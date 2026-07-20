Недавно я составлял рейтинг самых выгодных смартфонов в 2026 году и поймал себя на мысли, что все чаще советую модели 2024-2025 годов, а не новинки. Это не случайность. На рынке разворачивается кризис, о котором мало говорят открыто, но который виден в характеристиках каждого второго нового смартфона 2026 года. Объясняю, что происходит.

Новые смартфоны реально стали хуже. Фото.

Новые смартфоны реально стали хуже

Почему новые смартфоны слабее старых

Кризис на рынке памяти начался в конце 2025 года. Спрос на DRAM и NAND со стороны ИИ-инфраструктуры резко вырос, предложение не успело — производители памяти подняли цены. Смартфонным компаниям пришлось выбирать: поднять цену на устройство или сэкономить на чем-то другом. Большинство выбрало второе. И первое, что режут — процессор.

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У меня есть конкретные примеры. Новинка июля 2026 года realme P4, которую я обозревал неделей ранее, работает на Snapdragon 685. Тот же чип стоял в realme 12 еще в 2024 году. Прошлогодний realme P3 при этом имеет под капотом Snapdragon 6 Gen 4 — принципиально более современный и мощный чип, хотя вышел годом раньше. Новый смартфон буквально слабее предыдущего поколения.

Купить realme P3

То же самое с линейкой REDMI Note 17: базовая модель получила Snapdragon 4 Gen 4 против Snapdragon 6 Gen 3 у прошлогоднего REDMI Note 15 5G. Кризис памяти в действии: новее не значит лучше.

Камеры в новых смартфонах тоже деградируют

Производители делают ставку на то, что большинство смотрит на главные цифры: мегапиксели основной камеры и объем памяти. Все остальное идет под нож.

Новые бюджетные смартфоны снимают хуже старых. Фото.

Новые бюджетные смартфоны снимают хуже старых

Сравните сами:

Взяв новые модели смартфонов 2026 года, вы рискуете получить худшую камерную систему, чем у прошлогодней модели по той же цене. Обсудить это можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Какие смартфоны не выйдут в 2026 году

Флагманы 2026 года тоже под ударом. Xiaomi не выпустит Xiaomi 18 Ultra. Совсем. Компания не перенесла и не переименовала, а отказалась. Ухудшить флагман без удара по репутации невозможно, а выпустить с прежними характеристиками при дорогой памяти — убыточно.

Релиз Xiaomi 18 Ultra уже отменили. Фото.

Релиз Xiaomi 18 Ultra уже отменили

Параллельно разворачивается другая история:

Смартфон 2026 года выходит в условиях, когда сами производители режут амбиции и оптимизируют расходы.

Единственный плюс новых смартфонов — батарея

Честности ради: одно реальное улучшение у смартфонов 2026 года есть. Аккумуляторы выросли заметно. В частности, REDMI Note 17 Pro получил 9000 мАч. Кремний-углеродная технология позволила вместить больше емкости в тот же корпус, и производители этим активно пользуются, развивая данное направление.

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Но вот вопрос: стоит ли большая батарея того, чтобы получить более слабый процессор, урезанные камеры и потерять ультраширик? Для большинства — нет. Батарея на 7000 мАч у прошлогодней модели тоже хватает на день с запасом.

Какой смартфон купить в 2026 году

Успевайте купить OnePlus 15 и другие смартфоны, вышедшие до начала кризиса памяти. Фото.

Успевайте купить OnePlus 15 и другие смартфоны, вышедшие до начала кризиса памяти

Мой совет — смотреть на модели, которые вышли до того, как кризис начал диктовать условия. Четыре варианта под разный бюджет:

Лучшие смартфонами 2026 года парадоксальным образом являются прошлогодние модели. Пока кризис на рынке памяти не рассосется, ситуация вряд ли изменится. Берите проверенное железо, пока оно доступно по разумным ценам. А об изменениях на рынке мы обязательно сообщим в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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