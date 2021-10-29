Нашёл смартфон с супер-батарейкой. Она живёт даже в -40 градусов

За что я не люблю сенсорные смартфоны, так это за их откровенную ненадёжность. Любое, даже не самое серьёзное падение, практически всегда чревато негативными последствиями. Лучшее, на что можно рассчитывать в таких ситуациях — это вмятины и заусенцы на рамке корпуса. А ведь можно нарваться на более крупные проблемы. То дисплей треснет, то задняя панель, то объектив камеры расколется. Короче, проблем с ними масса, а решение только одно — закатать аппарат в плёнки, защитные стёкла и чехлы. Но зачем идти на полумеры, если есть готовое решение?

Решение этой проблемы лежит буквально на поверхности и состоит в том, чтобы купить защищённый смартфон. Многие не хотят даже думать об этом, и совершенно напрасно. В конце концов, мы всё равно облачаем свои устройства в защитный комплект. А защищённые смартфоны предлагают необходимую защиту сразу из коробки. Но на этом их преимущества не заканчиваются.

Защищённые смартфоны AGM

Каким большинство пользователей видит хрестоматийный защищённый смартфон? Обычно это устройство с внешностью гусеничного трактора и не самым привлекательным аппаратным наполнением. Да и какое наполнение нужно гусеничному трактору? Ведь его основная работа — пахать и выживать в экстремальных условиях. Но это устаревшее представление, которое не имеет ничего общего с реальностью.

AGM — производитель защищённых смартфонов — представил три новых моделей в лучших традициях своей ниши: AGM Glory/Glory SE и AGM Glory Pro. Несмотря на то что эти аппараты в первую очередь ориентированы на сохранение работоспособности в любых, даже самых экстремальных условиях использования, что подтверждают сертификаты IP68, IP69K и STD-810H, с точки зрения технического оснащения у них всё на уровне.

Характеристики AGM Glory

Дисплей — 5,7/6,53 дюйма

Камера — 48/20/2 Мп

Процессор — Snapdragon 480

Память — 8/128, 8/256 ГБ

Аккумулятор — арктический, 6200 мА*ч

Интерфейсы — 5G, NFC

Беспроводная зарядка — в Glory и Glory Pro

Первое, что лично мне бросилось в глаза, — это внешнее оформление смартфонов. Как и полагается аппаратам одной линейки, они имеют идентичную внешность, отличаясь разве что в мелочах. Но вы только посмотрите на их тыльную панель. Ребята из AGM не стали следовать общим трендам и делать камеру доминантой всего дизайна. Вместо неё ставка была сделана на динамик.

Как снимать ночью на телефон

Если вы хотите смартфон с мощным динамиком, то вам к AGM. Спикер AGM Glory имеет выходную мощность 3,5 Вт, что намного круче, чем у абсолютного большинства смартфонов. Благодаря этому он выдаёт реально крутой звук. Так что теперь реально можно будет заменить беспроводную колонку телефоном. Ну, а что? Если звучит он достаточно мощно и басовито, то почему бы и нет. Тем более, что и громкость тут будь здоров — целых 110 дБ.

Основная камера ARM Glory/Glory SE и Glory Pro, как и процессор, не отличается. Это сочетание основного сенсора на 48 Мп и макромодуля на 2 Мп. Однако средняя модель получила поддержку ночной съёмки, а старшая — ещё и тепловизор. Причём ночная съёмка здесь вполне себе настоящая. Это не просто алгоритмы, которые высветляют кадр, а специальный лазер, который позволяет камере чётко различать объекты в реальном времени и без вспышки на расстоянии до 30 метров.

Смартфон с тепловизором

Тепловизор — штука довольно редкая даже для защищённых смартфонов, потому что недешёвая. Поэтому его установили только в топовую версию. Благодаря тепловизор Glory Pro может распознавать объекты на расстоянии до 5 метров, а поддерживаемый диапазон температур, с которыми он работает, составляет от -20 до +150 градусов Цельсия с погрешностью +-2 градуса. Это погрешность, допустимая даже для профессиональных решений.

Отдельного упоминания заслуживает аккумулятор. Он тут совсем необычный. Помимо того, что он имеет довольно большую ёмкость 6200 мА*ч, он ещё и приспособлен к работе в самых суровых условиях. Это особый аккумулятор так называемого арктического типа, работающий при минусовых температурах. В отличие от аккумуляторов обычных смартфонов, этот не отключается, а продолжает работать. При -27 градусах он проработает 22 часа, при -30 градусах — 10 часов, а при -40 градусах — 1 час. Ничего подобного до AGM на рынке просто не было.

Какой защищённый смартфон купить

Осталось определиться, какой смартфон выбрать. Если вы ищете просто защищённый и недорогой аппарат, который бы работал в экстремальных условиях и в условиях перепадов температур, но вам не требуется такое специфическое оснащение, как камера ночного видения и тепловизор, смело берите базовую версию. Вы точно не пожалеете.

В конце концов, аппаратные характеристики у всех смартфонов серии Glory совершенно одинаковые. В этом подход AGM напоминает мне подход Apple, которая оснастила все свои компьютеры 2020-го года одним и тем же процессором, дав пользователям возможность выбирать между форм-факторами и не заморачиваться об аппаратном оснащении. Это правильное решение.

Купить AGM Glory

Купить AGM Glory Pro

А, если вам хочется чего-то большего, обратите внимание на среднюю или старшую модель. Они имеют чуть более продвинутый сетап технологий. В конце концов, даже iPhone 13 Pro Max за 100 тысяч рублей не поддерживает ночную съёмку, а AGM Glory — поддерживает. Что касается Glory Pro — то это явно смартфон не для всех. Он, бесспорно, очень продвинут, но всё-таки подойдёт не всем. Потому что, если вы покупаете аппарат с тепловизором, вы должны примерно представлять себе, зачем именно он вам нужен. Это уже не игрушка, а полноценный рабочий инструмент.