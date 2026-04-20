Ещё пару лет назад Nothing воспринимался как бренд-эксперимент Карла Пея: красивые прозрачные корпуса, забавные глифы на спинке и один смартфон в год — на любителя. Сейчас же это полноценный производитель со зрелой линейкой, в которой есть и настоящий флагман, и доступные «ашки», и отдельный суббренд CMF с упором на доступность. Новые Phone (4a) и (4a) Pro и вовсе навели шороху, а юзеры их восприняли тепло. Но вот парадокс: выбрать конкретную модель стало сложнее, чем когда-либо. В 2026 году актуальными остаются сразу семь устройств. Разбираемся, какой Nothing Phone выбрать в 2026 именно вам.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ И УЗНАВАЙ О СКИДКАХ ПЕРВЫМ

CMF Phone 2 Pro — самый дешевый смартфон с Nothing OS

Самый недорогой и самый необычный смартфон в списке. Правда, задняя крышка больше не снимается с помощью фирменного винта, но телефон все равно выглядит ярко и круто. Зато поддерживаются аксессуары-насадки: линзы на камеру, кошелёк, подставка.

Параметр Значение Экран 6,77″, AMOLED, 120 Гц, 3000 нит Процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro Камеры 50 Мп (осн.) + 50 Мп (телевик 2x) + 8 Мп (ширик) Батарея 5000 мАч, зарядка 33 Вт Цена от 20 700 руб.

Ключевое преимущество CMF Phone 2 Pro — цена и набор функций. За 20 с небольшим тысяч рублей вы получаете AMOLED с пиковой яркостью 3000 нит, NFC, телевик с оптическим зумом и возможность менять заднюю крышку. Аналогов по формуле «бюджет плюс характер» на рынке попросту нет. Минусы честные: защита только IP54 и отсутствие стереодинамиков.

Nothing Phone (3a) Lite — дизайн Nothing за минимальные деньги

По сути — копия CMF Phone 2 Pro, но в привычной эстетике Nothing: стеклянная задняя панель, прозрачные акценты и один круглый светодиод вместо полноценных глифов. Тот же Dimensity 7300 Pro, тот же экран, та же батарея.

Параметр Значение Экран 6,77″, AMOLED, 120 Гц, 3000 нит Процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro Камеры 50 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макро) Батарея 5000 мАч, зарядка 33 Вт Цена от 21 000 руб.

Вы получаете фирменный стиль смартфонов Nothing по цене китайского середнячка. Неплохо, да? Если вам нравятся прозрачные корпуса, кнопка Essential Key и эстетика бренда, но платить 50+ тысяч нет желания — это оптимальный вход в экосистему. Обновления обещают до 6 лет патчей и 3 крупных апдейта Android.

Nothing Phone (3a) — самый выгодный смартфон Android-смартфон

Базовая «трёшка-ашка» вышла в марте 2025 года и до сих пор остаётся одним из самых сбалансированных предложений бренда. Три камеры, полноценные глифы, Snapdragon 7s Gen 3 — тот самый смартфон, про который западная пресса писала, что он «близок к идеалу в использовании». Честно говоря, готов только подписаться под этим. Сам поменял (3а) на Phone (3), но с теплотой вспоминаю среднебюжетный Nothing. Почти идеален по всем фронтам даже после iPhone!

Параметр Значение Экран 6,77″, AMOLED, 120 Гц, 3000 нит Процессор Snapdragon 7s Gen 3 Камеры 50 Мп + 50 Мп (телевик 2x) + 8 Мп (ширик) Батарея 5000 мАч, зарядка 50 Вт Цена от 23 000 руб.

Phone (3a) — это оптимальное соотношение цены и возможностей. За относительно небольшие деньги вы получаете телевик с оптикой, IP64, 50-ваттную зарядку и полноценный Glyph-интерфейс. Но есть и недостатки. Главный — медленная память UFS 2.2, которая вам аукнется, когда будете открывать файлы на устройстве или медиатеку в Яндекс Музыке. Тем не менее, по мнению многих обзорщиков, именно базовая версия — более разумный выбор, чем более дорогая Pro.

Nothing Phone (3a) Pro — недорогой камерофон с камерой-перископом

Отличается от базовой (3a) в первую очередь тыльным блоком: перископический телевик Sony LYT-600 с 3-кратным оптическим зумом, диафрагмой f/2.55 и оптической стабилизацией. Селфи-камера тоже серьёзнее — 50 Мп с записью 4K.

Параметр Значение Экран 6,77″, AMOLED, 120 Гц, 3000 нит Процессор Snapdragon 7s Gen 3 Камеры 50 Мп + 50 Мп перископ 3x + 8 Мп (ширик) Батарея 5000 мАч, зарядка 50 Вт Цена от 25 000 руб.

