Не верю! Как Huawei покупает отзывы о своих смартфонах

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Думаю, вы уже заметили, что в последнее время смартфоны на Android как-то подозрительно сильно подорожали. Вслед за Apple, которая назначила на флагманы цену выше 1000 долларов, многие производители решили, что это новый тренд, который обязательно нужно поддержать. Но если Apple таким образом просто компенсирует понесённые расходы на разработку и научные исследования, то конкуренты компании из Купертино вроде Huawei закладывают в высокую стоимость фирменных смартфонов – расходы на подарки, которыми повышают её привлекательность, и оплату отзывов.

Отзывы будут лучше, если начать дарить за них подарки

Почему я больше не куплю смартфоны Huawei

Если вы зайдёте на официальный сайт Huawei в России, то увидите, что вдогонку с каждым устройством бренда вам стремятся всучить ещё что-нибудь. Со смартфонами подешевле в комплекте идут фитнес-браслеты, в придачу к флагманам дают моноподы, штативы и колонки, а с планшетами – стилусы или чехлы со встроенной клавиатурой. С одной стороны, это прикольно. Сразу создаётся впечатление, что производитель не жадничает и стремится сразу снабдить пользователя нужным оборудованием. Однако, если включить здравый смысл, становится очевидно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и в розничную цену все эти подарки заложены изначально.

Подарки к смартфонам

Почти каждое устройство Huawei сопровождается подарком

Честно это или нет, судить не берусь. В конце концов, у покупателя в данном случае ничего не отбирают, а только дают – пусть и за его за собственный счёт. Многим это даже нравится, а Huawei таким образом убивает сразу двух зайцев: повышает свой расшатанный авторитет в глазах пользователей и сливает неликвид под видом подарков. Почему неликвид? Да потому что фитнес-браслеты Huawei звучит как бизнес-класс у «Победы» или внедорожник от АвтоВАЗ. В самом выражении чувствуется какой-то подвох. Ведь все знают, что если уж и покупать фитнес-браслеты, то только у Xiaomi, тем более что недавно они и NFC-оплатой обзавелись.

Ну сколько можно? Huawei просто начала выпускать старые смартфоны под видом новых

Но самое сладенькое я приберёг напоследок. Отзывы. Как бы постыдно это ни звучало, но Huawei покупает отзывы. На официальном сайте компании даже есть специальная страница, отведённая этой – с вашего позволения сказать – акции. Принявшим участие обещают подарок – пауэрбанк за 1 рубль. Подарки периодически меняются и, если я ничего не путаю, в прошлый раз китайцы предлагали монопод. Не бог весть что, но на халяву и уксус сладкий, ведь правда же? Тем более что и условия для получения подарка – не бей лежачего.

Как получить подарок от Huawei

Хотите пауэрбанк за 1 рубль? Оставьте отзыв о смартфоне или планшете Huawei

  • Отзыв может касаться только смартфонов без сервисов Google (аппаратами с сервисами Google отзывы не нужны – их купят и так);
  • Отзыв должен быть длиннее 350 символов (это примерно половина листа А4 14-м шрифтом Times New Roman, то есть ограничиться одним только «меня всё устроило» явно не получится);
  • Остаётся только зачем-то заскриншотить свой отзывы и выложить скриншот в комментариях к новости о проведении акции. Всё.

Какая ценность в отзывах, если их оставляют те, кто даже не видел смартфон в глаза?

Казалось бы, ну что тут такого? Просто производитель хочет знать истинное мнение пользователей о своей продукции. Но ведь это же от лукавого. Если вам обещают какой-то подарок, совершенно очевидно, что вы уже не сможете сохранять объективность. В конце концов, смартфон вы уже купили, и деньги за него вам никто не вернёт, а вот пауэрбанк или монопод за 1 рубль получить хочется. Поэтому вы наверняка напишете положительный отзыв и постараетесь сгладить углы, чтобы добрый Huawei отправил вам подарок.

Отзывы о смартфонах Huawei

Я не могу утверждать, сопоставляет ли Huawei каким-то образом отзывы с реальными покупками. Однако мне было позволено оставить отзыв абсолютно о любом устройстве на сайте Huawei, хотя я там, конечно, ничего не покупал. Но самое смешное ждало меня впереди. Я решил посмотреть, что пользователи пишут о смартфонах бренда, и обнаружил хвалебные отзывы даже к аппаратам, которые ещё и продаваться официально не начали. Это устройства линейки Huawei Y 2020-го года. Они поступят в розницу только через два дня, 5 июня, однако положительными впечатлениями народ, жаждущий халявы, поделился ещё в мае.

В чем проблема современных смартфонов на Android

Это отзывы о Huawei P40 Pro. Как-то подозрительно много среди них положительных

Но на этом я не успокоился и решил проверить отзывы о смартфонах Huawei на Яндекс.Маркете. Уж не знаю, совпадение это или нет, но все последние новинки компании имеют десятки и сотни положительных отзывов, написанных подозрительно развёрнуто. Ради интереса я открыл страницу Galaxy S20 и увидел, что отзывы о нём в среднем в 2, а то и в 3 раза короче, чем об аппаратах Huawei. Куплены отзывы на Яндекс.Маркете или нет, наверняка не скажу, но, учитывая, какую ересь порой пишут их авторы, есть подозрение, что это было сделано неискренне.

Теги
Читайте также
Зачем Android нужен WebView и как он работает

Несмотря на то что почти все смартфоны на Android получают новые версии ОС только два года, Google худо-бедно старается их поддерживать в актуальном состоянии ещё какое-то время путём обновления своих сервисов. Для этого поисковый гигант просто рассылает апдейты через Google Play, чтобы те пользователи, которым уже не светят традиционные обновления, могли получить запланированные нововведения и экстренные баг-фиксы. Однако, многие, как показала практика, этого не знают, и, видя, как системные компоненты с непонятными им названиями, спрашивают, например, что такое WebView и зачем это нужно. Восполняю пробел.

Читать далее
Какие смартфоны сейчас продаются лучше других и почему

Рынок смартфонов переживает серьезные перестроения. Мало того, что крупные игроки начали меняться местами, в том числе и из-за санкций в отношении Huawei, так еще и сам рынок начал большой передел на фоне того, что происходит сейчас в мире. Общемировое падение продаж смартфонов составило примерно двадцать процентов. На фоне таких цифр можно даже сказать, что рынок умер, чтобы воскреснуть, когда экономика снова начнет просыпаться, и переродится во что-то совершенно новое, чего с ним еще не было. Первые признаки того, что будет дальше, можно увидеть уже сейчас. Так и становится понятно, какие модели будут править бал через пару лет. А заодно становится понятно, что, возможно, производители правы, выпуская сверхдорогие аппараты.

Читать далее
Как не пропускать уведомления на Android

Часто бывают ситуации, когда берешь телефон в руку и понимаешь, что на нем есть важное уведомление, которое ты ждал, но пропустил. Так бывает с мессенджерами, социальными сетями и электронной почтой. По факту с этим уже ничего не сделать, но можно заранее побеспокоиться о том, чтобы не пропускать уведомления. Дело в том, что Android старается как может и хочет уберечь нас от чрезмерного расхода аккумулятора. В итоге, часть приложений работает не так, как нам нужно, и мы получаем отсутствие уведомлений или прочей важной активности тогда, когда она нужна. С этим можно справиться. Даже не надо ничего серьезно менять в смартфоне.

Читать далее

Новый комментарий