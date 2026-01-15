Насколько мощным будет POCO X8 Pro. Теперь о нем известно все

На протяжении последней пары лет настоящим топом за свои деньги являются «прошки» X-серии смартфонов POCO. X6 Pro и X7 Pro задали высочайшую планку, предложив запредельный уровень производительности для смартфона до 20 тысяч рублей при доставке из Китае. Но уже совсем скоро выйдет POCO X8 Pro — наследник двух популярных моделей. Он не только не ударит в грязь лицом, но и получит еще более мощный процессор.

Какой процессор будет в POCO X8 Pro

Начиная с POCO X6 Pro, «прошки» базируются на чипах Dimensity 8000-й серии. Это субфлагманские процессоры, которые выдают рекордную производительность для среднебюджетных решений. Чипы Qualcomm в этом же ценовом сегменте не идут с ними ни в какое сравнение.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Очевидно, процессором POCO X8 Pro станет новый Dimensity 8500, представленный 15 января 2026 года. Чип стал мощнее своих предшественников, а наша задача — выяснить, насколько велика разница.

Характеристики Dimensity 8500

Процессор Dimensity 8500 — 8-ядерный чип, разработанный по 4-нм техпроцессу. В отличие от Dimensity 8400, он имеет более высокую частоту ядер и дополнительный вычислительный блок видеоускорителя, за счет чего достигается увеличение производительности.

Характеристики Dimensity 8500 Количество ядер 8 Архитектура ядер 1хCortex-A725 (3.4 ГГц)

3хCortex-A725 (3.2 ГГц)

4хCortex-A725 (2.2 ГГц) Графический процессор Mali-G720 MP8 Тип ОЗУ LPDDR5X Тип ПЗУ UFS 4.0 или UFS 4.1 Техпроцесс 4 нм (TSMC)

По словам разработчиков, производительность CPU нового чипа увеличилась на 7%, а GPU — сразу на 25%. При этом энергопотребление видеоускорителя снизилось аж на 20%.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Результаты POCO X8 Pro в AnTuTu

После выхода Dimensity 8500 самое время узнать, сколько в AnTuTu набирает POCO X8 Pro. Увы, поскольку релиз смартфона еще не состоялся, нам придется ориентироваться на результаты уже анонсированного конкурента — HONOR Power 2.

В последней версии бенчмарка он набирает 2.4 млн баллов. Поэтому можно рассчитывать, что POCO X8 Pro в AnTuTu окажется не хуже и получит под 2.5 млн очков. Это станет гарантией субфлагманского уровня производительности, которого будет достаточно для любой игры на максималках.

Когда выйдет POCO X8 Pro

Новый смартфон еще в декабре 2025 года появился на страницах сертификационной платформы BIS, что говорит о его скором запуске. Как ожидается, POCO X8 Pro выйдет в феврале 2026 года. Однако на дату его релиза может повлиять задержка выхода Redmi Turbo 5.

Читайте также: каким будет POCO X8 Pro

Цена POCO X8 Pro останется на прежнем уровне и составит $299 (~ 23 500 ₽) при заказе из-за рубежа. На итоговую стоимость также могут повлиять изменения курса доллара, новые налоги и другие вводные, которые удастся оценить только в момент релиза.