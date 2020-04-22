Нормально же сидели. Зачем Xiaomi полезла в складные гаджеты?

Помните свои ощущения, когда Samsung показал первый складной смартфон в мире? Что вы тогда испытали? Чувство гордости от того, что живете в это чудесное время? Может быть, острое желание разбить копилку и купить этот гаджет? Хотя, мне кажется, это было что-то типа недоумения и непонимания того, зачем это вообще нужно, и кто купит это нечто за две с половиной тысячи долларов. Тогда я сохранил нейтралитет, потом старался доказать успешность и перспективность такой технологии, а теперь понимаю, что пока продукт очень сырой и выпускать его из лаборатории рано. Слишком много у него недочетов. Все бы ничего, но теперь и Xiaomi полезла в этот огород. Неужели получится очередной ”топ за свои деньги”? Сомневаюсь.

Складной смартфон Xiaomi

Слухи в мире смартфонов уже давно перестали быть слухами и теперь максимально соответствуют поговорке ”нет дыма без огня”. Если кто-то что-то говорит, в этом есть здравый смысл и, скорее всего, процентов на восемьдесят он прав. Хотя, возможно, просто производители понимают, что слухи это своего рода желание людей и стараются выпустить что-то в соответствии с этими желаниями.

Так Xiaomi, похоже, планирует выпустить складной телефон, похожий на Samsung Galaxy Z Flip. Эта информация поступает от ZDNet Korea, которая получила некоторые данные от своих источников в индустрии электронных компонентов.

Согласно этой информации, Xiaomi попросила компанию Samsung снабдить их достаточным количеством гибких OLED-дисплеев, аналогичных тем, что использует в Galaxy Z Flip. Источник также отмечает, что Xiaomi может обратиться и к другому поставщику. Им станет еще одна известная корейская компания — LG Display. Есть и другие производители, которые могут поставить такие дисплеи, например, BOE и CSOT, но их дисплеи якобы не соответствуют стандартам качества Xiaomi.

Даже если дисплеи этих производителей имеют какие-то конструктивные недочеты, так ли они страшны на фоне того, что вся конструкция в принципе, скорее всего, будет работать не очень долго. Примеры первых партий Samsung и Motorola лишнее тому подтверждение.

Когда Xiaomi выпустит складной телефон

Массовое производство складных смартфонов Xiaomi, как ожидается, начнется во второй половине этого года. Эта раскладушка станет первым подобным смартфоном компании. Ранее Xiaomi уже продемонстрировала свой складной смартфон, но это был всего лишь прототип, и он так и не стал реальностью. Но мало ли, что кто-то показывает прототипы. Главное, чтобы в итоге выпустили промышленный образец.

Это устройство, скорее всего, будет иметь спецификации флагманского уровня или, по крайней мере, что-то близкое к этому. Не исключено, что компания уже представляет, каким должен быть ее смартфон и теперь дело только за покупкой экранов. Когда договоренность по ним будет достигнута, останется лишь адаптировать его к железу и все должно заработать. Но это не точно.

У нас есть ответ на важный вопрос. Когда складные телефоны будут стоить как обычные?

Как бы для подтверждения своих намерений, Xiaomi уже обзавелась несколькими патентами складных телефонов. Вот только патентов этих у каждого крупного бренда десяток, а готовые смартфоны есть только у двух с половиной компаний.

Возможно, в ближайшем будущем будут другие утечки, которые помогут нам понять больше, но пока говорить об этом рано. Одно понятно точно — компания сильно рискует.

Они существуют и их целых пять: Пять причин не покупать складной смартфон сейчас

Есть ощущение, что она попробовала делать смартфоны, в целом научилась и решила показать всем, кто тут готов поставить всех на место. Главное, чтобы с таким подходом она не провалилась на самое дно.

Есть ощущение, что производители немного остыли к складным устройствам. Тем, кто их начал делать, просто уже поздно отступать. Остальные еще могут сэкономить себе очень много денег. На этом фоне выглядит очень сомнительным решение Xiaomi, которая обычно выпускает что-то недорогое, выпустить смартфон, который будет стоить минимум полторы тысячи долларов.

Если вы тоже считаете, что складные смартфон от Xiaomi нам не нужны, давайте выскажем свою позицию в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Хотя, возможно, мы чего-то не знаем, и Xiaomi готовы не просто выпустить новый складной смартфон, но и сделать его бюджетным. Вот это будет номер, если по сути тот же Galaxy Z Flip будет продаваться за тысячу долларов или даже меньше, но верится в это с большим трудом.

Мне кажется, что Xiaomi просто выпустит очередной складной смартфон, который никто не купит. Свое самолюбие они потешат, но рынку это ничего не даст. А так как заложенные в новинку деньги надо будет отбивать, могут просто подорожать новые модели обычных смартфонов, которые готовятся к выходу. Как вы понимаете, это путь в никуда. Главное, чтобы на этом пути компания не взяла билет в одну сторону.