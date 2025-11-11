Nothing Phone (3) внезапно стал классным смартфоном. Он сильно подешевел и теперь стоит, как должен

Герман Вологжанин

Летом этого года британская компания Nothing представила свой «первый настоящий флагман». Но, несмотря на бравады производителя, смартфон Nothing Phone (3) оказался весьма посредственным для своего прайса в 799 евро (~ 75 000 ₽). По цене флагмана нам предлагали купить модель на субфлагманском чипе с не самой крутой камерой и спорной фишкой в лице дополнительного мини-экрана сзади. Смартфон не пользовался большим спросом, зато сейчас, когда цена Nothing Phone (3) сильно упала, он превратился в одно из лучших предложений своего класса.

Nothing Phone (3) внезапно стал классным смартфоном. Он сильно подешевел и теперь стоит, как должен. Нашли крутую скидку на Nothing Phone (3). Изображение: MrMobile [Michael Fisher]. Фото.

Нашли крутую скидку на Nothing Phone (3). Изображение: MrMobile [Michael Fisher]

Сколько стоит Nothing Phone (3)

Даже на AliExpress, где цены всегда ниже, на старте продаж за Nothing Phone (3) просили порядка 55 тысяч рублей с учетом скидки для первых покупателей, о чем мы писали в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

А что сейчас? В рамках распродажи 11.11 до 13 ноября включительно Nothing Phone (3) предлагают по цене в 39 904 ₽ за базовую версию на 12/256 ГБ с учетом купона.

Сколько стоит Nothing Phone (3). За эти деньги можно брать. Фото.

За эти деньги можно брать

Купить Nothing Phone (3)

Смартфон отнюдь не бюджетный, однако его прайс всего за 4 месяца опустился почти на 30%! И, кажется, это просто отличная цена для характеристик Nothing Phone (3).

Зачем покупать Nothing Phone (3)

Процессор Snapdragon 8s Gen 4, на котором базируется Nothing Phone (3), является менее производительным решением, чем Snapdragon 8 Elite, однако его мощности в 2 миллиона баллов AnTuTu с учетом передовых стандартов оперативной и постоянной памяти достаточно для обеспечения флагманского уровня работа.

А помимо достойной производительности смартфон Nothing Phone (3) готов порадовать необычным дизайном, хорошей камерой с оптическим зумом, а еще полным комплектом флагманских технологий от беспроводной зарядки до влагозащиты. Пожалуй, сейчас самое время купить Nothing Phone (3).

Лонгриды для вас
Распродажа 11.11: где найти самые низкие цены на хитовые смартфоны Xiaomi и POCO 2025 года

Каждый, кто хотя бы немного знаком с Android-смартфонами, наверняка слышал, что устройства от POCO и Xiaomi стоят недорого. Так было до недавнего времени - и вот уже знаменитые гаджеты по карману далеко не всем. К счастью, нужно всего лишь дождаться распродажи на AliExpress - там китайцы обычно сливают новинки смартфонов по небывалым ценам. Скидки в честь 11.11 уже на подходе, а потому мы рекомендуем обратить внимание на следующие модели.

Читать далее
Товары на все случаи жизни с AliExpress. Есть даже наборы для рыбака-фотографа

Вот и очередная подборка интересных мелочей с AliExpress, которые решат кучу бытовых проблем без серьезных трат. От профессионального держателя SmallRig для мобильной съемки до забавных маскарадных очков – здесь найдется полезная штука для каждого. Инструменты для мастерской, кухонные помощники, рыболовные снасти и даже предупреждающие наклейки. Все товары проверены по отзывам и доступны по демократичным ценам. Даже доставка чаще всего довольно быстрая.

Читать далее
Сравнил Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro, поэтому теперь знаю, стоит ли переплачивать вдвое

Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro ориентированы на разные сегменты, несмотря на то, что оба являются членами одной большой китайской семьи. Один: премиальный флагман с передовыми функциями, другой почти флагман с отличным соотношением цена/качество. В этой статье мы сравним их и выясним, оправдана ли высокая цена за Xiaomi, или Poco предлагает то же самое, но за меньшие деньги.

Читать далее
