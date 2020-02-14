При покупке телефона многие не задумываются о вещах, которые действительно важны, и речь идет в том числе о ремонтопригодности. Мы приобретаем устройства, основываясь на качестве камеры, внешнем виде и производительности, но почему-то в этот момент мы не думаем о том, что ремонт телефона может стоить немалых денег, а в некоторых случаях и вовсе окажется невозможным. Такая ситуация коснулась популярного сегодня смартфона, с которым у ребята из iFixit возникли серьезные проблемы.

Речь идет, как некоторые уже могли догадаться, о Motorola Razr. Ранее блогеры поделились своим мнением об аппарате. Устройство получило от iFixit лишь 1 балл. Это один из худших показателей за всю историю. Motorola Razr по праву является смартфоном с самой сложной конструкцией. Если вам нравится данный бренд, но вы не желаете мучиться с дорогим Razr, можно взглянуть на недавно представленный телефон компании со стилусом.

Телефон получился таким сложным в ремонте и разборке из-за того, что предлагает потребителям необычную конструкцию. Если старые телефоны в форм-факторе “книжки” предлагали своим владельцам съемные аккумуляторы, в случае с Razr речь идет о двух аккумуляторах, один из которых располагается в верхней части устройства и крепится непосредственно на сам дисплей. Второй аккумулятор располагается рядом с материнской платой. В сумме имеем емкость 2510 мАч, чего, конечно, для такого дисплея будет не хватать. Вероятно, именно поэтому в телефоне используется Snapdragon 710, а не флагманский 855, у которого энергопотребление повыше.

Как происходит процесс разборки устройства?

Сначала отделяется нижняя часть, на которой располагается сканер отпечатков пальцев. Она является одновременно и задней крышкой, и к ней подключен небольшой кабель сканера отпечатков, который можно не заметить и легко испортить.

Далее в iFixit сняли дополнительный дисплей: для этого придется отсоединить два кабеля, подключенных к материнской плате. Он соединен с корпусом с помощью клея, поэтому его повторная установка будет затруднительной.

Чтобы снять модуль антенны, необходимо на нижней части открутить ряд винтов, после чего также нужно аккуратно отсоединить кабель.

Материнская плата соединена с корпусом четырьмя винтами, чтобы её вытащить, нужно будет дополнительно отсоединить два кабеля на внешней стороне и три на внутренней.

Камера располагается на отдельной плате, которая соединена с основной платой кабелем, его также необходимо аккуратно отсоединить.

Кроме того, в нижней части располагается магнит, который удерживает дисплей. Он соединен с корпусом несколькими винтами. Только после этого можно приступать к отсоединению дисплея.

После этого можно любоваться скелетом телефона, в основе которого используется высокотехнологичный шарнир.

Из недостатков также можно отметить и тот факт, что плата с разъемом питания слишком близко расположена к основной материнской плате, и в случае выхода из строя она может повредить основную плату.

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Какие выводы можно сделать?

Motorola Razr несомненно получился крайне сложным технически телефоном, а для мастера он станет настоящим испытанием из-за большого количества еле заметных соединений, а также в целом сложности всей конструкции и большого количества винтов.

Чтобы заменить дисплея в Razr вам придется почти полностью разобрать весь корпус телефона, а это то еще занятие.

Интересно узнать, что думаете вы по поводу ремонтопригодности Razr. Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш чат Телеграм.