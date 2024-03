Nothing Phone (2a) — настоящий смартфон для народа! Он намного круче Xiaomi и Samsung

Компания Nothing, основанная выходцем из OnePlus, сегодня представила новый смартфон Nothing Phone (2a). Это первая модель бренда, позиционирующая себя, как сравнительно недорогое решение. Ни Nothing Phone (1), ни уж тем более Nothing Phone (2) таковыми не являлись, а устройство с приставкой «a» вполне может претендовать на звание народного смартфона, потеснив на этом поприще продукты Samsung и китайских брендов. Почему? Сейчас узнаете.

Дизайн и глифы Nothing Phone (2a)

Внешне Nothing Phone (2a) заметно отличается от своих более дорогих предшественников. Во-первых, новинка использует горизонтальное расположение блока камер. Во-вторых, светящихся глифов, выделяющих смартфоны Nothing на фоне устройств других брендов, здесь всего 3. Для сравнения: в первом поколении их было 5 сегментов, а во втором — 11.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Глифы Nothing Phone (2a) имеют полный набор функций. Светодиоды умеют вести отсчет таймера, подыгрывать музыке и показывать уведомления. Словом, по сравнению со старшими моделями новинку не ограничили, а уменьшение количества сегментов не является в полном смысле недостатком.

Nothing Phone (2a) весит всего 190 граммов, что делает его самым легким смартфоном бренда. В то же время производитель ничего не говорит о материалах корпуса. Поэтому не исключено использование пластика на торцах.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Процессор Dimensity 7200 Pro

Главной технической фишкой Nothing Phone (2a) кажется процессор Dimensity 7200 Pro. Это кастомный чип, представляющий собой все тот же Dimensity 7200, но с уменьшенным на 10% энергопотреблением. Данный чип хорошо зарекомендовал себя в смартфоне Redmi Note 13 Pro+, где используется версия с приставкой «Ultra», а в синтетических тестах Dimensity 7200 опережает Snapdragon 778G Plus, который был установлен в более дорогом Nothing Phone (1).

В AnTuTu Nothing Phone (2a) на разогнанном чипе набирает 711 999 баллов. Он поддерживает быструю память стандарта UFS 3.1, как и старшие братья, а еще умеет записывать видео в разрешении 4K. Остальные характеристики Nothing Phone (2a) тоже готовы сорвать аплодисменты.

Чем Nothing Phone (2) отличается от Nothing Phone (1)

Характеристики Nothing Phone (2a)

В техническом плане телефон Nothing Phone (2a) — типичный представитель среднего класса, но со своими особенностями. В отличие от других устройств в этом сегменте, эта новинка не использует бесполезные камеры. Внутри Nothing Phone (2a) установлено все самое нужное!

Характеристики Nothing Phone (2a) Экран 6.7 дюйма, AMOLED (2412х1084), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Dimensity 7200 Pro Память 8/128, 8/256 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 45 Вт (нет в комплекте)

Экран Nothing Phone (2a) имеет высокую яркость на уровне 1300 нит, а основная камера смартфона обвешана системой оптической стабилизации. В качестве сенсора здесь используется 50-мегапиксельный Samsung S5KG9 с размером матрицы 1/1.56″. Это копия Sony IMX766 и Sony IMX890, стоявших в предыдущих моделях Nothing, поэтому новый смартфон точно не должен фотографировать хуже. Тем более, что здесь установлен аналогичный сверхширик с сенсором Samsung JN1 (1/2.76″).

Nothing Phone (2a) выгодно отличается от своих предшественников емкостью аккумулятора. Она составляет 5000 мАч, в то время как у первого Nothing Phone стояла АКБ на 4500 мАч, а у второго — на 4700 мАч. Кроме того, новый смартфон поддерживает 45-ваттную зарядку (от 0 до 100% за 59 минут). Правда, ее придется покупать отдельно.

Дата выхода и цена Nothing Phone (2a)

Уже сейчас на официальном сайте бренда открыт предзаказ Nothing Phone (2a), а в магазинах смартфон появится 12 марта. Его цена в глобальной версии составляет $329 (~ 30 000 ₽). При этом в Индии Nothing Phone (2a) стоит всего 23 999 ₹ или примерно 26 500 ₽, что кажется очень демократичным ценником.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Конкуренты Nothing Phone (2a), не имеющие фишек в виде светящихся глифов, стоили больше. Так, за Galaxy A54 на старте продаж просили $499 (45 000 ₽), а цена Redmi Note 13 Pro+ на аналогичном чипе в России составляет 49 999 ₽ без учета скидок. Теперь-то вы знаете, какой смартфон купить в 2024 году?