Nothing Phone 4a Pro получит важное улучшение, которое все ждали

  2. Темы
  3. Смартфоны
Артем Сутягин

Производитель Nothing постепенно набирает вес как бренд, и готовится к выпуску новой линейки смартфонов среднего класса. Это не просто четвертое поколение относительно бюджетной версии, но и ее прокачанная версия. Слухи о том, каким он будет ходили довольно давно, а что-то даже подтверждено официально, но сейчас появилась информация о том, что пользоваться им можно будет еще более беззаботно. По крайней мере, если верить европейскому реестру энергетической маркировки, где появилась информация о готовящемся у запуску Phone 4a Pro.

Nothing Phone 4a Pro получит важное улучшение, которое все ждали. Новый Nothing Phone 4a Pro будет лучше предыдущего. Впрочем, это логично. Изображение: Notebookcheck-ru.com. Фото.

Новый Nothing Phone 4a Pro будет лучше предыдущего. Впрочем, это логично. Изображение: Notebookcheck-ru.com

Характеристики Nothing Phone 4a Pro

Согласно сертификации EPREL, смартфон получит аккумулятор емкостью 5080 мАч. Это небольшое улучшение по сравнению с предшественником Phone 3a Pro, который оснащался батареей на 5000 мАч. Скорость зарядки останется прежней — 50 Вт, что позволяет быстро восполнять заряд в течение дня.

Модель с индексом A069P соответствует версии Pro, в то время как базовая модель Phone 4a носит обозначение A069. Учитывая, что в прошлом поколении обе версии имели одинаковую емкость батареи, можно предположить аналогичный подход и в новой линейке.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Какая защита от воды в Phone 4a Pro

Тепер стало известно, что одним из главных обновлений станет повышенный класс защиты. Nothing Phone 4a Pro получит рейтинг IP65 вместо IP64 у предшественника. Вторая цифра в маркировке указывает на улучшенную защиту от водяных струй и брызг под давлением. Однако полное погружение устройство по-прежнему не выдержит. Защита от пыли осталась на максимальном уровне, что важно для долговечности электроники.

Какая защита от воды в Phone 4a Pro. Защита от воды важна, но это не гарантия полной бюзопасности. Фото.

Защита от воды важна, но это не гарантия полной бюзопасности.

Такое решение представляется разумным компромиссом для устройств среднего ценового сегмента. Большинство пользователей не подвергают смартфоны экстремальным водным испытаниям, но защита от дождя и случайных брызг действительно оказывается востребованной в повседневной жизни.

Почему Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году: вместо флагмана выйдет другой смартфон.

Процессор и память в новых смартфонах Nothing

Из остальных характеристик что стоит отметить, что предыдущие утечки указывают на использование чипсета Snapdragon серии 7s в обеих моделях. Комплектация включает 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя. Версия Pro дополнительно получит поддержку eSIM, которая отсутствует в базовой модели. Это расширяет возможности использования нескольких операторов без физических SIM-карт.

Сколько будет стоит Nothing Phone 4a, и когда он выйдет

По предварительной информации, базовая модель Phone 4a будет стоить около 475 долларов (примерно 36 000 рублей по курсу), а версия Pro — 540 долларов (примерно 41 000 рублей по курсу). Это примерно на 100 долларов дороже прошлогодних моделей. Повышение цены связывают с ростом стоимости компонентов и улучшениями характеристик.

Предыдущая линейка Phone 3a вышла в марте прошлого года, но точная дата анонса новинок пока не называется. Учитывая график прошлого года, можно ожидать презентацию в течение ближайших пары месяцев. Nothing зарекомендовала себя как производитель, предлагающий хорошее соотношение цены и возможностей в среднем сегменте, и новые модели должны продолжить эту традицию.

Теги
Новости по теме
Раскрыт новый смартфон OnePlus 16. Он станет лучшим флагманом в 2026 году
Почему Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году: вместо флагмана выйдет другой смартфон
HONOR сделала правильный iPhone Air с крутой камерой и большой батареей. Он в 2 раза дешевле оригинала
Лонгриды для вас
На AliExpress появился лучший камерофон года. Он стоит меньше 50K и уже сейчас круче vivo X300 Ultra

Пока большинство людей ждет выхода vivo X300 Ultra или на худой конец Xiaomi 17 Ultra, чтобы заполучить ультимативную модель для съемки фото и видео, на AliExpress уже начали продавать, возможно, лучший камерофон 2025 года. nubia Z80 Ultra с одним из самых топовых наборов сенсоров, был представлен еще в конце октября, но сейчас он доступен в глобальной версии. Причем стоит новинка существенно меньше конкурентов.

Читать далее
Пять смартфонов, которые надо купить до увеличения цены оперативной памяти

Трудно поверить, но 2026 уже наступил. Это время новых начинаний, свежих целей и, к сожалению, более дорогих смартфонов. По мере того как искусственный интеллект продолжает развиваться, компании строят всё больше центров обработки данных. Эти ЦОД требуют огромного количества оперативной памяти для функционирования, что быстро приводит к её дефициту. Мы уже много раз об этом говорили и сейчас не будем подробно останавливаться на причинах. Сейчас для нас важно понимать, что если вы планируете купить недорогой Android-смартфон в 2026 году, почти наверняка лучше сделать это прямо сейчас, пока цены стабильны. И вот вам пять лучших вариантов для покупки.

Читать далее
Смартфоны Redmi Note 15 вышли официально. Xiaomi исправила косяки и сделала их реально крутыми

Ранний выход Android 16 дал пинка производителям смартфонов, и они начали релизить свои новинки раньше обычного. Так, если прошлогодняя серия Redmi Note 14 была анонсирована 26 сентября, то презентация Redmi Note 15 состоялась в Китае с опережением графика на месяц — 21 августа. Короткий перерыв между релизами не повлиял на качество исполнения, и Xiaomi подготовила много интересных фишек для новых среднебюджетников. А вот какими получились смартфоны Redmi Note 15 в реальности — расскажем в тексте.

Читать далее
Новости партнеров
Виталик Бутерин лично финансирует блокчейн-проекты в Эфириуме на фоне падения рынка. Что происходит?
Виталик Бутерин лично финансирует блокчейн-проекты в Эфириуме на фоне падения рынка. Что происходит?
Пополнить Steam в 2026 году в России: рабочие способы, риски и как выбрать самый удобный
Пополнить Steam в 2026 году в России: рабочие способы, риски и как выбрать самый удобный
5 фактов о космосе, которые многим неизвестны
5 фактов о космосе, которые многим неизвестны