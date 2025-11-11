Nothing Phone (3) внезапно стал классным смартфоном. Он сильно подешевел и теперь стоит, как должен

Летом этого года британская компания Nothing представила свой «первый настоящий флагман». Но, несмотря на бравады производителя, смартфон Nothing Phone (3) оказался весьма посредственным для своего прайса в 799 евро (~ 75 000 ₽). По цене флагмана нам предлагали купить модель на субфлагманском чипе с не самой крутой камерой и спорной фишкой в лице дополнительного мини-экрана сзади. Смартфон не пользовался большим спросом, зато сейчас, когда цена Nothing Phone (3) сильно упала, он превратился в одно из лучших предложений своего класса.

Сколько стоит Nothing Phone (3)

Даже на AliExpress, где цены всегда ниже, на старте продаж за Nothing Phone (3) просили порядка 55 тысяч рублей с учетом скидки для первых покупателей, о чем мы писали в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

А что сейчас? В рамках распродажи 11.11 до 13 ноября включительно Nothing Phone (3) предлагают по цене в 39 904 ₽ за базовую версию на 12/256 ГБ с учетом купона.

Купить Nothing Phone (3)

Смартфон отнюдь не бюджетный, однако его прайс всего за 4 месяца опустился почти на 30%! И, кажется, это просто отличная цена для характеристик Nothing Phone (3).

Зачем покупать Nothing Phone (3)

Процессор Snapdragon 8s Gen 4, на котором базируется Nothing Phone (3), является менее производительным решением, чем Snapdragon 8 Elite, однако его мощности в 2 миллиона баллов AnTuTu с учетом передовых стандартов оперативной и постоянной памяти достаточно для обеспечения флагманского уровня работа.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

А помимо достойной производительности смартфон Nothing Phone (3) готов порадовать необычным дизайном, хорошей камерой с оптическим зумом, а еще полным комплектом флагманских технологий от беспроводной зарядки до влагозащиты. Пожалуй, сейчас самое время купить Nothing Phone (3).