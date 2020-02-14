У какого телефона самая сложная конструкция? 3

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Олег Кусов

При покупке телефона многие не задумываются о вещах, которые действительно важны, и речь идет в том числе о ремонтопригодности. Мы приобретаем устройства, основываясь на качестве камеры, внешнем виде и производительности, но почему-то в этот момент мы не думаем о том, что ремонт телефона может стоить немалых денег, а в некоторых случаях и вовсе окажется невозможным. Такая ситуация коснулась популярного сегодня смартфона, с которым у ребята из iFixit возникли серьезные проблемы.

Назван смартфон с самой сложной конструкцией

Речь идет, как некоторые уже могли догадаться, о Motorola Razr. Ранее блогеры поделились своим мнением об аппарате. Устройство получило от iFixit лишь 1 балл. Это один из худших показателей за всю историю. Motorola Razr по праву является смартфоном с самой сложной конструкцией. Если вам нравится данный бренд, но вы не желаете мучиться с дорогим Razr, можно взглянуть на недавно представленный телефон компании со стилусом.


Телефон получился таким сложным в ремонте и разборке из-за того, что предлагает потребителям необычную конструкцию. Если старые телефоны в форм-факторе “книжки” предлагали своим владельцам съемные аккумуляторы, в случае с Razr речь идет о двух аккумуляторах, один из которых располагается в верхней части устройства и крепится непосредственно на сам дисплей. Второй аккумулятор располагается рядом с материнской платой. В сумме имеем емкость 2510 мАч, чего, конечно, для такого дисплея будет не хватать. Вероятно, именно поэтому в телефоне используется Snapdragon 710, а не флагманский 855, у которого энергопотребление повыше.

Как происходит процесс разборки устройства?

Сначала отделяется нижняя часть, на которой располагается сканер отпечатков пальцев. Она является одновременно и задней крышкой, и к ней подключен небольшой кабель сканера отпечатков, который можно не заметить и легко испортить.

Снимается сканер отпечатков пальцев

Далее в iFixit сняли дополнительный дисплей: для этого придется отсоединить два кабеля, подключенных к материнской плате. Он соединен с корпусом с помощью клея, поэтому его повторная установка будет затруднительной.

Отсоединяется дополнительный дисплей

Чтобы снять модуль антенны, необходимо на нижней части открутить ряд винтов, после чего также нужно аккуратно отсоединить кабель.

Отсоединяем модуль антенны

Материнская плата соединена с корпусом четырьмя винтами, чтобы её вытащить, нужно будет дополнительно отсоединить два кабеля на внешней стороне и три на внутренней.

К материнской плате присоединены 4 кабеля

Камера располагается на отдельной плате, которая соединена с основной платой кабелем, его также необходимо аккуратно отсоединить.

А это плата с камерой

Кроме того, в нижней части располагается магнит, который удерживает дисплей. Он соединен с корпусом несколькими винтами. Только после этого можно приступать к отсоединению дисплея.

Эта деталь отвечает за крепление дисплея и имеет встроенный магнит

В дисплей встроен аккумулятор

После этого можно любоваться скелетом телефона, в основе которого используется высокотехнологичный шарнир.

Аккумуляторы

Скелет смартфона

Из недостатков также можно отметить и тот факт, что плата с разъемом питания слишком близко расположена к основной материнской плате, и в случае выхода из строя она может повредить основную плату.

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Какие выводы можно сделать?

Все детали

Motorola Razr несомненно получился крайне сложным технически телефоном, а для мастера он станет настоящим испытанием из-за большого количества еле заметных соединений, а также в целом сложности всей конструкции и большого количества винтов.

Чтобы заменить дисплея в Razr вам придется почти полностью разобрать весь корпус телефона, а это то еще занятие.

Интересно узнать, что думаете вы по поводу ремонтопригодности Razr. Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш чат Телеграм.

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3 комментария Оставить свой

  1. opiumdance

    Олег, у вас в тексте неточность — Разр не слайдер, и никогда им не был

    • Олег Кусов

      Да. поправил. Сорян

      • opiumdance

        Без проблем 👍 А так да. Думаю, складные смартфоны можно будет брать какого четвёртого поколения. Сейчас второе. Косяки все равно есть, хотя и меньше. Даже как имиджевая штучка, при мало-мальски здравом рассудке они малооправданы к покупке. Думаю, через года два. Исправят косяки конструкции, увеличат акб. В общем, поживёмчю-увидим. А пока никому бы не советовал.

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