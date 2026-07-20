Недавно я составлял рейтинг самых выгодных смартфонов в 2026 году и поймал себя на мысли, что все чаще советую модели 2024-2025 годов, а не новинки. Это не случайность. На рынке разворачивается кризис, о котором мало говорят открыто, но который виден в характеристиках каждого второго нового смартфона 2026 года. Объясняю, что происходит.
Почему новые смартфоны слабее старых
Кризис на рынке памяти начался в конце 2025 года. Спрос на DRAM и NAND со стороны ИИ-инфраструктуры резко вырос, предложение не успело — производители памяти подняли цены. Смартфонным компаниям пришлось выбирать: поднять цену на устройство или сэкономить на чем-то другом. Большинство выбрало второе. И первое, что режут — процессор.
👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX
У меня есть конкретные примеры. Новинка июля 2026 года realme P4, которую я обозревал неделей ранее, работает на Snapdragon 685. Тот же чип стоял в realme 12 еще в 2024 году. Прошлогодний realme P3 при этом имеет под капотом Snapdragon 6 Gen 4 — принципиально более современный и мощный чип, хотя вышел годом раньше. Новый смартфон буквально слабее предыдущего поколения.
То же самое с линейкой REDMI Note 17: базовая модель получила Snapdragon 4 Gen 4 против Snapdragon 6 Gen 3 у прошлогоднего REDMI Note 15 5G. Кризис памяти в действии: новее не значит лучше.
Камеры в новых смартфонах тоже деградируют
Производители делают ставку на то, что большинство смотрит на главные цифры: мегапиксели основной камеры и объем памяти. Все остальное идет под нож.
Сравните сами:
- realme P4 против realme P3: фронталка упала с 16 МП до 8 МП (вдвое);
- REDMI Note 17 5G против REDMI Note 15 5G: убрали ультраширокоугольную камеру.
Взяв новые модели смартфонов 2026 года, вы рискуете получить худшую камерную систему, чем у прошлогодней модели по той же цене. Обсудить это можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.
Какие смартфоны не выйдут в 2026 году
Флагманы 2026 года тоже под ударом. Xiaomi не выпустит Xiaomi 18 Ultra. Совсем. Компания не перенесла и не переименовала, а отказалась. Ухудшить флагман без удара по репутации невозможно, а выпустить с прежними характеристиками при дорогой памяти — убыточно.
Параллельно разворачивается другая история:
- OPPO переводит realme и OnePlus на собственную оболочку ColorOS, сокращая финансирование брендов;
- OnePlus уходит с рынков США и Европы;
- realme сворачивает присутствие на домашнем китайском рынке.
Смартфон 2026 года выходит в условиях, когда сами производители режут амбиции и оптимизируют расходы.
Единственный плюс новых смартфонов — батарея
Честности ради: одно реальное улучшение у смартфонов 2026 года есть. Аккумуляторы выросли заметно. В частности, REDMI Note 17 Pro получил 9000 мАч. Кремний-углеродная технология позволила вместить больше емкости в тот же корпус, и производители этим активно пользуются, развивая данное направление.
🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Но вот вопрос: стоит ли большая батарея того, чтобы получить более слабый процессор, урезанные камеры и потерять ультраширик? Для большинства — нет. Батарея на 7000 мАч у прошлогодней модели тоже хватает на день с запасом.
Какой смартфон купить в 2026 году
Мой совет — смотреть на модели, которые вышли до того, как кризис начал диктовать условия. Четыре варианта под разный бюджет:
- OnePlus 15 — самый сбалансированный флагман. Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройная камера 50+50+50 МП, батарея 7300 мАч, зарядка 120 Вт.
- realme 15 5G — лучший до 20 тысяч. Dimensity 7300+, AMOLED 144 Гц, Sony IMX882, батарея 7000 мАч.
- POCO X8 Pro — мощный и недорогой. Dimensity 8500-Ultra, кремний-углеродная батарея 6500 мАч, 100 Вт зарядка, IP68.
- POCO M7 — лучшее до 10 тысяч. FullHD-экран, Snapdragon 685, NFC, батарея 7000 мАч.
Лучшие смартфонами 2026 года парадоксальным образом являются прошлогодние модели. Пока кризис на рынке памяти не рассосется, ситуация вряд ли изменится. Берите проверенное железо, пока оно доступно по разумным ценам. А об изменениях на рынке мы обязательно сообщим в телеграм-канале AndroidInsider.ru.
Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158