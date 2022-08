Nothing топит свой смартфон сразу после выхода. Обновлений не будет

Когда пользователь выбирает себе смартфон, первое, что он делает — это смотрит на бренд. Можно говорить все что угодно про характеристики или внешний вид, но самым первым всегда будет название производителя. У каждого из нас за долгие годы сложились определенные предпочтения. Именно их мы и проецируем на представленные устройства. В ситуации, когда какой-то новый бренд выходит на рынок, ему необходима мощная пиар-компания и отличные устройства по низким ценам. Именно так и получилось с Nothing и ее руководителем Карлом Пеем.

Будучи уверенными, что бывший соучредитель OnePlus отлично знает, как создавать идеальные по соотношению цены и качества смартфоны, многие пользователи были готовы приобрести новинку, даже не зная ее характеристик. Тем более что внешний вид устройства однозначно удался. Но реальность оказалась не такой красивой, как это описывалось на презентациях. Спустя некоторое время после выхода стало известно, что обещанные обновления операционной системы для нового смартфона откладываются и надолго. Давайте разберемся, почему так произошло.

Андроид 13 — дата выхода

Андроид 13 уже больше недели доступен на смартфонах Google Pixel и находится на стадии бета-тестирования для устройств Samsung, OnePlus, Xiaomi и других крупных производителей. Причем в некоторых ситуациях проводится открытый бета-тест в котором может поучаствовать любой желающий. Как видите, все основные производители смартфонов на операционной системе Андроид занимаются тестированием и адаптацией новой версии к своим смартфонам.

С учетом того, что у большинства из них парк устройств насчитывает не один десяток различных аппаратов с разными процессорами и комплектующими, то быстрый выход Андроид 13 для некоторых смартфонов просто невозможен физически. Слишком много проблем необходимо решить разработчикам.

В ситуации, когда компания производит один смартфон, такой проблемы просто не может возникнуть. Но с Nothing Phone (1) что-то пошло не так. Казалось бы, всего одно устройство, и нет необходимости подгонять систему под целый зоопарк. Можно идеально отработать практически все проблемы за очень короткий промежуток времени. Так думаем мы, люди, которые строят логические цепочки. Судя по всему, в Nothing таких сотрудников нет.

Сначала Карл Пей сообщает в своем Твиттере, что “Продукт — это больше, чем просто характеристики, функции и номера версий”. С одной стороны, все звучит очень логично и правильно, но именно в этот момент для владельцев Nothing Phone (1) должен был прозвучать тревожный звоночек, что с обновлениями могут случится определенные накладки. А следом в интервью Android Authority компания подтверждает, что выход Андроид 13 запланирован не раньше первой половины 2023 года.

Nothing Phone — обновление

На фоне этих новостей обещания Nothing о поддержке своего единственного Nothing Phone (1) звучат как издевательство. Напомню, что компания обещала три года обновлений версии Android и четыре года обновлений безопасности, которые будут выходить раз в два месяца. Для сравнения: Google предлагает для своих смартфонов Pixel три года обновлений Андроид и пять лет ежемесячных обновлений безопасности. А Samsung — четыре года обновлений Андроид с регулярными обновлениями безопасности. С учетом того, что у Google количество смартфонов несколько больше, чем у Nothing, такой подход компании Карла Пея может поставить на всех стараниях крест. Ведь не выполняются даже эти обещания.

С учетом того, что еще достаточно небольшое количество человек знает про фирму, любая потеря лояльности тех, кто прямо сейчас купил и пользуется Nothing Phone (1) может выйти для компании боком. Люди просто перестанут доверять обещаниям долгой поддержки и пойдут к тем производителям, кто их действительно выполняет. В первой половине следующего года Nothing выпустит обновление до Андроид 13. Но к тому моменту актуальной версией может стать уже Андроид 14, и пользователи Nothing Phone (1) вновь окажутся в списке отстающих.

В компании комментируют свое решение тем, что хотят добиться идеального взаимодействия софта и железа. Именно поэтому на разработку и тестирование требуется значительно больше времени. Очень хочется напомнить, что у ребят из Nothing всего один смартфон, протестировать который можно значительно быстрее, чем целый зоопарк у других производителей. Поэтому такое объяснение не выдерживает никакой критики.

Скорее всего, все дело заключается в том, что Nothing не хватает качественных разработчиков. Крупные компании могут позволить себе платить значительно большую зарплату, и поэтому любой более-менее хороший программист пойдет работать именно туда. В любом случае подобные проблемы не должны волновать пользователей. Нам нужен полностью работающий смартфон, который будет получать регулярные обновления, благодаря которым данные пользователей будут в безопасности.

В такой ситуации хочется предостеречь потенциальных покупателей: задумайтесь перед покупкой такого смартфона. Если компания начинает юлить практически сразу после его релиза, то в дальнейшем возможны еще более серьезные переобувания. Лучше обратиться к производителям, которые держат свои обещания перед покупателями.