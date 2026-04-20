Ещё пару лет назад Nothing воспринимался как бренд-эксперимент Карла Пея: красивые прозрачные корпуса, забавные глифы на спинке и один смартфон в год — на любителя. Сейчас же это полноценный производитель со зрелой линейкой, в которой есть и настоящий флагман, и доступные «ашки», и отдельный суббренд CMF с упором на доступность. Новые Phone (4a) и (4a) Pro и вовсе навели шороху, а юзеры их восприняли тепло. Но вот парадокс: выбрать конкретную модель стало сложнее, чем когда-либо. В 2026 году актуальными остаются сразу семь устройств. Разбираемся, какой Nothing Phone выбрать в 2026 именно вам.
CMF Phone 2 Pro — самый дешевый смартфон с Nothing OS
Самый недорогой и самый необычный смартфон в списке. Правда, задняя крышка больше не снимается с помощью фирменного винта, но телефон все равно выглядит ярко и круто. Зато поддерживаются аксессуары-насадки: линзы на камеру, кошелёк, подставка.
|Параметр
|Значение
|Экран
|6,77″, AMOLED, 120 Гц, 3000 нит
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7300 Pro
|Камеры
|50 Мп (осн.) + 50 Мп (телевик 2x) + 8 Мп (ширик)
|Батарея
|5000 мАч, зарядка 33 Вт
|Цена
|от 20 700 руб.
Ключевое преимущество CMF Phone 2 Pro — цена и набор функций. За 20 с небольшим тысяч рублей вы получаете AMOLED с пиковой яркостью 3000 нит, NFC, телевик с оптическим зумом и возможность менять заднюю крышку. Аналогов по формуле «бюджет плюс характер» на рынке попросту нет. Минусы честные: защита только IP54 и отсутствие стереодинамиков.
Nothing Phone (3a) Lite — дизайн Nothing за минимальные деньги
По сути — копия CMF Phone 2 Pro, но в привычной эстетике Nothing: стеклянная задняя панель, прозрачные акценты и один круглый светодиод вместо полноценных глифов. Тот же Dimensity 7300 Pro, тот же экран, та же батарея.
|Параметр
|Значение
|Экран
|6,77″, AMOLED, 120 Гц, 3000 нит
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7300 Pro
|Камеры
|50 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макро)
|Батарея
|5000 мАч, зарядка 33 Вт
|Цена
|от 21 000 руб.
Вы получаете фирменный стиль смартфонов Nothing по цене китайского середнячка. Неплохо, да? Если вам нравятся прозрачные корпуса, кнопка Essential Key и эстетика бренда, но платить 50+ тысяч нет желания — это оптимальный вход в экосистему. Обновления обещают до 6 лет патчей и 3 крупных апдейта Android.
Nothing Phone (3a) — самый выгодный смартфон Android-смартфон
Базовая «трёшка-ашка» вышла в марте 2025 года и до сих пор остаётся одним из самых сбалансированных предложений бренда. Три камеры, полноценные глифы, Snapdragon 7s Gen 3 — тот самый смартфон, про который западная пресса писала, что он «близок к идеалу в использовании». Честно говоря, готов только подписаться под этим. Сам поменял (3а) на Phone (3), но с теплотой вспоминаю среднебюжетный Nothing. Почти идеален по всем фронтам даже после iPhone!
|Параметр
|Значение
|Экран
|6,77″, AMOLED, 120 Гц, 3000 нит
|Процессор
|Snapdragon 7s Gen 3
|Камеры
|50 Мп + 50 Мп (телевик 2x) + 8 Мп (ширик)
|Батарея
|5000 мАч, зарядка 50 Вт
|Цена
|от 23 000 руб.
Phone (3a) — это оптимальное соотношение цены и возможностей. За относительно небольшие деньги вы получаете телевик с оптикой, IP64, 50-ваттную зарядку и полноценный Glyph-интерфейс. Но есть и недостатки. Главный — медленная память UFS 2.2, которая вам аукнется, когда будете открывать файлы на устройстве или медиатеку в Яндекс Музыке. Тем не менее, по мнению многих обзорщиков, именно базовая версия — более разумный выбор, чем более дорогая Pro.
Nothing Phone (3a) Pro — недорогой камерофон с камерой-перископом
Отличается от базовой (3a) в первую очередь тыльным блоком: перископический телевик Sony LYT-600 с 3-кратным оптическим зумом, диафрагмой f/2.55 и оптической стабилизацией. Селфи-камера тоже серьёзнее — 50 Мп с записью 4K.
|Параметр
|Значение
|Экран
|6,77″, AMOLED, 120 Гц, 3000 нит
|Процессор
|Snapdragon 7s Gen 3
|Камеры
|50 Мп + 50 Мп перископ 3x + 8 Мп (ширик)
|Батарея
|5000 мАч, зарядка 50 Вт
|Цена
|от 25 000 руб.
Почему стоит купить Nothing Phone (3a) Pro? Нам предлагают камеры уровня выше среднего класса. Перископ с оптикой за такие деньги — всё ещё редкость. Если вы много снимаете зумом и любите портреты, а переплачивать за (4a) Pro жалко — (3a) Pro остаётся отличным вариантом. Дизайн с «шайбой» спорный, но именно он делает смартфон узнаваемым.
