Недавно я составлял рейтинг самых выгодных смартфонов в 2026 году и поймал себя на мысли, что все чаще советую модели 2024-2025 годов, а не новинки. Это не случайность. На рынке разворачивается кризис, о котором мало говорят открыто, но который виден в характеристиках каждого второго нового смартфона 2026 года. Объясняю, что происходит.

Почему новые смартфоны слабее старых

Кризис на рынке памяти начался в конце 2025 года. Спрос на DRAM и NAND со стороны ИИ-инфраструктуры резко вырос, предложение не успело — производители памяти подняли цены. Смартфонным компаниям пришлось выбирать: поднять цену на устройство или сэкономить на чем-то другом. Большинство выбрало второе. И первое, что режут — процессор.

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У меня есть конкретные примеры. Новинка июля 2026 года realme P4, которую я обозревал неделей ранее, работает на Snapdragon 685. Тот же чип стоял в realme 12 еще в 2024 году. Прошлогодний realme P3 при этом имеет под капотом Snapdragon 6 Gen 4 — принципиально более современный и мощный чип, хотя вышел годом раньше. Новый смартфон буквально слабее предыдущего поколения.

Купить realme P3

То же самое с линейкой REDMI Note 17: базовая модель получила Snapdragon 4 Gen 4 против Snapdragon 6 Gen 3 у прошлогоднего REDMI Note 15 5G. Кризис памяти в действии: новее не значит лучше.

Камеры в новых смартфонах тоже деградируют

Производители делают ставку на то, что большинство смотрит на главные цифры: мегапиксели основной камеры и объем памяти. Все остальное идет под нож.

Сравните сами:

realme P4 против realme P3: фронталка упала с 16 МП до 8 МП (вдвое);

REDMI Note 17 5G против REDMI Note 15 5G: убрали ультраширокоугольную камеру.

Взяв новые модели смартфонов 2026 года, вы рискуете получить худшую камерную систему, чем у прошлогодней модели по той же цене. Обсудить это можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Какие смартфоны не выйдут в 2026 году

Флагманы 2026 года тоже под ударом. Xiaomi не выпустит Xiaomi 18 Ultra. Совсем. Компания не перенесла и не переименовала, а отказалась. Ухудшить флагман без удара по репутации невозможно, а выпустить с прежними характеристиками при дорогой памяти — убыточно.

Параллельно разворачивается другая история:

Смартфон 2026 года выходит в условиях, когда сами производители режут амбиции и оптимизируют расходы.

Единственный плюс новых смартфонов — батарея

Честности ради: одно реальное улучшение у смартфонов 2026 года есть. Аккумуляторы выросли заметно. В частности, REDMI Note 17 Pro получил 9000 мАч. Кремний-углеродная технология позволила вместить больше емкости в тот же корпус, и производители этим активно пользуются, развивая данное направление.

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Но вот вопрос: стоит ли большая батарея того, чтобы получить более слабый процессор, урезанные камеры и потерять ультраширик? Для большинства — нет. Батарея на 7000 мАч у прошлогодней модели тоже хватает на день с запасом.

Какой смартфон купить в 2026 году

Мой совет — смотреть на модели, которые вышли до того, как кризис начал диктовать условия. Четыре варианта под разный бюджет:

Лучшие смартфонами 2026 года парадоксальным образом являются прошлогодние модели. Пока кризис на рынке памяти не рассосется, ситуация вряд ли изменится. Берите проверенное железо, пока оно доступно по разумным ценам. А об изменениях на рынке мы обязательно сообщим в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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