Недорогие камерофоны vivo V70 поступили в продажу. У них лучшая камера за свои деньги

Компания vivo, успевшая покорить сердца тысяч энтузиастов топовой линейкой X300, решила заглянуть в средний ценовой сегмент. После анонса флагманов производитель решил выпустить недорогие камерофоны vivo V70 и vivo V70 Elite. Между ними мало отличий, но много общего: экран с ультратонкими рамками и, конечно же, классные камеры с телеобъективом флагманского уровня для профессионалов мобильной съемки.

Характеристики vivo V70 и V70 Elite

Внешне смартфоны идентичны друг другу. Обе модели имеют одинаковый дизайн и размеры корпуса с алюминиевой рамой, а отличается у них только процессор.

Характеристики vivo V70 vivo V70 Elite Экран 6.59 дюйма, AMOLED (2750х1260), 120 Гц 6.59 дюйма, AMOLED (2750х1260), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП 50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП 50 МП Процессор Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 8s Gen 3 Память 8/256 ГБ 8/256 ГБ, 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 6500 мАч 6500 мАч Зарядка 90 Вт 90 Вт

За исключением скромного ультраширика все камеры смартфонов — топ, ведь даже 50-мегапиксельная фронталка здесь имеет автофокус. Но главный акцент сделан на телеобъектив-перископ с фокусным расстоянием 85 мм (3.7x зум). Он идеально подходит для портретной съемки, а еще обеспечивает 10-кратное приближение без потери качества и 100-кратный цифровой зум.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Сколько стоит смартфон vivo V70

Приобрести новые смартфоны уже сейчас можно в Индии, где цена vivo V70 в зависимости от модели составляет:

vivo V70 — от 45 999 ₹ (~ 39 000 ₽);

— от 45 999 ₹ (~ 39 000 ₽); vivo V70 Elite — от 51 999 ₹ (~ 44 000 ₽).

Наверняка vivo V70 выйдет в России, как ранее на наших прилавках появился его предшественник V60, однако релиз случится позднее. Плюс ко всему нет ясности относительно того, будут ли на отечественном рынке представлены оба смартфона или только один.