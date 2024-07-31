Nothing Phone (2a) Plus — новый топ-смартфон до 30 тысяч. Чем он отличается от Phone (2a) и где продается

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Герман Вологжанин

Не привлекая лишнего внимания, 31 июля британская компания Nothing представила смартфон Nothing Phone (2a) Plus. Его анонс состоялся спустя почти 5 месяцев после презентации Nothing Phone (2a), и приставка «Plus» в названии новинки может кого-то ввести в заблуждение. Смартфон не увеличился в размерах, да и дизайн остался прежним. Единственное видимое изменение по сравнению с предшественником — слегка отличающиеся расцветки: черный стал ближе к темно-серому, а белый превратился в серебристый. Глифы, разделенные на три сегмента, те же, а весь основной апгрейд затронул характеристики Nothing Phone (2a) Plus.

Nothing Phone (2a) Plus — новый топ-смартфон до 30 тысяч. Чем он отличается от Phone (2a) и где продается. Свежий смартфон с обновленными характеристиками. Фото: The Tech Chap. Фото.

Свежий смартфон с обновленными характеристиками. Фото: The Tech Chap

Характеристики Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2a), представленный в марте 2024 года, был стал самым доступным смартфоном бренда, из-за чего его начинка оказалась далекой от флагманских решений. Новый Nothing Phone (2a) Plus тоже является представителем начального среднего класса, но вместе с тем характеристики свежей модели выглядят интереснее.

ХарактеристикиNothing Phone (2a) Plus
Экран6.67 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 МП
Фронтальная камера50 МП
ПроцессорDimensity 7350 Pro
Память12/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка50 Вт

Смартфон получил привычный для среднего класса плоский 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц. Его пиковая яркость составляет 1300 нит, при использовании авторежима в солнечную погоду показатель достигает 1100 нит, а в режиме ручной регулировки — 700 нит.

Характеристики Nothing Phone (2a) Plus. У экрана Nothing Phone (2a) Plus почти симметричные рамки. Фото: The Tech Chap. Фото.

У экрана Nothing Phone (2a) Plus почти симметричные рамки. Фото: The Tech Chap

Телефон Nothing Phone (2a) Plus имеет неплохую основную камеру (предположительно, Samsung GN9) с размером сенсора 1/1.56″ и оптической стабилизацией, которая дополняется сносным шириком Samsung JN1 (1/2.76″), но без автофокусировки и OIS. Аналогичный сенсор используется и во фронталке новой модели, что позволяет назвать ее одним из лучших смартфонов для селфи.

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Главное нововведение — процессор Dimensity 7350 Pro. Не обращайте внимания на приставку «Pro», так как она обозначает лишь кастомную настройку чипа от Nothing. Процессор новый и нигде ранее не встречавшийся. Согласно данным производителя, В AnTuTu Nothing Phone (2a) Plus набирает более 800 тысяч баллов, опережая старенький, но все-таки флагманский Snapdragon 865 (использовался в смартфонах 2020 года). Так что запас производительности хороший: хватит и для решения повседневных задач, и для ресурсоемких игр на средней графике. Кроме того, чипсет поддерживает быстрый стандарт внутренний памяти UFS 3.1.

Характеристики Nothing Phone (2a) Plus. Nothing Phone (2a) Plus использует довольно мощный процессор. Фото.

Nothing Phone (2a) Plus использует довольно мощный процессор

Смартфон базируется на Android 14 с фирменной оболочкой Nothing OS 2.6. Для Nothing Phone (2a) Plus обещано 3 больших обновления системы (вплоть до Android 17), а также 4 года поддержки патчами безопасности.

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Отличия Nothing Phone (2a) и Nothing Phone (2a) Plus

Отличия Nothing Phone (2a) и Nothing Phone (2a) Plus. Nothing Phone (2a) — слева, Nothing Phone (2a) Plus — справа. Фото: The Tech Chap. Фото.

Nothing Phone (2a) — слева, Nothing Phone (2a) Plus — справа. Фото: The Tech Chap

На первый взгляд, разница между Nothing Phone (2a) и Nothing Phone (2a) Plus минимальная. Но давайте все-таки посмотрим на основные отличия смартфонов.

ОтличияNothing Phone (2a)Nothing Phone (2a) Plus
Фронтальная камера32 МП (1/2.74″) с поддержкой видео 1080p (60 fps)50 МП (1/2.76″) с поддержкой видео 4K (30 fps)
ПроцессорDimensity 7200 Pro (740K в AnTuTu)Dimensity 7350 Pro (805K в AnTuTu)
Тип постоянной памятиUFS 2.2UFS 3.1 (предположительно)
Память8/128, 8/256 или 12/256 ГБ12/256 ГБ
Зарядка45 Вт (от 0 до 100% за 59 минут)50 Вт (от 0 до 100% за 56 минут)

Чтобы стало понятнее, тезисно о том, почему Nothing Phone (2a) Plus лучше Nothing Phone (2a):

  • фронтальная камера улучшилась на 56% (утверждает производитель);
  • центральный процессор стал на 10% мощнее;
  • графический процессор мощнее на 30%;
  • более быстрый тип памяти UFS 3.1 значительно ускоряет установку и запуск приложений;
  • в базовой версии доступно сразу 12/256 ГБ памяти;
  • смартфон заряжается на несколько минут быстрее.

Что лучше: Nothing Phone (2a) и Nothing Phone (2a) Plus? Для окончательного ответа на этот вопрос нужно взглянуть на стоимость новинки, сравнив ее с ценой предшественника.

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Дата выхода и цена Nothing Phone (2a) Plus

Дата выхода Nothing Phone (2a) Plus — 3 августа. В этот день смартфон можно будет купить в Великобритании. Чуть позже он появится за пределами островного государства: 7 августа в Индии и США, в сентябре — в других странах.

Дата выхода и цена Nothing Phone (2a) Plus. Расцветки Nothing Phone (2a) Plus. Фото.

Расцветки Nothing Phone (2a) Plus

Цена Nothing Phone (2a) Plus отличается в зависимости от рынка сбыта. Так, в Индии, где помимо модификации 12/256 ГБ эксклюзивно доступна версия 8/256 ГБ, за смартфон просят 27 999 ₹ (~ 28 900 ₽) и 29 999 ₹ (~ 31 000 ₽) соответственно. Цена на глобальном рынке — $399 (~ 34 500 ₽) без учета скидок. К слову, предшественник Nothing Phone (2a) в версии 12/256 ГБ стоил на старте $379 (~ 33 000 ₽), то есть был всего на $20 дешевле.

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