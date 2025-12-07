Не спешите покупать Samsung Galaxy Z TriFold. Скоро еще один бренд выпустит трикладушку

Артем Сутягин

Мир складных смартфонов продолжает стремительно развиваться. В начале декабря Samsung официально представила Galaxy Z TriFold — устройство с тремя складываемыми секциями, которое должно было стать прорывом в индустрии. Однако радоваться эксклюзивности корейскому гиганту придется недолго. Появились весомые доказательства того, что еще один крупный производитель готовит собственную версию трехскладного смартфона, который может составить серьезную конкуренцию Samsung и HUAWEI.

Не спешите покупать Samsung Galaxy Z TriFold. Скоро еще один бренд выпустит трикладушку. Трикладушки постепенно становятся массовыми. Изображение: androidauthority. Фото.

Трикладушки постепенно становятся массовыми. Изображение: androidauthority

Что известно о новом устройстве Xiaomi

Информация о разработке нового складного устройства появилась благодаря сертификации в Global System for Mobile Communications Association (GSMA). В документах фигурирует модель с номером 2608BPX34C, которая, по предположениям инсайдеров, может носить название Mix Trifold. Эта находка указывает на то, что китайский производитель всерьез намерен войти в сегмент многоскладных смартфонов.

Согласно данным ресурса XiaomiTime, презентация устройства ожидается в 2026 году. Это дает Xiaomi достаточно времени для доработки технологии и анализа реакции рынка, созданного HUAWEI Mate XT и Galaxy Z TriFold. Интересно, что по габаритам новинка от Xiaomi будет примерно соответствовать размерам модели от Samsung, что говорит о схожей концепции реализации складного механизма.

Что известно о новом устройстве Xiaomi. Пока подтверждение выглядит так. Изображение: xiaomitime. Фото.

Пока подтверждение выглядит так. Изображение: xiaomitime

Кто выпускает тройные раскладушки

Появление конкурента для Galaxy Z TriFold и HUAWEI Mate XT было лишь вопросом времени. Xiaomi традиционно быстро реагирует на инновации других производителей, предлагая альтернативные решения часто по более привлекательной цене. Компания уже имеет опыт создания складных смартфонов линейки Mix Fold, что дает необходимую технологическую базу для разработки более сложного устройства.

Пока доступной информации о характеристиках нового трифолда немного. Сертификация GSMA обычно не раскрывает технических деталей, ограничиваясь подтверждением соответствия базовым стандартам связи. Однако в ближайшие месяцы следует ожидать появления дополнительных утечек, которые прояснят картину относительно дисплея, процессора, камер и других ключевых параметров устройства.

Кто выпускает тройные раскладушки. HUAWEI Mate XT был первопрохожцем этого рынка. Фото.

HUAWEI Mate XT был первопрохожцем этого рынка.

Будущее складных смартфонов

Развитие технологии многоскладных устройств открывает новые возможности для пользователей. Трифолды предлагают компромисс между портативностью обычного смартфона и функциональностью планшета, причем с большей площадью экрана, чем у традиционных двухскладных моделей. Если Xiaomi действительно выведет на рынок свой Mix Trifold в 2026 году, это может стать катализатором для массового распространения подобных устройств.

Конкуренция между производителями в этом сегменте благоприятна для потребителей. Она стимулирует снижение цен, улучшение технологий и появление новых функций. Остается следить за развитием событий и ждать официальных анонсов от Xiaomi, которые должны пролить свет на особенности их видения трехскладного смартфона.

