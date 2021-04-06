Нашли, как получить скидку на Poco F3. Это просто пушка

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AndroidInsider.ru 0

Вместе с Poco X3 Pro в конце марта также был представлен Poco F3, который почему-то сперва остался без должного внимания. И это даже немного странно, ведь Poco F3 во многом интереснее: Snapdragon 870 вместо 860 у Poco X3 Pro, более быстрая память LPDDR5 против LPDDR4X и AMOLED-экран. В общем, телефон совсем другого уровня, который может дать фору многим другим флагманам на Android. Теперь, когда Poco F3 официально поступил в продажу, можно рассмотреть его характеристики более подробно. Тем более если знать, где брать, Poco F3 можно купить совсем немного дороже Poco X3 Pro, а получить больше.

Poco F3

Наконец-то бюджетные флагманы вернулись!

Характеристики Poco F3

Несмотря на то, что сам бренд Poco считается более доступным, Poco F3 радует по-настоящему флагманскими характеристиками:

  • Дисплей 6,67 дюйма, разрешение Full HD+, частота обновления 120 Гц, E4 AMOLED;
  • Bluetooth 5.0;
  • Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания;
  • Аккумулятор 4520 мАч с поддержкой зарядки до 33 Вт;
  • 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти;
  • 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Камера Poco F3 заслуживает отдельного внимания. Она представлена тремя модулями 48+8+5 Мп с апертурами f/1.8, 2.2, 2.4. Камера может записывать видео в 4k при 30 кадрах в секунду или же 1080p при 60 кадрах в секунду. Дополняет заднюю камеру фронтальная на 20 мегапикселей. Раньше таким могли похвастаться смартфоны только Samsung или Huawei, сейчас же технологии доступны и в более недорогих телефонах, таких как Poco F3.

Poco F3

У Poco F3 одна из лучших камер в сегменте

Poco F3

Дисплей занимает максимально возможное пространство

Как получить скидку на Poco F3

Как мы уже сказали в самом начале, смартфон уже можно купить в официальном магазине Poco на AliExpress. Он стоит 349 долларов за версию 6+128 ГБ и 399 долларов за 8+256 ГБ. Дороже, чем Poco X3 Pro, не так ли? Но нам удалось раздобыть купон, который даёт скидку сразу в 50 долларов. Вот, как его получить:

  • Зайдите в официальный магазин Poco на AliExpress.
  • Добавьте Poco F3 в корзину (любую версию, которая вам нравится).
  • Перейдите в корзину и примените купон CHINABAYF3, чтобы получить скидку 50 долларов.
  • Оформляйте заказ по новой выгодной цене.

Если успеете оказаться в числе первых 1500 покупателей, получите в подарок Xiaomi Earbuds 2.

Магазин не только предоставляет гарантию 2 года, но и также предлагает бесплатную услугу по замене экрана, если он вдруг повредится в течение первых 6 месяцев. Так что мы бы особо не раздумывали и заказывали, пока условия не изменились.

Купить Poco F3

Есть только одна проблема: количество доступных Poco F3 по этой цене не так много. Такой ажиотаж в некотором роде предсказуем, так как новинка должна была стать довольно многообещающей, но при этом не такой дорогой, как некоторые другие смартфоны. Свою немаловажную роль сыграл и общий интерес к бренду, который наблюдается в последнее время. Виной тому хорошая ценовая политика и правильный подбор характеристик. Так что если вы вдруг не успеете купить телефон, не огорчайтесь.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite

Если Poco F3 купить не получилось, присмотритесь к Xiaomi Mi 11 Lite

Примерно в таком же бюджете, что и у Poco F3, можно взять ещё одну новинку 2021 года — Xiaomi Mi 11 Lite. Он имеет толщину 6,81 мм, вес 157 грамм, 6,55-дюймовый OLED-экран FHD+ с частотой 90 Гц, аккумулятор на 4250 мАч и проводную зарядку 33 Вт. Плюс есть тройная основная камера: модуль на 64 Мп (0,7 микрон), сверхширокий на 8 Мп и телеобъектив на 5 Мп. Другие общие функции включают: стереодинамики, ИК-передатчик, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и MIUI 12 на базе Android 11.

В целом, тоже очень неплохой аппарат, который тем более доступен по скидке в магазине Xiaomi на AliExpress. Так, вместо 299 долларов за версию 6+64 ГБ вы заплатите 279 долларов, если пройдёте по этой ссылке.

Купить Xiaomi Mi 11 Lite

Самым приятным в этой ситуации является то, что доступные флагманы вернулись и стали нормой. Будем надеяться, что это продлится еще долго.

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