Nothing Phone (4a) — новый недорогой смартфон 2026 года
Продолжение Nothing Phone (3a), вышедшее в марте 2026. Получил новое поколение чипа, экран 1,5K, Android 16 и обновлённый Glyph Bar из 63 светодиодов. По сути, аккуратная эволюция без революций, что довольно неплохо. Зачем портить то, что и так хорошо?
|Параметр
|Значение
|Экран
|6,78″, AMOLED 1,5K, 120 Гц, 4500 нит
|Процессор
|Snapdragon 7s Gen 4
|Камеры
|50 Мп + 50 Мп перископ 3,5x + 8 Мп (ширик)
|Батарея
|5080 мАч, зарядка 50 Вт
|Цена
|от 32 000 руб.
Ключевое преимущество — перископ с 3,5-кратным оптическим зумом в бюджетном сегменте. Кроме того, отметим улучшение памяти до UFS 3.1 — именно за это ругали прошлую модель, теперь файлы прогружаются быстрее. Аналогов по камерам за такие деньги практически нет. Плюс свежая Nothing OS 4.1, ИИ-функции Essential Space и поддержка Android до 2029 года. Главный минус — габариты: смартфон весит 204,5 г, одной рукой неудобно.
Nothing Phone (4a) Pro — характеристики и отличия от 4a
Самый интересный Nothing Phone 2026 года в линейке. Впервые в истории бренда — цельнометаллический алюминиевый корпус, экран 144 Гц с пиковой яркостью 5000 нит, Glyph Matrix из 137 мини-светодиодов и перископ с 140-кратным цифровым зумом.
|Параметр
|Значение
|Экран
|6,83″, AMOLED 1,5K, 144 Гц, 5000 нит
|Процессор
|Snapdragon 7 Gen 4
|Камеры
|50 Мп Sony + 50 Мп перископ 3,5x/140x + 8 Мп
|Батарея
|5080 мАч, зарядка 50 Вт
|Цена
|от 38 000 руб.
Главная фича новинки — флагманские ощущения за средние деньги. Корпус из металла, экран 144 Гц, самый мощный зум на рынке в этой ценовой категории и отличная автономность. В тестах GSMArena смартфон продержался больше 15 часов активного использования. Минус — IP65 вместо IP68 у конкурентов. По сути, главный смартфон Nothing 2026, ведь в этом году флагманов от бренда не будет.
Nothing Phone (3) — самый мощный Nothing Phone 2026
Вышел летом 2025 года и впервые заявил Nothing в премиум-сегменте. Snapdragon 8s Gen 4, три 50-мегапиксельных модуля с перископом, яркость 4500 нит, беспроводная зарядка и Glyph Matrix из 489 светодиодов, на котором можно запускать «Камень-ножницы-бумагу» и прочие прикольные анимашки. Говорят, это все баловство, но в реальности это весьма полезная фича, которая не надоедает.
|Параметр
|Значение
|Экран
|6,67″, AMOLED, 120 Гц, 4500 нит
|Процессор
|Snapdragon 8s Gen 4
|Камеры
|50 Мп + 50 Мп перископ 3x + 50 Мп ширик 114°
|Батарея
|5150 мАч, 65 Вт + 15 Вт беспровод.
|Цена
|от 45 500 руб.
Главная фишка Nothing Phone 3 — максимум возможностей в одном устройстве. Флагманская производительность (8s Gen 4 хватает для любых задач), IP68, беспроводная зарядка, обновления до 2032 года и уникальный матричный дисплей сзади. Это не Samsung Galaxy S-класса по характеристикам, но покупают его не за цифры — а за то, такого больше ни у кого нет. Реально классный смартфон, а кто хейтит его — просто им не пользовались.
Какой Nothing Phone купить в 2026 — ответ в одном абзаце
Какой Nothing брать в 2026? Какой подойдет вам? Все действительно сложно, так как большинство смартфонов схожи по характеристикам. Чтобы было проще разобраться, ловите короткие рекомендации по бюджетам и задачам:
- CMF Phone 2 Pro — если нужен самый доступный смартфон с необычным дизайном и возможностью кастомизации за 20–22 тысячи рублей.
- Nothing Phone (3a) Lite — вход в экосистему Nothing за минимальные деньги, фирменный прозрачный дизайн и долгая поддержка обновлениями.
- Nothing Phone (3a) — оптимальный баланс цены и характеристик в линейке, полноценные глифы, телевик и 50-ваттная зарядка за 30 тысяч.
- Nothing Phone (3a) Pro — для тех, кто снимает много фото: перископ с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельная селфи-камера.
- Nothing Phone (4a) — свежий Snapdragon 7s Gen 4, экран 1,5K и перископ 3,5x в бюджетном сегменте, Android 16 из коробки.
- Nothing Phone (4a) Pro — почти флагман за средние деньги: металл, 144 Гц, зум до 140x и самый мощный Glyph Matrix среди «ашек».
- Nothing Phone (3) — настоящий флагман бренда с беспроводной зарядкой, Snapdragon 8s Gen 4 и обновлениями до 2032 года. Сейчас круто подешевел — можно брать!
Если выбирать оптимальный вариант на 2026 год — это Nothing Phone (4a) Pro. Он даёт почти всё самое необходимое пользователю. При этом, если готовы мириться с необычным дизайном, то Nothing Phone (3) сейчас брать выгоднее всего: получите флагманскую начинку.