Почему стоит купить Nothing Phone (3a) Pro? Нам предлагают камеры уровня выше среднего класса. Перископ с оптикой за такие деньги — всё ещё редкость. Если вы много снимаете зумом и любите портреты, а переплачивать за (4a) Pro жалко — (3a) Pro остаётся отличным вариантом. Дизайн с «шайбой» спорный, но именно он делает смартфон узнаваемым.

Nothing Phone (4a) — новый недорогой смартфон 2026 года

Продолжение Nothing Phone (3a), вышедшее в марте 2026. Получил новое поколение чипа, экран 1,5K, Android 16 и обновлённый Glyph Bar из 63 светодиодов. По сути, аккуратная эволюция без революций, что довольно неплохо. Зачем портить то, что и так хорошо?

Параметр Значение Экран 6,78″, AMOLED 1,5K, 120 Гц, 4500 нит Процессор Snapdragon 7s Gen 4 Камеры 50 Мп + 50 Мп перископ 3,5x + 8 Мп (ширик) Батарея 5080 мАч, зарядка 50 Вт Цена от 32 000 руб.

Ключевое преимущество — перископ с 3,5-кратным оптическим зумом в бюджетном сегменте. Кроме того, отметим улучшение памяти до UFS 3.1 — именно за это ругали прошлую модель, теперь файлы прогружаются быстрее. Аналогов по камерам за такие деньги практически нет. Плюс свежая Nothing OS 4.1, ИИ-функции Essential Space и поддержка Android до 2029 года. Главный минус — габариты: смартфон весит 204,5 г, одной рукой неудобно.

Nothing Phone (4a) Pro — характеристики и отличия от 4a

Самый интересный Nothing Phone 2026 года в линейке. Впервые в истории бренда — цельнометаллический алюминиевый корпус, экран 144 Гц с пиковой яркостью 5000 нит, Glyph Matrix из 137 мини-светодиодов и перископ с 140-кратным цифровым зумом.

Параметр Значение Экран 6,83″, AMOLED 1,5K, 144 Гц, 5000 нит Процессор Snapdragon 7 Gen 4 Камеры 50 Мп Sony + 50 Мп перископ 3,5x/140x + 8 Мп Батарея 5080 мАч, зарядка 50 Вт Цена от 38 000 руб.

Главная фича новинки — флагманские ощущения за средние деньги. Корпус из металла, экран 144 Гц, самый мощный зум на рынке в этой ценовой категории и отличная автономность. В тестах GSMArena смартфон продержался больше 15 часов активного использования. Минус — IP65 вместо IP68 у конкурентов. По сути, главный смартфон Nothing 2026, ведь в этом году флагманов от бренда не будет.

Nothing Phone (3) — самый мощный Nothing Phone 2026

Вышел летом 2025 года и впервые заявил Nothing в премиум-сегменте. Snapdragon 8s Gen 4, три 50-мегапиксельных модуля с перископом, яркость 4500 нит, беспроводная зарядка и Glyph Matrix из 489 светодиодов, на котором можно запускать «Камень-ножницы-бумагу» и прочие прикольные анимашки. Говорят, это все баловство, но в реальности это весьма полезная фича, которая не надоедает.

Параметр Значение Экран 6,67″, AMOLED, 120 Гц, 4500 нит Процессор Snapdragon 8s Gen 4 Камеры 50 Мп + 50 Мп перископ 3x + 50 Мп ширик 114° Батарея 5150 мАч, 65 Вт + 15 Вт беспровод. Цена от 45 500 руб.

Главная фишка Nothing Phone 3 — максимум возможностей в одном устройстве. Флагманская производительность (8s Gen 4 хватает для любых задач), IP68, беспроводная зарядка, обновления до 2032 года и уникальный матричный дисплей сзади. Это не Samsung Galaxy S-класса по характеристикам, но покупают его не за цифры — а за то, такого больше ни у кого нет. Реально классный смартфон, а кто хейтит его — просто им не пользовались.

Какой Nothing Phone купить в 2026 — ответ в одном абзаце

Какой Nothing брать в 2026? Какой подойдет вам? Все действительно сложно, так как большинство смартфонов схожи по характеристикам. Чтобы было проще разобраться, ловите короткие рекомендации по бюджетам и задачам:

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX И УЗНАВАЙ НОВОСТИ, КОГДА ТЕЛЕГА НЕ РАБОТАЕТ

Если выбирать оптимальный вариант на 2026 год — это Nothing Phone (4a) Pro. Он даёт почти всё самое необходимое пользователю. При этом, если готовы мириться с необычным дизайном, то Nothing Phone (3) сейчас брать выгоднее всего: получите флагманскую начинку.