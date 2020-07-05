Названы самые мощные Android-смартфоны по состоянию на лето 2020 года

Производительность смартфонов уже не имеет того значения, которое она играла раньше. Если ещё 5-7 лет назад взять маломощный аппарат на Android означало обречь себя на регулярные лаги и зависания интерфейса, то теперь об этом никто даже не вспоминает. Так, по крайней мере, думал я, потому что сам практически перестал уделять внимание процессору, который составляет аппаратную основу выбранного смартфона. Но, как оказалось, всё ещё существует отдельная категория пользователей, для которых и начинка, и синтетическая мощность важны больше, чем все остальные характеристики.

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Вычислить производительность смартфона сегодня можно теми же методами, что и раньше. Для этого берётся самый обычный бенчмарк вроде AnTuTu или Geekbench, который имитирует нагрузку на железо, характерную для тяжёлых задач, и оценивает, насколько быстро и эффективно смартфон справился с обработкой возложенных на него задач. Как правило, чем выше оценка, тем выше производительность. А поскольку вычислительная мощность разных смартфонов даже при идентичной начинке может отличаться весьма существенно, вычислить самую производительную оказывается не так уж и сложно.

Самые мощные смартфоны 2020 года

Oppo Find X2 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Oppo Find X2

Oppo Ace2

iQOO Neo3

Redmi K30 Pro

Realme X50 Pro player version

iQOO 3

Meizu 17 Pro

OnePlus 8 Pro

Несмотря на то что разницу в производительности между этими смартфонами нельзя назвать колоссальной, она всё-таки есть, хотя в их основе лежит один и тот же процессор. На самом деле удивляться этому особенно не приходится. Во-первых, тут большое значение имеет софт, который при должной оптимизации бывает способен выжать из железа максимум, чего другим аппаратам оказывается не под силу. Во-вторых, на быстродействии как таковом отражается память, которую использует производитель. В некоторые смартфоны устанавливаются очень быстрые накопители подороже, а в некоторые – помедленнее и подешевле. Причём вычислить это можно только при прямом сравнении, поскольку по отдельности разница практически незаметна.

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Что касается ценности такого показателя, как производительность, то здесь существует множество разночтений. Одни предпочитают ориентироваться исключительно на синтетику, поскольку, по их мнению, только бенчмарки способны распознать реальный потенциал смартфона. А другие, напротив, относятся к вычислительной мощности с опаской, предпочитая отталкиваться от реального быстродействия устройства. Ведь если аппарат работает медленно и, что называется, не тянет, то какая разница, сколько «попугаев» в AnTuTu он вообще выдал?

Важна ли производительность в смартфона

Лично я отношусь ко вторым и обращаю внимание на реальные показатели смартфона. Дело в том, что я знаю, что многие производители специальным образом оптимизируют софт своих устройств под бенчмарки, чтобы те выдавали цифры побольше. Таким образом, например, поступала Huawei, а когда компанию уличили в подтасовке фактов, кто-то из её топ-менеджеров выступил с оправдательным заявлением, подчеркнув, что пользователи сами хотят видеть высокие показатели производительности, а разработчики просто немного им подыграли.

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Вообще, синтетическое тестирование – это вещь довольно условная. Да, бенчмарк может разогнать процессор и заставить его работать быстро. Но смогут ли сделать то же самое другие приложения? Не факт, потому что далеко не всё зависит от аппаратного обеспечения как такового. Очень важно, чтобы разработчики стороннего софта и игр оптимизировали их под каждое сочетание железа. Именно поэтому Honor View 20, который вышел в конце 2018 года и имеет не самый мощный процессор, поддерживает режим 60 fps в Fortnite, а многие флагманы 2020-го года — нет.