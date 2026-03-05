Nothing Phone (4a) и (4a) Pro — представлены самые необычные смартфоны 2026 года

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Любите необычные смартфоны? Вот и компания Nothing, зарегистрированная в Лондоне, предпочитает именно такие. 5 марта она представила новые смартфоны Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro, которые стали относительно бюджетным продолжением броского, но весьма дорогого флагмана Nothing Phone (3). В отличие от старшей модели, необычный дизайн здесь сочетается с адекватной ценой и занятными характеристиками.

Nothing Phone (4a) и (4a) Pro — представлены самые необычные смартфоны 2026 года. Так выглядит Nothing Phone (4a) Pro. Изображение: Nothing. Фото.

Так выглядит Nothing Phone (4a) Pro. Изображение: Nothing

Дизайн смартфонов Nothing Phone (4a)

Дизайн Nothing Phone (4a) почти не отличается от внешнего вида Nothing Phone (3a), представленного годом ранее. Как и раньше, блок камер здесь расположен горизонтально, но вместо привычной Glyph-подсветки сзади в смартфоне 2026 года используется новая — Glyph Bar.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Это расположенные вертикально на спинке светодиоды, которые задействуются для индикации уведомлений, демонстрации прогресса и прочих полезных вещей вроде отображения уровня заряда аккумулятора.

Дизайн смартфонов Nothing Phone (4a). Дизайн младшего Nothing Phone (4a). Изображение: Nothing. Фото.

Дизайн младшего Nothing Phone (4a). Изображение: Nothing

Дизайн Nothing Phone (4a) Pro выглядит еще интереснее. Вместо Glyph Bar на спинке здесь располагается матричный дисплей Glyph Matrix, позаимствованный у прошлогоднего флагмана Nothing Phone (3). Он также может служить индикатором, но помимо прочего способен примитивно отображать различные картинки.

Несмотря на принадлежность к одной серии, визуально Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro — разные смартфоны, у которых отличается не только дизайн, но и характеристики.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Характеристики Nothing Phone (4a) и (4a) Pro

В ценовой классификации оба смартфона являются среднебюджетными, что отображается в характеристиках Nothing Phone (4a). Обе модели используют шустрые, но не самые мощные процессоры Snapdragon 7s Gen 4 и Snapdragon 7 Gen 4, а их камеры пускай и интересны функционально, но не лишены компромиссов.

ХарактеристикиNothing Phone (4a)Nothing Phone (4a) Pro
Экран6.78 дюйма, AMOLED (2720х1224), 120 Гц6.83 дюйма, AMOLED (2800х1260), 144 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера32 МП32 МП
ПроцессорSnapdragon 7s Gen 4Snapdragon 7 Gen 4
Память8/128, 8/256 или 12/256 ГБ8/128, 8/256 или 12/256 ГБ
Аккумулятор5080 мАч5080 мАч
Зарядка50 Вт50 Вт

Пускай смартфоны используют совершенно разный подход к дизайну, единственным по-настоящему важным отличием Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro является процессор. За счет чипа Snapdragon 7 Gen 4 Pro-версия примерно на 25%, в то время как камеры идентичны и предлагают 3.5-кратное оптическое приближение с 70-кратным цифровым зумом.

Дата выхода Nothing Phone (4a) в России и мире

Предзаказ Nothing Phone (4a) и (4a) Pro начинается в день анонса, то есть сегодня. Однако старт продаж (4a) намечен на 13 марта, а (4a) Pro — на 27-е число. Получается, в магазинах новинки появятся позже.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Купить Nothing Phone (4a) в России тоже не составит труда, но пока отечественные ритейлеры не анонсировали появление новых смартфонов на полках своих магазинов.

Официальная цена Nothing Phone (4a)

После анонса Nothing объявила официальную стоимость своих смартфонов, которая без учета скидок составит:

  • Nothing Phone (4a) — от $349 (~ 27 000 ₽);
  • Nothing Phone (4a) Pro — от $499 (~ 39 000 ₽).

На AliExpress Nothing Phone (4a) и (4a) Pro будут дешевле. Однако точная цена станет известна только после публикации купонов на страницах смартфонов.

Теги
Новости по теме
Почему Android-смартфоны греются даже без игр
Кто купил vivo X300, уже пожалел. Вышел vivo X300 FE, который дешевле и круче
Вышел самый мощный смартфон до 40 тысяч. Чем iQOO 15R круче всех остальных?
Лонгриды для вас
Когда выйдет Xiaomi 17 в России, и сколько он будет стоить

Несмотря на то, что к началу 2026 года почти все китайские бренды начали продавать свои новые флагманы в нашей стране, Xiaomi 17 в России так и не вышел официально. Смартфон был представлен в Поднебесной еще в сентябре 2025 года, а воз и ныне там. Складывается ощущение, что уже пришло время забыть о флагманах самого популярного китайского бренда, однако надежда умирает последней. И мы выяснили, когда выйдет Xiaomi 17 в России.

Читать далее
На AliExpress завезли новые флагманы Xiaomi 15T. Всем дарят планшет при заказе

Осенью Xiaomi традиционно выпускает на глобальный рынок флагманские смартфоны T-серии, и 2025-й не стал исключением. На смену 14-й линейки пришли Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. С 9 октября смартфоны уже доступны на AliExpress, а при заказе любого из них обещают планшет в подарок. Звучит как идеальная сделка, но что выбрать: Xiaomi 15T или Xiaomi 15T Pro? В этом и попытаемся разобраться.

Читать далее
Почему я не покупаю iPhone. Спойлер: дело совсем не в деньгах

Миграция из лагеря Android в стан iOS — распространенное явление, которое зачастую связано с финансовым положением человека. Привычная картина: в качестве первого смартфона бедный студент берет себе Android по причине его доступности, но по мере появления в своей жизни денег переходит на iPhone, потому что может себе позволить более дорогую технику. Но со мной эта трансформация так и не произошла, и дело тут совсем не в финансах.

Читать далее
Новости партнеров
Почему тюльпаны быстро вянут в вазе: секрет, о котором знают флористы
Почему тюльпаны быстро вянут в вазе: секрет, о котором знают флористы