Недорогие камерофоны vivo V70 поступили в продажу. У них лучшая камера за свои деньги

Герман Вологжанин

Компания vivo, успевшая покорить сердца тысяч энтузиастов топовой линейкой X300, решила заглянуть в средний ценовой сегмент. После анонса флагманов производитель решил выпустить недорогие камерофоны vivo V70 и vivo V70 Elite. Между ними мало отличий, но много общего: экран с ультратонкими рамками и, конечно же, классные камеры с телеобъективом флагманского уровня для профессионалов мобильной съемки.

Недорогие камерофоны vivo V70 поступили в продажу. У них лучшая камера за свои деньги. vivo запустила в продажу новые камерофоны. Изображение: vivo. Фото.

vivo запустила в продажу новые камерофоны. Изображение: vivo

Характеристики vivo V70 и V70 Elite

Внешне смартфоны идентичны друг другу. Обе модели имеют одинаковый дизайн и размеры корпуса с алюминиевой рамой, а отличается у них только процессор.

Характеристикиvivo V70vivo V70 Elite
Экран6.59 дюйма, AMOLED (2750х1260), 120 Гц6.59 дюйма, AMOLED (2750х1260), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера50 МП50 МП
ПроцессорSnapdragon 7 Gen 4Snapdragon 8s Gen 3
Память8/256 ГБ8/256 ГБ, 12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор6500 мАч6500 мАч
Зарядка90 Вт90 Вт

За исключением скромного ультраширика все камеры смартфонов — топ, ведь даже 50-мегапиксельная фронталка здесь имеет автофокус. Но главный акцент сделан на телеобъектив-перископ с фокусным расстоянием 85 мм (3.7x зум). Он идеально подходит для портретной съемки, а еще обеспечивает 10-кратное приближение без потери качества и 100-кратный цифровой зум.

Сколько стоит смартфон vivo V70

Приобрести новые смартфоны уже сейчас можно в Индии, где цена vivo V70 в зависимости от модели составляет:

  • vivo V70 — от 45 999 ₹ (~ 39 000 ₽);
  • vivo V70 Elite — от 51 999 ₹ (~ 44 000 ₽).

Наверняка vivo V70 выйдет в России, как ранее на наших прилавках появился его предшественник V60, однако релиз случится позднее. Плюс ко всему нет ясности относительно того, будут ли на отечественном рынке представлены оба смартфона или только один.

Лонгриды для вас
Чем Xiaomi 18 будет отличаться от Xiaomi 17

Конвейер Xiaomi никогда не останавливается. Новые смартфоны компании появляются на прилавках ежесекундно, а в это время в главном офисе думают, каким сделать следующий смартфон. Серия Xiaomi 17, чей глобальный релиз ожидается в марте, уже снискала славу в Китае, но сейчас там думают о будущем. Подтверждение тому — усиление слухов относительно нового поколения флагманов. В сеть просочились ключевые характеристики Xiaomi 18, а это — повод узнать о главных отличиях от предшественника, чтобы оценить прогресс.

Читать далее
Первые обзоры vivo X300: за что хвалят и критикуют самый раскрученный камерофон

Вчера в Шанхая состоялась презентация vivo X300 — линейки смартфонов, на которую в год своего 30-летия бренд из Поднебесной делает большую ставку. На мероприятие, прошедшее в чаше огромного стадиона, свезли журналистов и блогеров со всего света, дабы по китайской традиции перед всем миром унизить Apple и похвастаться своим новым продуктом, чей релиз в том числе ожидается на территории России. Несмотря на то, что большинство отзывов на vivo X300 носят хвалебный характер, в обзорах нового смартфона нам удалось отыскать кое-что, о чем vivo предпочла умолчать.

Читать далее
Лучшие гаджеты для мужчин в подарок на 23 февраля: что купить и по какой цене

23 февраля в России традиционно считается праздником мужчин. Ну а что? Если девушке дарят 8 марта цветы, то почему парень не может рассчитывать на новую пару носков в честь праздника? Но в душе каждый мужчина мечтает о чем-то большем, а главное — полезном. Например, о гаджете в подарок от любимой женщины. Но, прежде чем вручать ему такой презент, стоит вспомнить о предпочтениях партнера. Забыли? А мы напомним, ведь что-то полезное вы наверняка найдете в нашей подборке подарков на 23 февраля, где собраны гаджеты на любой вкус.

Читать далее
Российские банки перейдут на единый QR-код с 1 сентября 2026 года: что это значит для покупателей
Apple готовит сразу несколько новых устройств с ИИ: сроки выхода и основные детали
Питер Тиль вышел из ETHZilla, которая накапливает эфиры. Акции компании рухнули на 97 процентов
