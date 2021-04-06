Нашли, как получить скидку на Poco F3. Это просто пушка

Вместе с Poco X3 Pro в конце марта также был представлен Poco F3, который почему-то сперва остался без должного внимания. И это даже немного странно, ведь Poco F3 во многом интереснее: Snapdragon 870 вместо 860 у Poco X3 Pro, более быстрая память LPDDR5 против LPDDR4X и AMOLED-экран. В общем, телефон совсем другого уровня, который может дать фору многим другим флагманам на Android. Теперь, когда Poco F3 официально поступил в продажу, можно рассмотреть его характеристики более подробно. Тем более если знать, где брать, Poco F3 можно купить совсем немного дороже Poco X3 Pro, а получить больше.

Характеристики Poco F3

Несмотря на то, что сам бренд Poco считается более доступным, Poco F3 радует по-настоящему флагманскими характеристиками:

Дисплей 6,67 дюйма, разрешение Full HD+, частота обновления 120 Гц, E4 AMOLED ;

; Bluetooth 5.0;

Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания;

Аккумулятор 4520 мАч с поддержкой зарядки до 33 Вт;

с поддержкой зарядки до 33 Вт; 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти;

оперативной памяти; 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Камера Poco F3 заслуживает отдельного внимания. Она представлена тремя модулями 48+8+5 Мп с апертурами f/1.8, 2.2, 2.4. Камера может записывать видео в 4k при 30 кадрах в секунду или же 1080p при 60 кадрах в секунду. Дополняет заднюю камеру фронтальная на 20 мегапикселей. Раньше таким могли похвастаться смартфоны только Samsung или Huawei, сейчас же технологии доступны и в более недорогих телефонах, таких как Poco F3.

Как получить скидку на Poco F3

Как мы уже сказали в самом начале, смартфон уже можно купить в официальном магазине Poco на AliExpress. Он стоит 349 долларов за версию 6+128 ГБ и 399 долларов за 8+256 ГБ. Дороже, чем Poco X3 Pro, не так ли? Но нам удалось раздобыть купон, который даёт скидку сразу в 50 долларов. Вот, как его получить:

Зайдите в официальный магазин Poco на AliExpress.

Добавьте Poco F3 в корзину (любую версию, которая вам нравится).

Перейдите в корзину и примените купон CHINABAYF3 , чтобы получить скидку 50 долларов.

, чтобы получить скидку 50 долларов. Оформляйте заказ по новой выгодной цене.

Если успеете оказаться в числе первых 1500 покупателей, получите в подарок Xiaomi Earbuds 2.

Магазин не только предоставляет гарантию 2 года, но и также предлагает бесплатную услугу по замене экрана, если он вдруг повредится в течение первых 6 месяцев. Так что мы бы особо не раздумывали и заказывали, пока условия не изменились.

Купить Poco F3

Есть только одна проблема: количество доступных Poco F3 по этой цене не так много. Такой ажиотаж в некотором роде предсказуем, так как новинка должна была стать довольно многообещающей, но при этом не такой дорогой, как некоторые другие смартфоны. Свою немаловажную роль сыграл и общий интерес к бренду, который наблюдается в последнее время. Виной тому хорошая ценовая политика и правильный подбор характеристик. Так что если вы вдруг не успеете купить телефон, не огорчайтесь.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi 11 Lite

Примерно в таком же бюджете, что и у Poco F3, можно взять ещё одну новинку 2021 года — Xiaomi Mi 11 Lite. Он имеет толщину 6,81 мм, вес 157 грамм, 6,55-дюймовый OLED-экран FHD+ с частотой 90 Гц, аккумулятор на 4250 мАч и проводную зарядку 33 Вт. Плюс есть тройная основная камера: модуль на 64 Мп (0,7 микрон), сверхширокий на 8 Мп и телеобъектив на 5 Мп. Другие общие функции включают: стереодинамики, ИК-передатчик, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и MIUI 12 на базе Android 11.

В целом, тоже очень неплохой аппарат, который тем более доступен по скидке в магазине Xiaomi на AliExpress. Так, вместо 299 долларов за версию 6+64 ГБ вы заплатите 279 долларов, если пройдёте по этой ссылке.

Купить Xiaomi Mi 11 Lite

Самым приятным в этой ситуации является то, что доступные флагманы вернулись и стали нормой. Будем надеяться, что это продлится еще долго.