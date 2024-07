Nothing Phone (2a) Plus — новый топ-смартфон до 30 тысяч. Чем он отличается от Phone (2a) и где продается

Не привлекая лишнего внимания, 31 июля британская компания Nothing представила смартфон Nothing Phone (2a) Plus. Его анонс состоялся спустя почти 5 месяцев после презентации Nothing Phone (2a), и приставка «Plus» в названии новинки может кого-то ввести в заблуждение. Смартфон не увеличился в размерах, да и дизайн остался прежним. Единственное видимое изменение по сравнению с предшественником — слегка отличающиеся расцветки: черный стал ближе к темно-серому, а белый превратился в серебристый. Глифы, разделенные на три сегмента, те же, а весь основной апгрейд затронул характеристики Nothing Phone (2a) Plus.

Характеристики Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2a), представленный в марте 2024 года, был стал самым доступным смартфоном бренда, из-за чего его начинка оказалась далекой от флагманских решений. Новый Nothing Phone (2a) Plus тоже является представителем начального среднего класса, но вместе с тем характеристики свежей модели выглядят интереснее.

Характеристики Nothing Phone (2a) Plus Экран 6.67 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Dimensity 7350 Pro Память 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 50 Вт

Смартфон получил привычный для среднего класса плоский 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц. Его пиковая яркость составляет 1300 нит, при использовании авторежима в солнечную погоду показатель достигает 1100 нит, а в режиме ручной регулировки — 700 нит.

Телефон Nothing Phone (2a) Plus имеет неплохую основную камеру (предположительно, Samsung GN9) с размером сенсора 1/1.56″ и оптической стабилизацией, которая дополняется сносным шириком Samsung JN1 (1/2.76″), но без автофокусировки и OIS. Аналогичный сенсор используется и во фронталке новой модели, что позволяет назвать ее одним из лучших смартфонов для селфи.

Главное нововведение — процессор Dimensity 7350 Pro. Не обращайте внимания на приставку «Pro», так как она обозначает лишь кастомную настройку чипа от Nothing. Процессор новый и нигде ранее не встречавшийся. Согласно данным производителя, В AnTuTu Nothing Phone (2a) Plus набирает более 800 тысяч баллов, опережая старенький, но все-таки флагманский Snapdragon 865 (использовался в смартфонах 2020 года). Так что запас производительности хороший: хватит и для решения повседневных задач, и для ресурсоемких игр на средней графике. Кроме того, чипсет поддерживает быстрый стандарт внутренний памяти UFS 3.1.

Смартфон базируется на Android 14 с фирменной оболочкой Nothing OS 2.6. Для Nothing Phone (2a) Plus обещано 3 больших обновления системы (вплоть до Android 17), а также 4 года поддержки патчами безопасности.

Отличия Nothing Phone (2a) и Nothing Phone (2a) Plus

На первый взгляд, разница между Nothing Phone (2a) и Nothing Phone (2a) Plus минимальная. Но давайте все-таки посмотрим на основные отличия смартфонов.

Отличия Nothing Phone (2a) Nothing Phone (2a) Plus Фронтальная камера 32 МП (1/2.74″) с поддержкой видео 1080p (60 fps) 50 МП (1/2.76″) с поддержкой видео 4K (30 fps) Процессор Dimensity 7200 Pro (740K в AnTuTu) Dimensity 7350 Pro (805K в AnTuTu) Тип постоянной памяти UFS 2.2 UFS 3.1 (предположительно) Память 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ 12/256 ГБ Зарядка 45 Вт (от 0 до 100% за 59 минут) 50 Вт (от 0 до 100% за 56 минут)

Чтобы стало понятнее, тезисно о том, почему Nothing Phone (2a) Plus лучше Nothing Phone (2a):

фронтальная камера улучшилась на 56% (утверждает производитель);

центральный процессор стал на 10% мощнее;

графический процессор мощнее на 30%;

более быстрый тип памяти UFS 3.1 значительно ускоряет установку и запуск приложений;

в базовой версии доступно сразу 12/256 ГБ памяти;

смартфон заряжается на несколько минут быстрее.

Что лучше: Nothing Phone (2a) и Nothing Phone (2a) Plus? Для окончательного ответа на этот вопрос нужно взглянуть на стоимость новинки, сравнив ее с ценой предшественника.

Дата выхода и цена Nothing Phone (2a) Plus

Дата выхода Nothing Phone (2a) Plus — 3 августа. В этот день смартфон можно будет купить в Великобритании. Чуть позже он появится за пределами островного государства: 7 августа в Индии и США, в сентябре — в других странах.

Цена Nothing Phone (2a) Plus отличается в зависимости от рынка сбыта. Так, в Индии, где помимо модификации 12/256 ГБ эксклюзивно доступна версия 8/256 ГБ, за смартфон просят 27 999 ₹ (~ 28 900 ₽) и 29 999 ₹ (~ 31 000 ₽) соответственно. Цена на глобальном рынке — $399 (~ 34 500 ₽) без учета скидок. К слову, предшественник Nothing Phone (2a) в версии 12/256 ГБ стоил на старте $379 (~ 33 000 ₽), то есть был всего на $20 дешевле.

Вскоре мы должны увидеть Nothing Phone (2a) Plus на AliExpress, где будут действовать глобальные расценки, а также в России (заметно дороже). С учетом скидок новинка может превратиться в один из лучших смартфонов до 30000 рублей. Купили бы ее за эти деньги?