Nothing Phone — что это такое и почему о нём все говорят

Если вам увлекает тема смартфонов и вы как минимум в курсе последних новинок, то наверняка слышали про Nothing Phone. Но что это такое? С одной стороны, вроде бы всё понятно. Раз в названии используется слово Phone, стало быть, это телефон и есть. Но, с другой, почему в бренде фигурирует слово Nothing, которое обозначает буквально «ничего»? В общем, вопросов пока больше, чем ответов. Однако мы во всём разобрались и готовы рассказать вам, что из себя представляет Nothing Phone, кто будет его выпускать и почему о нём говорят на каждом углу.

Nothing — это стартап по производству техники, который основал Карл Пэй, бывший гендиректор компании OnePlus. Такое название, видимо, было выбрано, чтобы привлечь внимание потенциальных потребителей, и тем, кто придумал его, это удалось.

Про Nothing говорят все кому не лень, хотя единственный продукт, который выпустил этот стартап, — это TWS-наушники Nothing Ear 1, которые вы уже можете заказать на АлиЭкспресс. Однако флагманским товаром стартапа должен стать фирменный смартфон, который обещает перевернуть наше представление о мобильной электронике.

Смартфон Nothing Phone — что известно

Каким будет Nothing Phone — по крайней мере, внешне — можно судить по наушникам, которые выпустила компания. Они получили прозрачный корпус в стилистике конца 90-х — начала нулевых годов, который концептуально сильно напоминал iMac. Несмотря на то что сам Карл Пэй отказался проводить такие аналогии, он подтвердил, что как минимум задняя крышка Nothing Phone будет прозрачной.

На изображении выше вы можете увидеть предварительные наброски дизайнеров, разрабатывавших внешний вид будущего смартфона. Будет ли он по итогу таким, никто не знает. Но сомневаться в том, что сквозь заднюю крышку можно будет рассмотреть его аппаратную начинку, не приходится. Но ведь для того, чтобы внутренности устройства не выглядели как препарированный R2D2, все компоненты нужно расположить так, чтобы они выглядели красиво.

Рисунок, которым поделился сам Карл Пэй, это доказывает. По нему видно, что дизайнеры проектировали не только экстерьер аппарата, но и его внутренности, располагая их более или менее эстетично. В результате, я полагаю, всех внутренностей мы так и не увидим. Часть из них наверняка закроют защитной панелью, но кое-что всё-таки предстанет перед нашим взором и позволит оценить в том числе и «интерьер» устройства.

Зачем это нужно? Ну, это по крайней мере необычно, а значит, может «зайти» потребителю. Несмотря на то что это будет не первый прозрачный смартфон на рынке, предыдущие попытки не имели особого успеха, а значит, Nothing есть шанс. До неё такой же эксперимент ставили Xiaomi и HTC. Но их смартфоны с прозрачной крышкой относились к премиальному сегменту и стоили непозволительно дорого. А Nothing Phone, по данным утечек, оценят не более чем в 500 долларов.

Nothing Launcher — APK установка

Учитывая невысокую цену Nothing Phone, предположить, что это будет устройство флагманского уровня, довольно сложно. Высоко вероятно, разработчики задействуют чипсет Snapdragon 7 Gen 1, который Qualcomm представила совсем недавно. Это процессор для продвинутых смартфонов среднего уровня, который довольно близок по возможностям к топовому Snapdragon 8 Gen 1, но немного уступает ему по производительности.

Остальные характеристики Nothing Phone остаются неизвестными, но вряд ли они будут поражать воображение. Вообще, сегодня как-то не принято хвастать аппаратными спецификациями, поскольку большинство пользователей не обращают на них никакого внимания. А вот чем нужно брать, так это программной платформой. Nothing Phone будет работать на базе Nothing OS.

Nothing OS — это операционка, основанная на Android. То есть, по сути, примерно то же самое, что и Harmony OS, но только от Nothing и с рядом уникальных особенностей. «Прицениться» к новой ОС можно, установив себе Nothing Launcher. Это своего рода пробник будущей операционки, который совестим со всеми смартфонами на Android 11 не только. О том, как установить её на аппарат с более ранней версией Андроид, рассказали тут — обязательно почитайте.

Сами разработчики Nothing OS выделяют уникальный язык дизайна операционной системы. Её интерфейс и правда выполнен в несколько нетипичной для Android стилистике. Однако визуальное оформление — это ещё не всё. В Nothing делают ставку на продвинутый режим работы с папками, интерактивные виджеты на рабочем столе, с которыми можно взаимодействовать более глубоко, чем привыкли пользователи, и ряд эксклюзивных настроек, недоступных в стоковой операционке Google.