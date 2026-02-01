Nothing Phone 4a Pro получит важное улучшение, которое все ждали

Производитель Nothing постепенно набирает вес как бренд, и готовится к выпуску новой линейки смартфонов среднего класса. Это не просто четвертое поколение относительно бюджетной версии, но и ее прокачанная версия. Слухи о том, каким он будет ходили довольно давно, а что-то даже подтверждено официально, но сейчас появилась информация о том, что пользоваться им можно будет еще более беззаботно. По крайней мере, если верить европейскому реестру энергетической маркировки, где появилась информация о готовящемся у запуску Phone 4a Pro.

Характеристики Nothing Phone 4a Pro

Согласно сертификации EPREL, смартфон получит аккумулятор емкостью 5080 мАч. Это небольшое улучшение по сравнению с предшественником Phone 3a Pro, который оснащался батареей на 5000 мАч. Скорость зарядки останется прежней — 50 Вт, что позволяет быстро восполнять заряд в течение дня.

Модель с индексом A069P соответствует версии Pro, в то время как базовая модель Phone 4a носит обозначение A069. Учитывая, что в прошлом поколении обе версии имели одинаковую емкость батареи, можно предположить аналогичный подход и в новой линейке.

Какая защита от воды в Phone 4a Pro

Тепер стало известно, что одним из главных обновлений станет повышенный класс защиты. Nothing Phone 4a Pro получит рейтинг IP65 вместо IP64 у предшественника. Вторая цифра в маркировке указывает на улучшенную защиту от водяных струй и брызг под давлением. Однако полное погружение устройство по-прежнему не выдержит. Защита от пыли осталась на максимальном уровне, что важно для долговечности электроники.

Такое решение представляется разумным компромиссом для устройств среднего ценового сегмента. Большинство пользователей не подвергают смартфоны экстремальным водным испытаниям, но защита от дождя и случайных брызг действительно оказывается востребованной в повседневной жизни.

Процессор и память в новых смартфонах Nothing

Из остальных характеристик что стоит отметить, что предыдущие утечки указывают на использование чипсета Snapdragon серии 7s в обеих моделях. Комплектация включает 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя. Версия Pro дополнительно получит поддержку eSIM, которая отсутствует в базовой модели. Это расширяет возможности использования нескольких операторов без физических SIM-карт.

Сколько будет стоит Nothing Phone 4a, и когда он выйдет

По предварительной информации, базовая модель Phone 4a будет стоить около 475 долларов (примерно 36 000 рублей по курсу), а версия Pro — 540 долларов (примерно 41 000 рублей по курсу). Это примерно на 100 долларов дороже прошлогодних моделей. Повышение цены связывают с ростом стоимости компонентов и улучшениями характеристик.

Предыдущая линейка Phone 3a вышла в марте прошлого года, но точная дата анонса новинок пока не называется. Учитывая график прошлого года, можно ожидать презентацию в течение ближайших пары месяцев. Nothing зарекомендовала себя как производитель, предлагающий хорошее соотношение цены и возможностей в среднем сегменте, и новые модели должны продолжить эту традицию.