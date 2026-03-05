Nothing Phone (4a) и (4a) Pro — представлены самые необычные смартфоны 2026 года

Любите необычные смартфоны? Вот и компания Nothing, зарегистрированная в Лондоне, предпочитает именно такие. 5 марта она представила новые смартфоны Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro, которые стали относительно бюджетным продолжением броского, но весьма дорогого флагмана Nothing Phone (3). В отличие от старшей модели, необычный дизайн здесь сочетается с адекватной ценой и занятными характеристиками.

Дизайн смартфонов Nothing Phone (4a)

Дизайн Nothing Phone (4a) почти не отличается от внешнего вида Nothing Phone (3a), представленного годом ранее. Как и раньше, блок камер здесь расположен горизонтально, но вместо привычной Glyph-подсветки сзади в смартфоне 2026 года используется новая — Glyph Bar.

Это расположенные вертикально на спинке светодиоды, которые задействуются для индикации уведомлений, демонстрации прогресса и прочих полезных вещей вроде отображения уровня заряда аккумулятора.

Дизайн Nothing Phone (4a) Pro выглядит еще интереснее. Вместо Glyph Bar на спинке здесь располагается матричный дисплей Glyph Matrix, позаимствованный у прошлогоднего флагмана Nothing Phone (3). Он также может служить индикатором, но помимо прочего способен примитивно отображать различные картинки.

Несмотря на принадлежность к одной серии, визуально Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro — разные смартфоны, у которых отличается не только дизайн, но и характеристики.

Характеристики Nothing Phone (4a) и (4a) Pro

В ценовой классификации оба смартфона являются среднебюджетными, что отображается в характеристиках Nothing Phone (4a). Обе модели используют шустрые, но не самые мощные процессоры Snapdragon 7s Gen 4 и Snapdragon 7 Gen 4, а их камеры пускай и интересны функционально, но не лишены компромиссов.

Характеристики Nothing Phone (4a) Nothing Phone (4a) Pro Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2720х1224), 120 Гц 6.83 дюйма, AMOLED (2800х1260), 144 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП 50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 32 МП 32 МП Процессор Snapdragon 7s Gen 4 Snapdragon 7 Gen 4 Память 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 5080 мАч 5080 мАч Зарядка 50 Вт 50 Вт

Пускай смартфоны используют совершенно разный подход к дизайну, единственным по-настоящему важным отличием Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro является процессор. За счет чипа Snapdragon 7 Gen 4 Pro-версия примерно на 25%, в то время как камеры идентичны и предлагают 3.5-кратное оптическое приближение с 70-кратным цифровым зумом.

Дата выхода Nothing Phone (4a) в России и мире

Предзаказ Nothing Phone (4a) и (4a) Pro начинается в день анонса, то есть сегодня. Однако старт продаж (4a) намечен на 13 марта, а (4a) Pro — на 27-е число. Получается, в магазинах новинки появятся позже.

Купить Nothing Phone (4a) в России тоже не составит труда, но пока отечественные ритейлеры не анонсировали появление новых смартфонов на полках своих магазинов.

Официальная цена Nothing Phone (4a)

После анонса Nothing объявила официальную стоимость своих смартфонов, которая без учета скидок составит:

Nothing Phone (4a) — от $349 (~ 27 000 ₽);

— от $349 (~ 27 000 ₽); Nothing Phone (4a) Pro — от $499 (~ 39 000 ₽).

На AliExpress Nothing Phone (4a) и (4a) Pro будут дешевле. Однако точная цена станет известна только после публикации купонов на страницах смартфонов.