, маркетплейсах Wildberries, OZON, Яндекс Маркет и в других местах.

Подробнее о скидках на смартфоны realme

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