Не верю! Как Huawei покупает отзывы о своих смартфонах

Думаю, вы уже заметили, что в последнее время смартфоны на Android как-то подозрительно сильно подорожали. Вслед за Apple, которая назначила на флагманы цену выше 1000 долларов, многие производители решили, что это новый тренд, который обязательно нужно поддержать. Но если Apple таким образом просто компенсирует понесённые расходы на разработку и научные исследования, то конкуренты компании из Купертино вроде Huawei закладывают в высокую стоимость фирменных смартфонов – расходы на подарки, которыми повышают её привлекательность, и оплату отзывов.

Почему я больше не куплю смартфоны Huawei

Если вы зайдёте на официальный сайт Huawei в России, то увидите, что вдогонку с каждым устройством бренда вам стремятся всучить ещё что-нибудь. Со смартфонами подешевле в комплекте идут фитнес-браслеты, в придачу к флагманам дают моноподы, штативы и колонки, а с планшетами – стилусы или чехлы со встроенной клавиатурой. С одной стороны, это прикольно. Сразу создаётся впечатление, что производитель не жадничает и стремится сразу снабдить пользователя нужным оборудованием. Однако, если включить здравый смысл, становится очевидно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и в розничную цену все эти подарки заложены изначально.

Подарки к смартфонам

Честно это или нет, судить не берусь. В конце концов, у покупателя в данном случае ничего не отбирают, а только дают – пусть и за его за собственный счёт. Многим это даже нравится, а Huawei таким образом убивает сразу двух зайцев: повышает свой расшатанный авторитет в глазах пользователей и сливает неликвид под видом подарков. Почему неликвид? Да потому что фитнес-браслеты Huawei звучит как бизнес-класс у «Победы» или внедорожник от АвтоВАЗ. В самом выражении чувствуется какой-то подвох. Ведь все знают, что если уж и покупать фитнес-браслеты, то только у Xiaomi, тем более что недавно они и NFC-оплатой обзавелись.

Ну сколько можно? Huawei просто начала выпускать старые смартфоны под видом новых

Но самое сладенькое я приберёг напоследок. Отзывы. Как бы постыдно это ни звучало, но Huawei покупает отзывы. На официальном сайте компании даже есть специальная страница, отведённая этой – с вашего позволения сказать – акции. Принявшим участие обещают подарок – пауэрбанк за 1 рубль. Подарки периодически меняются и, если я ничего не путаю, в прошлый раз китайцы предлагали монопод. Не бог весть что, но на халяву и уксус сладкий, ведь правда же? Тем более что и условия для получения подарка – не бей лежачего.

Как получить подарок от Huawei

Отзыв может касаться только смартфонов без сервисов Google (аппаратами с сервисами Google отзывы не нужны – их купят и так);

Отзыв должен быть длиннее 350 символов (это примерно половина листа А4 14-м шрифтом Times New Roman, то есть ограничиться одним только «меня всё устроило» явно не получится);

Остаётся только зачем-то заскриншотить свой отзывы и выложить скриншот в комментариях к новости о проведении акции. Всё.

Казалось бы, ну что тут такого? Просто производитель хочет знать истинное мнение пользователей о своей продукции. Но ведь это же от лукавого. Если вам обещают какой-то подарок, совершенно очевидно, что вы уже не сможете сохранять объективность. В конце концов, смартфон вы уже купили, и деньги за него вам никто не вернёт, а вот пауэрбанк или монопод за 1 рубль получить хочется. Поэтому вы наверняка напишете положительный отзыв и постараетесь сгладить углы, чтобы добрый Huawei отправил вам подарок.

Отзывы о смартфонах Huawei

Я не могу утверждать, сопоставляет ли Huawei каким-то образом отзывы с реальными покупками. Однако мне было позволено оставить отзыв абсолютно о любом устройстве на сайте Huawei, хотя я там, конечно, ничего не покупал. Но самое смешное ждало меня впереди. Я решил посмотреть, что пользователи пишут о смартфонах бренда, и обнаружил хвалебные отзывы даже к аппаратам, которые ещё и продаваться официально не начали. Это устройства линейки Huawei Y 2020-го года. Они поступят в розницу только через два дня, 5 июня, однако положительными впечатлениями народ, жаждущий халявы, поделился ещё в мае.

В чем проблема современных смартфонов на Android

Но на этом я не успокоился и решил проверить отзывы о смартфонах Huawei на Яндекс.Маркете. Уж не знаю, совпадение это или нет, но все последние новинки компании имеют десятки и сотни положительных отзывов, написанных подозрительно развёрнуто. Ради интереса я открыл страницу Galaxy S20 и увидел, что отзывы о нём в среднем в 2, а то и в 3 раза короче, чем об аппаратах Huawei. Куплены отзывы на Яндекс.Маркете или нет, наверняка не скажу, но, учитывая, какую ересь порой пишут их авторы, есть подозрение, что это было сделано неискренне.