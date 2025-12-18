Названа дата выхода Xiaomi 17 Ultra. Новый камерофон уже готов, и в нем изменится все

Герман Вологжанин

Череда новостей о Xiaomi 17 Ultra в преддверие выхода свежего флагмана постепенно подходит к концу. Китайская компания официально объявила о релизе своего камерофона, который завершит 17-ю серию, уже состоящую из трех моделей. Четвертым звеном станет Ultra-версия, и дата выхода Xiaomi 17 Ultra подтверждена. В отличие от смартфона предыдущего поколения, релиз новинки состоится намного раньше срока, и произойдет это еще до наступления 2026 года.

Названа дата выхода Xiaomi 17 Ultra. Новый камерофон уже готов, и в нем изменится все. Xiaomi сама подтвердила дату выхода своего камерофона. Изображение: Xiaomi. Фото.

Xiaomi сама подтвердила дату выхода своего камерофона. Изображение: Xiaomi

Когда выйдет Xiaomi 17 Ultra

Презентация Xiaomi 17 Ultra состоится на следующей неделе, о чем сообщил генеральный директор компании Лэй Цзюнь. Наиболее вероятная дата анонса — 25 декабря, поскольку традиционно ивенты китайского бренда проходят по четвергам.

Однако презентация глобальной версии Xiaomi 17 Ultra состоится лишь в 2026 году. И Ultra-версия будет представлена в компании с базовой моделью серии. Когда именно состоится международное событие — не уточняется.

Каким будет Xiaomi 17 Ultra

Телефон Xiaomi 17 Ultra принесет множество изменений по сравнению со своим предшественником. Помимо установки нового процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 китайцы планируют вернуть плоский дисплей без закруглений. Это ознаменует полный отказ от экранов-водопадов и их аналогов в Ultra-смартфонах бренда.

Каким будет Xiaomi 17 Ultra. Xiaomi планирует полностью изменить подход к камере. Изображение: Xiaomi. Фото.

Xiaomi планирует полностью изменить подход к камере. Изображение: Xiaomi

Еще одно изменение — переход на тройную камеру. Если раньше компания использовала в своих Ultra-смартфонах сразу два телеобъектива, но в Xiaomi 17 Ultra будет только один, а целиком набор получится таким:

  • 50 МП — основная камера;
  • 50 МП — ультраширокоугольная камера;
  • 200 МП — перископический телеобъектив с 5-кратным зумом.

Эти характеристики дополнит аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядки, а еще Xiaomi планирует заявить о новой вехе сотрудничества с Leica, которая принесет дополнительные возможности камеры.

Какой будет цена Xiaomi 17 Ultra

По данным аналитиков, стоимость Xiaomi 17 Ultra сохранит прежнюю планку и составит 6 499 юаней (~ 74 000 ₽). Однако на глобальном рынке и в России смартфон будет ощутимо дороже. Если Xiaomi продолжит следовать своей логике, то цена составит порядка 150 000 ₽.

Xiaomi 17 Ultra продолжит оставаться нишевым устройством, ориентированным на фотолюбителей, в то время как Xiaomi 17 Pro Max и младшие модели бренда предложат те же характеристики за исключением камеры, которая у них чуточку проще.

